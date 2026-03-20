Üzemanyagszivattyúk egy Shell benzinkúton az M7-es autópálya mentén
Autó

Tényleg itt a benzinkatasztrófa? A magyar benzinkutak nagy része már lépett, futótűzként terjed a korlátozás

Pénzcentrum
2026. március 20. 08:30

Egyre több kisebb hazai benzinkút kényszerül mennyiségi korlátozás bevezetésére a tankolásnál. Az üzemeltetők többsége ugyanis még nem kapott a kedvezményes állami stratégiai tartalékból. A drágább piaci beszerzések miatt pedig veszteségessé vált számukra a hatósági áras üzemanyag értékesítése.

A Független Benzinkutak Szövetségének adatai alapján a töltőállomások felénél már él valamilyen árkorlátozásra vonatkozó limit, a megmaradt üzemeltetők jelentős része szintén hasonló lépést fontolgat - derül ki az RTL Híradó riportjából.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az utánpótlás késlekedése miatt akad olyan kút, ahol a nem törzsvásárlók számára legfeljebb 30 literben maximalizálták az egyszerre kiadható mennyiséget.

A piaci elemzések szerint a rögzített ár csak addig tartható fenn, amíg az olcsóbb állami készlet rendelkezésre áll. Jelenleg külföldről már drágább importálni az üzemanyagot, mint amennyiért azt a hazai kutakon a jogosultaknak értékesítik.

A gázolaj piaci ára például literenként már száz forinttal meghaladja a hatósági árat. Mindezek ellenére a kormányzat álláspontja változatlan. A Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatása szerint az ország üzemanyag-ellátása továbbra is biztosított.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Brent olaj aktuális világpiaci árfolyama a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető. 
