Tényleg itt a benzinkatasztrófa? A magyar benzinkutak nagy része már lépett, futótűzként terjed a korlátozás

Egyre több kisebb hazai benzinkút kényszerül mennyiségi korlátozás bevezetésére a tankolásnál. Az üzemeltetők többsége ugyanis még nem kapott a kedvezményes állami stratégiai tartalékból. A drágább piaci beszerzések miatt pedig veszteségessé vált számukra a hatósági áras üzemanyag értékesítése.

A Független Benzinkutak Szövetségének adatai alapján a töltőállomások felénél már él valamilyen árkorlátozásra vonatkozó limit, a megmaradt üzemeltetők jelentős része szintén hasonló lépést fontolgat - derül ki az RTL Híradó riportjából.

Az utánpótlás késlekedése miatt akad olyan kút, ahol a nem törzsvásárlók számára legfeljebb 30 literben maximalizálták az egyszerre kiadható mennyiséget.

A piaci elemzések szerint a rögzített ár csak addig tartható fenn, amíg az olcsóbb állami készlet rendelkezésre áll. Jelenleg külföldről már drágább importálni az üzemanyagot, mint amennyiért azt a hazai kutakon a jogosultaknak értékesítik.

A gázolaj piaci ára például literenként már száz forinttal meghaladja a hatósági árat. Mindezek ellenére a kormányzat álláspontja változatlan. A Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatása szerint az ország üzemanyag-ellátása továbbra is biztosított.

