Sokan pánikba estek a gázszámlák miatt: most jött a fontos bejelentés

Több fogyasztó is hiába várta az év elején a gázszámláját, de az MVM szerint a késés egy szükséges informatikai fejlesztés miatt történt. A számlázás most újraindult, és a kedvezmények már automatikusan szerepelnek a számlákon, írja az Infostart.

Az év elején több ügyfél is arról számolt be, hogy sem postán, sem az MVM mobilalkalmazásán keresztül nem kapta meg a gázszámláját. A szolgáltató most tisztázta a késedelem okát: a számlák kiküldése egy informatikai rendszerfejlesztés miatt állt le.

Romhányi Róbert, az MVM Next vezérigazgatója az Inforádióban elmondta, hogy az átállásra azért volt szükség, hogy a rezsikedvezményt megfelelően tudják érvényesíteni a számlákban.

A szolgáltató időközben újraindította a számlázást. Elsőként azok az átalánydíjas ügyfelek kapták meg a számláikat, akiknél idén még nem történt meg az éves leolvasás. Március 16-tól pedig a diktálás alapján elszámoló fogyasztókhoz is megérkeznek az első idei számlák. Ugyanez vonatkozik azokra az ügyfelekre is, akiknél az éves leolvasás januárra vagy februárra esett.

Az MVM hangsúlyozta, hogy a csúszás miatt az ügyfeleket semmilyen anyagi hátrány nem éri. A fizetési határidőket úgy ütemezik, hogy ne torlódjanak fel a befizetések, így senki sem kap rövid időn belül több számlát egymáshoz túl közel eső határidőkkel.

A kiküldött számlák ráadásul már tartalmazzák a 30 százalékos rezsikedvezményt, amelyet automatikusan érvényesít a szolgáltató. A fogyasztóknak ezzel kapcsolatban általában nincs teendőjük.

Nyilatkozatot csak bizonyos esetekben kell kitölteni. Ez elsősorban azokat érinti, akik árammal fűtenek, illetve azokat, akik a kompenzációt a földgáz helyett inkább villamos energiára szeretnék igénybe venni. Az ehhez szükséges formanyomtatványt az MVM március 22-ig minden érintett ügyfélnek kipostázza, de az igénylést online is be lehet nyújtani.

A vállalathoz eddig közel 270 ezer nyilatkozat érkezett be, ezek feldolgozása már megkezdődött. Miközben a gázszámlák kézbesítése folyamatosan zajlik, az áramszámlák várhatóan csak április elejétől érkeznek meg a fogyasztókhoz.