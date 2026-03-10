Az erős adat arra utal, hogy az ország idén akár túlszárnyalhatja a 2025-ben elért, rekord magas kereskedelmi többletet.
Megszólalt az államtitkár a benzinárstopról: a kiskereskedelmi margint a kormány nem tünteti el
A kormány új intézkedéscsomaggal fékezi az üzemanyagár-emelkedést: a stratégiai készletek részleges felszabadításával, nagykereskedelmi árplafon bevezetésével és a jövedéki adó csökkentésével a benzin literenkénti ára 595, a dízel (gázolaj) ára 615 forintra mérséklődik, miközben a nagy- és kiskereskedők árrése megmarad.
Az Irán elleni amerikai–izraeli katonai akció az elmúlt hetekben komoly felfordulást okozott az energiapiacokon: megugrott az olaj- és gázár, a devizapiacokon is jelentős mozgások voltak, amihez kapcsolódva Magyarországon is érezhetően drágult az üzemanyag. Donald Trump hétfő esti bejelentése után fordult a piaci hangulat, a kormány pedig ugyancsak hétfőn döntött az állami beavatkozásról: az este megjelent Magyar Közlönyben három, az üzemanyagpiacot érintő kormányrendelet látott napvilágot.
A Nemzetgazdasági Minisztériumban tartott háttérbeszélgetésen Gerlaki Bence, a tárca államtitkára és Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára ismertette a részleteket az intézkedéscsomagról. Az eseményről a Portfolio tudósított.
Gerlaki Bence a brüsszeli szankciókat, az ukrajnai olajtranzit-korlátozásokat és az Irán körüli háborús helyzet hatását jelölte meg az energiaszektor ellátásbiztonsági problémáinak fő okaként. Hozzátette: Nyugat-Európa több országában már 2 euró feletti literenkénti üzemanyagárakkal találkozni a benzinkutakon.
Az államtitkár az esemény elején leszögezte, hogy a kormány nem vonja el a kiskereskedelmi árrést. A nagykereskedelmi ár ugyan nem lépheti túl a rendeletben meghatározott szintet, de a stratégiai készletek felszabadítása elegendő mozgásteret hagy ahhoz, hogy a kereskedelmi árrés megmaradjon.
Steiner Attila kiemelte, hogy a régióban jelenleg feszes a kereslet-kínálati helyzet az üzemanyagpiacon, különösen a Barátság kőolajvezeték kiesése miatt. Fontos szempont volt, hogy ne alakuljon ki fenntarthatatlan ellátásbiztonsági helyzet, ugyanakkor a fogyasztók védelme érdekében szükségessé vált az intézkedéscsomag bevezetése. "A teljes csomagot egyben kell kezelni, és az egésznek a készletfelszabadítás az alapja" – hangsúlyozta.
A konkrét számokat Gerlaki Bence ismertette: a jelenlegi, piaci alapon kialakult 619 forintos benzinár és 639 forintos dízelár a védett ár szintjére, vagyis rendre 595, illetve 615 forintra csökken. A védett ár minden magyar vállalkozás számára elérhető, legyen szó mezőgazdasági termelőkről, taxisokról vagy más piaci szereplőkről.
A készletfelszabadítás részleteiről szólva elmondta: a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) nettó 251 forintos literenkénti áron adja a benzint a nagykereskedőknek, akik azt legfeljebb 286 forintos nettó áron értékesíthetik tovább a kiskereskedőknek. Dízel esetében a nagykereskedői nettó ár 280, a kiskereskedőknek továbbadott nettó ár 315 forint literenként. Így a nagy- és kiskereskedőknél egyaránt literenként 35 forintos árrés marad, amennyiben felszabadított készletből, védett áron értékesítenek. Az MSZKSZ-tagok forgalomarányos díjat fizetnek, és ennek alapján jutnak a kedvezményes árú üzemanyaghoz.
Az intézkedéscsomag fontos eleme a jövedéki adó mérséklése is: a csökkentés mértéke literenként 19 forint, ami áfával együtt 24 forintos teherkönnyítést jelent. A minisztérium számításai szerint ez havonta 10–12 milliárd forintos költségvetési kieséssel jár. "Vagyis a teherviselésbe az állam is beszáll" – fogalmazott az államtitkár.
A kormány jelezte, hogy a visszaélésszerű kereskedelemmel szemben is szigorúan fellép.
Orbán Viktor miniszterelnök az olajárrobbanás miatt összehívott rendkívüli kormányülés előtt a legfontosabb hazai gazda- és fuvarozószervezetek vezetőivel egyeztetett.
Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az üzeanyagárak miatt.
