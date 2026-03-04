Az európai gázár alig két nap alatt megduplázódott a közel-keleti konfliktus eszkalációja és a katari LNG-termelés kiesése miatt.
Rövid távon élénkülhet a magyar gazdaság, de a strukturális problémák fennmaradnak
A 2020 előtti kedvező külső környezet és forrásbőség után ma jóval nehezebb pályán mozog a magyar gazdaság. Bár a belső kereslet élénkülése rövid távon látványos javulást hozhat, a versenyképességi gondok, az autóipari átalakulás és az uniós források kiesése tartós növekedési korlátot jelentenek. Madár István a Portfolio Retail Day 2026 konferencián hangsúlyozta, hogy a tartós, 4–5 százalékos bővülés strukturális feltételei jelenleg nem adottak a magyar gazdaságban.
Madár István, a Portfolio vezető elemzője elmondta, hogy a magyar gazdaságot a 2020 előtti időszakban támogató külső környezet, versenyképes exportszerkezet, alacsony infláció és még alacsonyabb kamatok, uniós forrásbőség, munkaerőtartalék és erős üzleti és lakossági bizalom jellemezte. Mindez kedvező növekedési pályát tett lehetővé.
2020 után azonban gyökeresen megváltozott a helyzet. A külső konjunktúra meggyengült, az autóipar – amely a magyar export gerincét adja – strukturális átalakulásba kezdett, miközben több külső tényező is növelte a bizonytalanságot, például a globális kereskedelem blokkosodása és a vámháborúk. Emellett a reflációs kockázatok és pozitív reálkamatok, az uniós forráselapadás, a munkaerőhiány, valamint a gyenge üzleti és lakossági bizalom tovább rontott a helyzeten.
Madár István kiemelte, hogy Európa versenyképességi kihívásokkal néz szembe: egyszerre kell kezelnie az USA–Kína közötti helyzetet, az iparpolitikai fordulatot és a demográfiai problémákat is.
Mint mondta, a magyar gazdaság növekedési modellje különösen érzékeny az autóipar átalakulására. Az elektromos átmenet a vártnál lassabb, a technológia még kiforratlan, miközben a globális verseny élesedik. Ugyanakkor vannak kedvező jelek: stabilizálódó európai újautó-piac, javuló USA-megállapodások, valamint a keleti befektetők exportpotenciálja. Közben viszont az uniós források elapadása tartós forrásvesztést okoz, ami növekedési korlátot jelent.
A belső keresletben ugyanakkor Madár István szerint már látható élénkülés. Az inflációs sokk enyhülése és a lakossági hangulat javulása fogyasztási dinamikát hoz vissza – igaz, a korábbi szint még nem tért vissza. A fogyasztás szerkezete is átalakul: nő az élményköltés és az online vásárlás aránya, miközben a hagyományos retail szektor vegyes képet mutat. A nagy értékű termékek iránt továbbra is óvatos a lakosság.
Összességében a ciklikus lassító tényezők enyhülnek, így rövid távon akár látványos élénkülés is jöhet Madár szerint. Ugyanakkor kiemelte, hogy a strukturális problémák – demográfia, versenyképesség, forráshiány – tartósak. A 4–5 százalékos, fenntartható növekedési pálya feltételei jelenleg nem adottak.
Címlapi kép: Porfolio
A közel-keleti helyzetre a dízel-, a villamosenergia- és a gázpiac reagált a leghevesebben, Magyarország pedig nem tudja kivonni magát a világpiaci folyamatok hatása alól.
A Janaf jelenleg több mint háromszoros áron számolja a tranzitdíjat, mint a TAL vezeték üzemeltetője.
Egyetlen hét alatt több mint 215 milliárd forint értékben vásároltak lakossági állampapírt a befektetők,
Az ING ismét rontott a magyar gazdaság kilátásain: 2026-ra már csak 1,7 százalékos GDP-növekedést vár a korábbi 1,9 százalék helyett.
A Mol elnök-vezérigazgatója szerint a Barátság kőolajvezeték leállása önmagában még kezelhető lenne.
Hiába a geopolitikai feszültségek és a vámháborús intézkedések, a számok azt mutatják, hogy Kína külkereskedelme 2025-ben tovább bővült.
Brutális pofonba szaladt bele a forint: mélypontra gyengült az euróval szemben, mikor áll meg a zuhanás?
A forint kedden jelentősen gyengült az euróval és a dollárral szemben, a devizapiacot a közel-keleti konfliktus és a földgázárak emelkedése feszíti.
A március elején kiéleződő iráni konfliktus azonnal éreztette hatását a globális tőkepiacokon.
Sorra kaszálják el Magyarországon az üzleteket: menekülnek a befektetők, ennek még nagyon rossz vége lesz
A globális felvásárlási piac 2025-ben látványosan erősödött, Közép- és Kelet-Európa pedig egyre vonzóbb a befektetők számára. Magyarország azonban sajátos helyzetben van.
Az Európai Központi Bank (EKB) vezető közgazdásza, Philip Lane szerint a közel-keleti háború elhúzódása komoly gazdasági hatással lehet az eurózónára.
Már a lengyelek hátát sem látjuk, brutálisan belehúzott a gazdaságuk: ezt már szinte lehetetlen behozni
Lengyelország 2025 végén is dinamikus növekedést produkált: a lengyel GDP 4 százalékkal nőtt éves alapon a negyedik negyedévben.
Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,2%-kal emelkedett.
Vegyesen alakult a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Ebben is Európa-bajnokok vagyunk, csak nemigen dicsekedni való: brutális, milyen infláció van Magyarországon
Az elmúlt másfél évtizedben a hazai infláció üteme jelentősen meghaladta az eurózóna átlagát, amiben kulcsszerepet játszott a forint leértékelődése - mutat rá a GKI elemzése.
Az év utolsó három hónapja kilenc éve nem látott mélypontot hozott a hazai építőiparban a megkezdett projektek értékét tekintve.
A decemberben aláírt adásvételi szerződést követően 2026. február 27-én hivatalosan is lezárult a hazai kereskedelmiingatlan-piac egyik meghatározó tranzakciója.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1161,5 pontos, 0,92 százalékos csökkenéssel, 125 373,25 ponton zárt hétfőn.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,8 százalékos csökkenéssel, 126 535 ponton zárta a februárt, miközben a piaci aktivitás élénk maradt.
