Madár István, a Portfolio Csoport elemzője a Retail Day 2026 konferencián.
Gazdaság

Rövid távon élénkülhet a magyar gazdaság, de a strukturális problémák fennmaradnak

Pénzcentrum
2026. március 4. 09:25

A 2020 előtti kedvező külső környezet és forrásbőség után ma jóval nehezebb pályán mozog a magyar gazdaság. Bár a belső kereslet élénkülése rövid távon látványos javulást hozhat, a versenyképességi gondok, az autóipari átalakulás és az uniós források kiesése tartós növekedési korlátot jelentenek. Madár István a Portfolio Retail Day 2026 konferencián hangsúlyozta, hogy a tartós, 4–5 százalékos bővülés strukturális feltételei jelenleg nem adottak a magyar gazdaságban.

Madár István, a Portfolio vezető elemzője elmondta, hogy a magyar gazdaságot a 2020 előtti időszakban támogató külső környezet, versenyképes exportszerkezet, alacsony infláció és még alacsonyabb kamatok, uniós forrásbőség, munkaerőtartalék és erős üzleti és lakossági bizalom jellemezte. Mindez kedvező növekedési pályát tett lehetővé.

2020 után azonban gyökeresen megváltozott a helyzet. A külső konjunktúra meggyengült, az autóipar – amely a magyar export gerincét adja – strukturális átalakulásba kezdett, miközben több külső tényező is növelte a bizonytalanságot, például a globális kereskedelem blokkosodása és a vámháborúk. Emellett a reflációs kockázatok és pozitív reálkamatok, az uniós forráselapadás, a munkaerőhiány, valamint a gyenge üzleti és lakossági bizalom tovább rontott a helyzeten.

A belső fogyasztás lehet a magyar gazdaság növekedésének fő hajtóereje a következő időszakban.

Madár István kiemelte, hogy Európa versenyképességi kihívásokkal néz szembe: egyszerre kell kezelnie az USA–Kína közötti helyzetet, az iparpolitikai fordulatot és a demográfiai problémákat is.

Mint mondta, a magyar gazdaság növekedési modellje különösen érzékeny az autóipar átalakulására. Az elektromos átmenet a vártnál lassabb, a technológia még kiforratlan, miközben a globális verseny élesedik. Ugyanakkor vannak kedvező jelek: stabilizálódó európai újautó-piac, javuló USA-megállapodások, valamint a keleti befektetők exportpotenciálja. Közben viszont az uniós források elapadása tartós forrásvesztést okoz, ami növekedési korlátot jelent.

A belső keresletben ugyanakkor Madár István szerint már látható élénkülés. Az inflációs sokk enyhülése és a lakossági hangulat javulása fogyasztási dinamikát hoz vissza – igaz, a korábbi szint még nem tért vissza. A fogyasztás szerkezete is átalakul: nő az élményköltés és az online vásárlás aránya, miközben a hagyományos retail szektor vegyes képet mutat. A nagy értékű termékek iránt továbbra is óvatos a lakosság.

Összességében a ciklikus lassító tényezők enyhülnek, így rövid távon akár látványos élénkülés is jöhet Madár szerint. Ugyanakkor kiemelte, hogy a strukturális problémák – demográfia, versenyképesség, forráshiány – tartósak. A 4–5 százalékos, fenntartható növekedési pálya feltételei jelenleg nem adottak.

Címlapi kép: Porfolio
#magyarország #kiskereskedelem #infláció #gazdaság #kereskedelem #konferencia #demográfia #uniós támogatás #portfolio konferencia #kamatok #gazdasági növekedés

