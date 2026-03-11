2026. március 11. szerda Szilárd
10 °C Budapest
Közelkép néhány magyar forintról.
Gazdaság

Rossz rajt a devizapiacon: megrogyott a forint reggelre

Pénzcentrum/MTI
2026. március 11. 08:14

Gyengült a forint árfolyama szerda reggel a főbb devizákkal szemben a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót hét órakor 383,73 forinton jegyezték a kedd esti 383,57 forint után. A dollár jegyzése 329,87 forintra változott 329,29 forintról, a svájci franké 424,33 forintról 424,47 forintra erősödött.

Az euró árfolyam 1,1633 dollárra gyengült a kedd esti 1,1655 dollárról.
Címlapkép: Getty Images
