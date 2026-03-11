A Pénzcentrum 2026. március 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Rossz rajt a devizapiacon: megrogyott a forint reggelre
Gyengült a forint árfolyama szerda reggel a főbb devizákkal szemben a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót hét órakor 383,73 forinton jegyezték a kedd esti 383,57 forint után. A dollár jegyzése 329,87 forintra változott 329,29 forintról, a svájci franké 424,33 forintról 424,47 forintra erősödött.
Az euró árfolyam 1,1633 dollárra gyengült a kedd esti 1,1655 dollárról.
Március 16-ig kérhetik az szja-bevallási tervezetek postázását azok, akik nem rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel.
Az intézkedéscsomag fontos eleme a jövedéki adó mérséklése is: a csökkentés mértéke literenként 19 forint, ami áfával együtt 24 forintos teherkönnyítést jelent.
Óriási blama lehet belőle, ha a piacok most hisznek Donald Trumpnak: komoly buktatók vannak még a gázárcsökkenés előtt
A piaci szereplők továbbra is bizonytalanok.
Reagált az Országos Kereskedelmi Szövetség az inflációra: "a kormány túllőtt a célon, a káros hatások viszont most élesednek"
A közeli jövőben megtapasztalhatjuk annak következményeit is, hogy az árrésstop miatt kiskereskedelem elvesztette az eszközeit a piaci feszültségek tompítására.
Visszatérhet a 2022-es benzinkáosz Magyarországon? Szakértők szerint az ársapka visszafelé is elsülhet
Az olajpiacot ismét geopolitikai feszültségek rázzák meg: egy elhúzódó közel-keleti konfliktus tartósan magas energiaárakat hozhat, miközben Magyarországon az üzemanyagárak befagyasztása újra ellátási kockázatokat teremthet.
2026. februárban a fogyasztói árak átlagosan 1,4%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Egy hónap alatt átlagosan 0,1%-kal emelkedtek a fogyasztói árak.
Moszkva kész folytatni az együttműködést európai energiavásárlóival, ha azok hosszú távú, politikamentes szerződéseket ajánlanak.
Közel-Keleti krízis 2026: így érinti a világgazdaságot az iráni konfliktus - már biztos, Magyarországnak is fájni fog
A 2022-es energiaválság óta jól ismerjük azokat a mechanizmusokat, amelyeken keresztül az energia drágulása végigfut a magyar gazdaságon.
Teljes káosz a piacon: brutálisat zuhant az olaj ára, Donald Trump kijelentése áll a hátterében - ezt mondta az amerikai elnök
Csökkent az olaj ára kedden, miután az előző kereskedési napon több mint hároméves csúcsra emelkedett.
A kormány jelezte, hogy a visszaélésszerű kereskedelemmel szemben is szigorúan fellép.
Kőkemény figyelmeztetést adtak ki: tíz százalékos beszakadást is hozhat a tőzsdén a háborús fenyegetés
A JP Morgan elemzői szerint az amerikai részvénypiac egyáltalán nincs felkészülve egy eszkalálódó háború, valamint a hordónkénti 100 dollárt átlépő olajár okozta sokkra.
Nem csak a háború miatt lőttek ki az árak: elhallgatott probléma fenyegeti a világot, elképesztő drágulás jöhet
A fizikai kínálati sokk nemcsak a globális energiapiac sérülékenységére világít rá, hanem tartós inflációs nyomást is hozhat.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1442,86 pontos, 1,18 százalékos csökkenéssel, 120 443,10 ponton zárt hétfőn.
Vaskos bírságot kaphatnak a magyarok, ha nem figyelnek erre a tavaszi határidőre: könnyen csapdába sétálhatunk
Bár a NAV idén is automatikusan elkészíti az adóbevallási tervezetet a legtöbb adózó számára, a figyelmetlenség komoly, 12 százalékos bírságot vonhat maga után.
Szabályosan menekítik a pénzt a világ jegybankjai: Magyarország is brutális vagyonon ül, mi lesz vele?
A Magyar Nemzeti Bank az elmúlt években jelentősen emelte az aranykészletet, amely ma már több ezer milliárd forint értékű.
A különleges érmék a tervek szerint december 10-én, a legrangosabb irodalmi elismerés átadásának első évfordulóján jelennek meg.
Orbán Viktor miniszterelnök az olajárrobbanás miatt összehívott rendkívüli kormányülés előtt a legfontosabb hazai gazda- és fuvarozószervezetek vezetőivel egyeztetett.
Elképesztő bajba került a költségvetés: alig indult el az év, máris kong az ürességtől a magyar államkassza
Februárban történelmi léptékű, 2139 milliárd forintos hiányt halmozott fel a magyar költségvetés, ez az elmúlt negyedszázad második legnagyobb havi deficitje.
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
