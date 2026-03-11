Fontos határidőre figyelmeztet a NAV: már csak napok maradtak hátra

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán közölte, hogy még öt napig, március 16-ig kérhetik az szja-bevallási tervezetek postázását azok, akik nem rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel.

Eddig 40 ezren igényelték a postázást, 90 százalékban SMS-ben.

Az adóazonosító jel és születési dátuma megadásával többféle módon kérhető a tervezet postázása. A legegyszerűbb SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon. Ezenkívül űrlapon, levélben, telefonon vagy akár személyesen is igényelhető.

A kész tervezeteket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tértivevényesen, április 30-áig küldi el postán.

A postázás helyett azonban érdemes az online utat választani, ajánlja a NAV. Az Ügyfélkapu+ vagy a DÁP-regisztrációval rendelkezőknek elektronikusan érhető el a tervezet, március 15-től.

A dokumentum a hivatal eSZJA-oldalán akár okostelefonon is megtekinthető, szükség esetén módosítható is. Aki egyetért a benne foglalt adatokkal, az néhány kattintással jóvá is tudja hagyni.