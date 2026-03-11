2026. március 11. szerda Szilárd
Középkorú felnőtt férfi, aki okostelefonnal figyeli kriptopénz- és részvénykereskedelmét. Kis műhelyében tartózkodik.
Gazdaság

Drámai mozgás a tőzsdén: az OTP kilőtt, a Telekom megrogyott

Pénzcentrum/MTI
2026. március 11. 09:26

Iránykereséssel indulhat a kereskedés szerdán a Budapesti Értéktőzsdén, kedden a BUX 4126,9 pontos, 3,43 százalékos emelkedéssel, 124 570 ponton zárt.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerdai előrejelzésében kiemelte, kedden javult a hangulat, jelentős pozitív korrekció zajlott a magyar részvénypiacon, a szerdai kereskedés iránykereséssel indulhat.

Kifejtette, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában 38 650-38 690 forint között húzódik ellenállási tartomány, míg 36 337 forintnál támasz. Kedden az OTP-részvények ára 1980 forinttal, 5,55 százalékkal 37 680 forintra nőtt, forgalmuk 21,4 milliárd forintot tett ki.

A Mol árfolyama a 30 napos mozgóátlag felett zárt, amely 3730 forintnál így rövid távú támaszt jelent, a következő ellenállás pedig 3822 forintnál látható. Kedden a Mol 30 forinttal, 0,8 százalékkal 3770 forintra erősödött, 3,9 milliárd forintos forgalomban.

A Richter árfolyama a 11 670 forintos ellenállás fölé kapaszkodott, a következő szint 11 855 forintnál húzódik. Kedden a Richter-papírok árfolyama 300 forinttal, 2,63 százalékkal 11 690 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,1 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom viszont nem tudott a 2089 forintos ellenállás felett zárni, támaszt a 30 napos mozgóátlag jelent 2037 forintnál. Kedden a Magyar Telekom árfolyama 10 forinttal, 0,48 százalékkal 2070 forintra csökkent, forgalma 1,9 milliárd forint volt.
Címlapkép: Getty Images
