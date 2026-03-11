Március 16-ig kérhetik az szja-bevallási tervezetek postázását azok, akik nem rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel.
Drámai mozgás a tőzsdén: az OTP kilőtt, a Telekom megrogyott
Iránykereséssel indulhat a kereskedés szerdán a Budapesti Értéktőzsdén, kedden a BUX 4126,9 pontos, 3,43 százalékos emelkedéssel, 124 570 ponton zárt.
Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerdai előrejelzésében kiemelte, kedden javult a hangulat, jelentős pozitív korrekció zajlott a magyar részvénypiacon, a szerdai kereskedés iránykereséssel indulhat.
Kifejtette, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában 38 650-38 690 forint között húzódik ellenállási tartomány, míg 36 337 forintnál támasz. Kedden az OTP-részvények ára 1980 forinttal, 5,55 százalékkal 37 680 forintra nőtt, forgalmuk 21,4 milliárd forintot tett ki.
A Mol árfolyama a 30 napos mozgóátlag felett zárt, amely 3730 forintnál így rövid távú támaszt jelent, a következő ellenállás pedig 3822 forintnál látható. Kedden a Mol 30 forinttal, 0,8 százalékkal 3770 forintra erősödött, 3,9 milliárd forintos forgalomban.
A Richter árfolyama a 11 670 forintos ellenállás fölé kapaszkodott, a következő szint 11 855 forintnál húzódik. Kedden a Richter-papírok árfolyama 300 forinttal, 2,63 százalékkal 11 690 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,1 milliárd forintot ért el.
A Magyar Telekom viszont nem tudott a 2089 forintos ellenállás felett zárni, támaszt a 30 napos mozgóátlag jelent 2037 forintnál. Kedden a Magyar Telekom árfolyama 10 forinttal, 0,48 százalékkal 2070 forintra csökkent, forgalma 1,9 milliárd forint volt.
Páncélautók és milliós bőröndök: mit engednek a magyar törvények a határokon átnyúló pénzszállításnál?
Ha valaki 10 ezer eurónál nagyobb összeget visz át az EU külső határán, kötelező készpénz-nyilatkozatot tennie a vámhatóságnál.
Durva szigorítást vezettek be az üzemanyagárstop szabályainál: aki ilyen kútnál tankolna, annak nem lesz védett az ár
A szabályok betartását az adó- és vámhatóság mellett immár a rendőrség is felügyelheti.
A magyar fizetőeszköz több mint egy százalékkal javított a kora reggeli jegyzésekhez képest.
Donald Trump megszólalt, azonnal kilőtt a magyar tőzsde: óriásit kaszálhattak a szemfüles befektetők
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 4126,9 pontos, 3,43 százalékos emelkedéssel, 124 570 ponton zárt kedden.
Az intézkedéscsomag fontos eleme a jövedéki adó mérséklése is: a csökkentés mértéke literenként 19 forint, ami áfával együtt 24 forintos teherkönnyítést jelent.
Óriási blama lehet belőle, ha a piacok most hisznek Donald Trumpnak: komoly buktatók vannak még a gázárcsökkenés előtt
A piaci szereplők továbbra is bizonytalanok.
Reagált az Országos Kereskedelmi Szövetség az inflációra: "a kormány túllőtt a célon, a káros hatások viszont most élesednek"
A közeli jövőben megtapasztalhatjuk annak következményeit is, hogy az árrésstop miatt kiskereskedelem elvesztette az eszközeit a piaci feszültségek tompítására.
Visszatérhet a 2022-es benzinkáosz Magyarországon? Szakértők szerint az ársapka visszafelé is elsülhet
Az olajpiacot ismét geopolitikai feszültségek rázzák meg: egy elhúzódó közel-keleti konfliktus tartósan magas energiaárakat hozhat, miközben Magyarországon az üzemanyagárak befagyasztása újra ellátási kockázatokat teremthet.
2026. februárban a fogyasztói árak átlagosan 1,4%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Egy hónap alatt átlagosan 0,1%-kal emelkedtek a fogyasztói árak.
Moszkva kész folytatni az együttműködést európai energiavásárlóival, ha azok hosszú távú, politikamentes szerződéseket ajánlanak.
Közel-Keleti krízis 2026: így érinti a világgazdaságot az iráni konfliktus - már biztos, Magyarországnak is fájni fog
A 2022-es energiaválság óta jól ismerjük azokat a mechanizmusokat, amelyeken keresztül az energia drágulása végigfut a magyar gazdaságon.
Teljes káosz a piacon: brutálisat zuhant az olaj ára, Donald Trump kijelentése áll a hátterében - ezt mondta az amerikai elnök
Csökkent az olaj ára kedden, miután az előző kereskedési napon több mint hároméves csúcsra emelkedett.
A kormány jelezte, hogy a visszaélésszerű kereskedelemmel szemben is szigorúan fellép.
Kőkemény figyelmeztetést adtak ki: tíz százalékos beszakadást is hozhat a tőzsdén a háborús fenyegetés
A JP Morgan elemzői szerint az amerikai részvénypiac egyáltalán nincs felkészülve egy eszkalálódó háború, valamint a hordónkénti 100 dollárt átlépő olajár okozta sokkra.
Nem csak a háború miatt lőttek ki az árak: elhallgatott probléma fenyegeti a világot, elképesztő drágulás jöhet
A fizikai kínálati sokk nemcsak a globális energiapiac sérülékenységére világít rá, hanem tartós inflációs nyomást is hozhat.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1442,86 pontos, 1,18 százalékos csökkenéssel, 120 443,10 ponton zárt hétfőn.
Vaskos bírságot kaphatnak a magyarok, ha nem figyelnek erre a tavaszi határidőre: könnyen csapdába sétálhatunk
Bár a NAV idén is automatikusan elkészíti az adóbevallási tervezetet a legtöbb adózó számára, a figyelmetlenség komoly, 12 százalékos bírságot vonhat maga után.
Szabályosan menekítik a pénzt a világ jegybankjai: Magyarország is brutális vagyonon ül, mi lesz vele?
A Magyar Nemzeti Bank az elmúlt években jelentősen emelte az aranykészletet, amely ma már több ezer milliárd forint értékű.
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
