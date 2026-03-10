2026. március 10. kedd Ildikó
7 °C Budapest
Egy futurisztikus pénzügyi műszerfal digitálisan generált képe különböző tőzsdei grafikonok és adatvizualizációk holografikus megjelenítésével. A jelenet részletes grafikonokat tartalmaz vonal- és oszlopdiagramokkal, valós idejű adatto
Gazdaság

Donald Trump megszólalt, azonnal kilőtt a magyar tőzsde: óriásit kaszálhattak a szemfüles befektetők

Pénzcentrum
2026. március 10. 20:49

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 4126,9 pontos, 3,43 százalékos emelkedéssel, 124 570 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 30,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest. Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta: a nemzetközi trendekkel összhangban a BUX jelentősen emelkedett. A növekedést az OTP húzta, a bankpapír az elmúlt napok esését korrigálta.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kedvező nemzetközi befektetői hangulaton Donald Trump amerikai elnök nyilatkozatának a hatása érződik a vezető elemző szerint: az elnök hétfőn este jelezte, hogy az Iránnal vívott háború valószínűleg a végéhez közeledik. Az európai indexek két százalékos pluszban voltak, és az amerikai értékpapírpiacokon is fél-egy százalékos emelkedés volt a magyar piac zárásakor - tette hozzá.

  • A Mol 30 forinttal, 0,8 százalékkal 3770 forintra erősödött, 3,9 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 1980 forinttal, 5,55 százalékkal 37 680 forintra nőtt, forgalmuk 21,4 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 10 forinttal, 0,48 százalékkal 2070 forintra csökkent, forgalma 1,9 milliárd forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 300 forinttal, 2,63 százalékkal 11 690 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,1 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9665,48 ponton zárt kedden, ez 296,74 pontos, 3,17 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
