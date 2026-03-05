Hivatalos, Magyarország is felkerült a legnagyobb adósok listájára: brutális tartozásokat nyög a gazdaság

Magyarország a világ 22. legeladósodottabb országa: a teljes - háztartási, vállalati és állami - adósságállomány 2025 végén a GDP 161 százalékát tette ki a Global Debt Monitor szerint. A hazai kockázati profil ugyanakkor eltér több élmezőnybeli gazdaságétól: a háztartások eladósodottsága alacsony, miközben a vállalati és az állami szektor adóssága érdemi súlyt képvisel.

Magyarország a világ 25 legeladósodottabb országa között szerepel: a teljes - háztartási, vállalati és állami - adósságállomány a GDP 161 százalékát tette ki 2024 utolsó negyedévében a Global Debt Monitor szerint. Ezzel Magyarország a 22. az adóssági rangsorban.

Ugyanakkor a háztartások eladósodottsága alacsony (18%), a nem pénzügyi vállalatoké 70%, míg az államadósság 73 százalékos GDP-arányt képvisel. Ez azt jelenti, hogy Magyarország pozícióját nem egyetlen túlfűtött szektor, hanem több gazdasági szereplő együttes eladósodottsága magyarázza.

A magyar adósságszerkezet egyik fontos sajátossága, hogy a kockázatok elsősorban az államháztartási és a vállalati szektorban koncentrálódnak, miközben a háztartások mérlege viszonylag konzervatív. A 73 százalékos GDP-arányos államadósság a finanszírozási szerkezet - a forint-deviza arány, a kamatfixáltság és a belföldi befektetői bázis súlya - kulcsfontosságú a sérülékenység megítélésében.

A 70 százalékos vállalati adósság arra utal, hogy a növekedés jelentős részben hitelvezérelt beruházásokra támaszkodik. Összességében a magyar modell nem a lakossági túladósodottság, hanem az állami és céges finanszírozás dinamikáján keresztül hordoz makrogazdasági kockázatokat.

Brutál adósságot görgetnek ezek az országok

A globális adósságrangsor élén olyan gazdaságok állnak, ahol a teljes - háztartási, vállalati és állami - adósságállomány a GDP többszörösére rúg. A lista első helyén Hongkong szerepel (380%), amelyet Japán (372%) és Szingapúr (347%) követ. Ezekben az esetekben nem pusztán az államadósság magas, hanem a nem pénzügyi vállalati szektor eladósodottsága is kiugró. Hongkongban például a vállalati adósság 227% GDP-arányos, ami pénzügyi központi szerepéből és erősen hitelvezérelt ingatlanpiacából fakad.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A fejlett gazdaságok közül Franciaország, Kanada és Egyesült Államok is a lista élmezőnyében található. Franciaország esetében a vállalati szektor (156%) és az állam (110%) egyaránt jelentős adósságot halmozott fel. Az Egyesült Államokban a 123%-os államadósság dominál, miközben a vállalati (73%) és háztartási (68%) adósság is számottevő. Kanadában ezzel szemben a háztartási eladósodottság extrém magas (100%), ami elsősorban az ingatlanpiaci finanszírozáshoz kötődik.

Ázsiában Kína és Dél-Korea adósságszerkezete figyelemre méltó. Kínában a nem pénzügyi vállalatok adóssága (142%) a fő kockázati tényező, ami az állami ösztönzésű beruházási modell öröksége. Dél-Koreában a háztartási szektor (89%) erősen eladósodott, miközben az államadósság viszonylag alacsony (49%). Ez jól mutatja, hogy a teljes adósságszint mögött eltérő szerkezeti mintázatok húzódhatnak meg.

Európában Olaszország és Egyesült Királyság mellett Magyarország is a top 25-ben szerepel, 161%-os teljes adósságrátával. Magyarország esetében az adósságszerkezet kiegyensúlyozottabb: a háztartási adósság alacsony (18%), a vállalati 70%, míg az államadósság 73% GDP-arányos. Ez azt jelenti, hogy a magyar pozíció nem extrém lakossági vagy vállalati túladósodásból fakad, hanem egy közepes szintű, több szektorban is jelen lévő eladósodottságból.