2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Korrupciós koncepció - 20000 forintos bankjegyek
Gazdaság

Hivatalos, Magyarország is felkerült a legnagyobb adósok listájára: brutális tartozásokat nyög a gazdaság

Pénzcentrum
2026. március 5. 13:04

Magyarország a világ 22. legeladósodottabb országa: a teljes - háztartási, vállalati és állami - adósságállomány 2025 végén a GDP 161 százalékát tette ki a Global Debt Monitor szerint. A hazai kockázati profil ugyanakkor eltér több élmezőnybeli gazdaságétól: a háztartások eladósodottsága alacsony, miközben a vállalati és az állami szektor adóssága érdemi súlyt képvisel.

Magyarország a világ 25 legeladósodottabb országa között szerepel: a teljes - háztartási, vállalati és állami - adósságállomány a GDP 161 százalékát tette ki 2024 utolsó negyedévében a Global Debt Monitor szerint. Ezzel Magyarország a 22. az adóssági rangsorban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ugyanakkor a háztartások eladósodottsága alacsony (18%), a nem pénzügyi vállalatoké 70%, míg az államadósság 73 százalékos GDP-arányt képvisel. Ez azt jelenti, hogy Magyarország pozícióját nem egyetlen túlfűtött szektor, hanem több gazdasági szereplő együttes eladósodottsága magyarázza.

A magyar adósságszerkezet egyik fontos sajátossága, hogy a kockázatok elsősorban az államháztartási és a vállalati szektorban koncentrálódnak, miközben a háztartások mérlege viszonylag konzervatív. A 73 százalékos GDP-arányos államadósság a finanszírozási szerkezet - a forint-deviza arány, a kamatfixáltság és a belföldi befektetői bázis súlya - kulcsfontosságú a sérülékenység megítélésében.

A 70 százalékos vállalati adósság arra utal, hogy a növekedés jelentős részben hitelvezérelt beruházásokra támaszkodik. Összességében a magyar modell nem a lakossági túladósodottság, hanem az állami és céges finanszírozás dinamikáján keresztül hordoz makrogazdasági kockázatokat.

Brutál adósságot görgetnek ezek az országok

A globális adósságrangsor élén olyan gazdaságok állnak, ahol a teljes - háztartási, vállalati és állami - adósságállomány a GDP többszörösére rúg. A lista első helyén Hongkong szerepel (380%), amelyet Japán (372%) és Szingapúr (347%) követ. Ezekben az esetekben nem pusztán az államadósság magas, hanem a nem pénzügyi vállalati szektor eladósodottsága is kiugró. Hongkongban például a vállalati adósság 227% GDP-arányos, ami pénzügyi központi szerepéből és erősen hitelvezérelt ingatlanpiacából fakad.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A fejlett gazdaságok közül Franciaország, Kanada és Egyesült Államok is a lista élmezőnyében található. Franciaország esetében a vállalati szektor (156%) és az állam (110%) egyaránt jelentős adósságot halmozott fel. Az Egyesült Államokban a 123%-os államadósság dominál, miközben a vállalati (73%) és háztartási (68%) adósság is számottevő. Kanadában ezzel szemben a háztartási eladósodottság extrém magas (100%), ami elsősorban az ingatlanpiaci finanszírozáshoz kötődik.

Ázsiában Kína és Dél-Korea adósságszerkezete figyelemre méltó. Kínában a nem pénzügyi vállalatok adóssága (142%) a fő kockázati tényező, ami az állami ösztönzésű beruházási modell öröksége. Dél-Koreában a háztartási szektor (89%) erősen eladósodott, miközben az államadósság viszonylag alacsony (49%). Ez jól mutatja, hogy a teljes adósságszint mögött eltérő szerkezeti mintázatok húzódhatnak meg.

Európában Olaszország és Egyesült Királyság mellett Magyarország is a top 25-ben szerepel, 161%-os teljes adósságrátával. Magyarország esetében az adósságszerkezet kiegyensúlyozottabb: a háztartási adósság alacsony (18%), a vállalati 70%, míg az államadósság 73% GDP-arányos. Ez azt jelenti, hogy a magyar pozíció nem extrém lakossági vagy vállalati túladósodásból fakad, hanem egy közepes szintű, több szektorban is jelen lévő eladósodottságból.
Címlapkép: Getty Images
#adósság #magyarország #államadósság #gazdaság #háztartások #globális #gdp #világgazdaság #vállalatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:30
13:17
13:04
12:45
12:34
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 4. 16:40
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2026. március 5. 12:58
Hogyan tudsz akár 2% alatti THM mellett Otthon Startot igényelni?
Kifejezetten nagy népszerűségek örvend a hitelfelvevők körében az Otthon Start Program: a januárban...
MEDIA1  |  2026. március 5. 12:40
A bírósági tiltás ellenére sem talált jogsértést a Médiatanács a Bors különszámaiban
A bírósági tiltás ellenére sem talált jogsértést a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Média...
Holdblog  |  2026. március 5. 09:48
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedet...
iO Charts  |  2026. március 4. 11:39
Több mint Bitcoin: Mire jó valójában a kriptovaluta és a blokklánc technológia?
A legtöbb ember szemében a kriptopiac kimerül annyiban, hogy veszünk valami digitális érmét, és várj...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 5.
Új őrület indult be az ingatlanpiacon: megnyílt a pénzcsap ezekre a házakra, de kegyetlen buktató vár a vevőkre
2026. március 4.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
2026. március 5.
Súlyos árat fizethetnek a magyar márkák, ha ezt benézik: kiderült, mit utál a legjobban a Z generáció
2026. március 5.
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
2026. március 5.
Súlyos öröklési tévhitben él a magyarok többsége: egy apró hiba, és végleg elúszhat a családi vagyon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 5. csütörtök
Adorján, Adrián
10. hét
Március 5.
A Budapesti Néprajzi Múzeum napja
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Súlyos figyelmeztetés érkezett: Magyarország lehet az iráni konfliktus egyik legnagyobb vesztese Európában?
2
16 órája
Váratlan fordulat az Egyesült Államokból: zátonyra futott a megállapodás, Magyarország is komoly árat fizethet
3
1 hete
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
4
1 hete
Nagy változás lesz a gázszámlákkal: most közölte az MVM a friss dátumokat – erről mindenkinek tudnia kell
5
3 napja
Itt a bejelentés, rengeteg hazai bevásárlóközpontot vásároltak fel: komoly átalakítás kezdődik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóstárs
Olyan természetes személy, vagy személyek, aki(k) az adóssal együtt egyetemleges felelősséget vállalnak az adósságra.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 5. 12:27
Újabb brutális áremelés élesedik a benzinkutakon: ez már mindenkinek fájni fog
Pénzcentrum  |  2026. március 5. 12:20
Vége a 990 forintos csomagok korszakának: kemény igazságot mondtak ki a szakértők az online rendelésekről
Agrárszektor  |  2026. március 5. 12:34
Itt már nagy a baj: felszólították a gazdákat a termelés csökkentésére
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel