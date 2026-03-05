Pénteken ismét emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai Magyarországon.
Hivatalos, Magyarország is felkerült a legnagyobb adósok listájára: brutális tartozásokat nyög a gazdaság
Magyarország a világ 22. legeladósodottabb országa: a teljes - háztartási, vállalati és állami - adósságállomány 2025 végén a GDP 161 százalékát tette ki a Global Debt Monitor szerint. A hazai kockázati profil ugyanakkor eltér több élmezőnybeli gazdaságétól: a háztartások eladósodottsága alacsony, miközben a vállalati és az állami szektor adóssága érdemi súlyt képvisel.
Magyarország a világ 25 legeladósodottabb országa között szerepel: a teljes - háztartási, vállalati és állami - adósságállomány a GDP 161 százalékát tette ki 2024 utolsó negyedévében a Global Debt Monitor szerint. Ezzel Magyarország a 22. az adóssági rangsorban.
Ugyanakkor a háztartások eladósodottsága alacsony (18%), a nem pénzügyi vállalatoké 70%, míg az államadósság 73 százalékos GDP-arányt képvisel. Ez azt jelenti, hogy Magyarország pozícióját nem egyetlen túlfűtött szektor, hanem több gazdasági szereplő együttes eladósodottsága magyarázza.
A magyar adósságszerkezet egyik fontos sajátossága, hogy a kockázatok elsősorban az államháztartási és a vállalati szektorban koncentrálódnak, miközben a háztartások mérlege viszonylag konzervatív. A 73 százalékos GDP-arányos államadósság a finanszírozási szerkezet - a forint-deviza arány, a kamatfixáltság és a belföldi befektetői bázis súlya - kulcsfontosságú a sérülékenység megítélésében.
A 70 százalékos vállalati adósság arra utal, hogy a növekedés jelentős részben hitelvezérelt beruházásokra támaszkodik. Összességében a magyar modell nem a lakossági túladósodottság, hanem az állami és céges finanszírozás dinamikáján keresztül hordoz makrogazdasági kockázatokat.
Brutál adósságot görgetnek ezek az országok
A globális adósságrangsor élén olyan gazdaságok állnak, ahol a teljes - háztartási, vállalati és állami - adósságállomány a GDP többszörösére rúg. A lista első helyén Hongkong szerepel (380%), amelyet Japán (372%) és Szingapúr (347%) követ. Ezekben az esetekben nem pusztán az államadósság magas, hanem a nem pénzügyi vállalati szektor eladósodottsága is kiugró. Hongkongban például a vállalati adósság 227% GDP-arányos, ami pénzügyi központi szerepéből és erősen hitelvezérelt ingatlanpiacából fakad.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A fejlett gazdaságok közül Franciaország, Kanada és Egyesült Államok is a lista élmezőnyében található. Franciaország esetében a vállalati szektor (156%) és az állam (110%) egyaránt jelentős adósságot halmozott fel. Az Egyesült Államokban a 123%-os államadósság dominál, miközben a vállalati (73%) és háztartási (68%) adósság is számottevő. Kanadában ezzel szemben a háztartási eladósodottság extrém magas (100%), ami elsősorban az ingatlanpiaci finanszírozáshoz kötődik.
Ázsiában Kína és Dél-Korea adósságszerkezete figyelemre méltó. Kínában a nem pénzügyi vállalatok adóssága (142%) a fő kockázati tényező, ami az állami ösztönzésű beruházási modell öröksége. Dél-Koreában a háztartási szektor (89%) erősen eladósodott, miközben az államadósság viszonylag alacsony (49%). Ez jól mutatja, hogy a teljes adósságszint mögött eltérő szerkezeti mintázatok húzódhatnak meg.
Európában Olaszország és Egyesült Királyság mellett Magyarország is a top 25-ben szerepel, 161%-os teljes adósságrátával. Magyarország esetében az adósságszerkezet kiegyensúlyozottabb: a háztartási adósság alacsony (18%), a vállalati 70%, míg az államadósság 73% GDP-arányos. Ez azt jelenti, hogy a magyar pozíció nem extrém lakossági vagy vállalati túladósodásból fakad, hanem egy közepes szintű, több szektorban is jelen lévő eladósodottságból.
Tényfeltáró kormányzati delegáció vizsgálná a Barátság kőolajvezeték állapotát.
Gyengült a forint csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Váratlan fordulat az Egyesült Államokból: zátonyra futott a megállapodás, Magyarország is komoly árat fizethet
A döntés mögött részben egy amerikai bírósági ítélet áll, amely új bizonytalanságot hozott a vámmegállapodás körül.
Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Megszólalt az elemző a brutális rali után: olyat lépett a hazai piac, amire a külföldiek is felkapták a fejüket
A részvénypiac forgalma 47,8 milliárd forintot tett ki, a vezető papírok mind erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Újra stratégiai kérdéssé vált a nukleáris energia Európában. Klímamentő megoldás vagy kockázatos függőség? Utánajártunk!
Kiderült, mire készül a 4iG: elképesztő összeget öntenek egy külföldi ország technológiai fejlesztésébe
A szerződést a barcelonai Mobile World Congress rendezvényen írták alá, a projektet a 4iG macedón leányvállalata, a One Macedonia valósítja meg.
Elindult a „háború" déli szomszédunkkal: betelt a pohár a MOL-nál, feljelentette a horvát olajvállalatot
A MOL-csoport és szlovák leányvállalata, a Slovnaft hivatalos panaszt nyújtott be az Európai Bizottságnál a horvát Adria-vezetéket üzemeltető JANAF ellen.
Óriási fordulat a magyar kiskereskedelemben: egy eddig lenézett modell teljesen átírhatja a mindennapi vásárlási szokásainkat
A re-commerce már nem csupán alternatíva, hanem a teljes retail-ökoszisztéma egyik legizgalmasabb növekedési területe.
A Barátság kőolajvezeték körüli feszültségek januárban kezdődtek, amikor Oroszország támadást hajtott végre a vezeték infrastruktúrája ellen.
Elemzők szerint a dráguló olaj, a gyengülő forint és a növekvő infláció miatt egyre kisebb az esély arra, hogy az MNB a közeljövőben újabb kamatcsökkentést...
A hazai kiskereskedelem egyszerre küzd a méretgazdaságosság korlátaival, a kínai platformok megállíthatatlan térnyerésével és a technológiai forradalommal
Kemény figyelmeztetést küldött a magyar cégvezető: eszedbe ne jusson most ilyen üzletet nyitni, borítékolható a bukás
A magyar FMCG-piac 2026-ban a kisboltok bezárása és az árrésstop árnyékában küzd a túlélésért.
Kijev a javítások elhúzódásával indokolja a késlekedést, Budapest és Pozsony viszont politikai szándékot sejt a háttérben, a vita pedig már uniós szintre emelkedett.
A közel-keleti helyzetre a dízel-, a villamosenergia- és a gázpiac reagált a leghevesebben, Magyarország pedig nem tudja kivonni magát a világpiaci folyamatok hatása alól.
A 2020 előtti kedvező külső környezet és forrásbőség után ma jóval nehezebb pályán mozog a magyar gazdaság.
Az európai gázár alig két nap alatt megduplázódott a közel-keleti konfliktus eszkalációja és a katari LNG-termelés kiesése miatt.
NGM: lelövik a csaló webáruházakat, hamarosan elindul a ROSTA, többezer kereskedő kap kockázati besorolást
A belső fogyasztás lehet a magyar gazdaság növekedésének fő hajtóereje a következő időszakban.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.