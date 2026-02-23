A ritka kórképeknél az adatok és a tapasztalatok hiánya jelenti a legnagyobb kihívást.
A magyarral ellentétben köszöni, jól van a cseh és a szlovák gazdaság: miért szakadtunk le ennyire a térségről?
A kormány eredeti, 3,4 százalékos várakozásával szemben tavaly mindössze 0,3 százalékkal bővült a magyar gazdaság. Bár a nemzetgazdasági miniszter külső tényezőkkel indokolta a gyenge teljesítményt, a régiós adatokból kiderül: Csehország és Szlovákia hasonló külső kitettség mellett is lényegesen jobban teljesített. Az elemzések szerint a magyar lemaradás fő okai a kedvezőtlen ipari szerkezet, az elmaradó uniós források miatti beruházási visszaesés, valamint a szerkezeti hatékonysági problémák.
A nemzetgazdasági miniszter a csalódást keltő adatokat elsősorban a háborúval, a kedvezőtlen nemzetközi környezettel és a német gazdaság gyengélkedésével magyarázta. Kiemelte, hogy kis, nyitott gazdaságként Magyarország erősen függ a külső kereslettől, a járműipar pedig az elektromos átállás és a kínai verseny miatt nehéz helyzetbe került.
Ezek az érvek azonban árnyalásra szorulnak, ha a magyarhoz hasonló szerkezetű visegrádi országok adatait vizsgáljuk. Tavaly Csehországban 2,5, Szlovákiában pedig 0,8 százalékos volt a növekedés. A hároméves átlagot tekintve még látványosabb a különbség: a magyar stagnálás (0 százalék) áll szemben a cseh 1,2 és a szlovák 1,6 százalékos bővüléssel. A 2004 után csatlakozott uniós tagállamok közül hároméves távlatban csak Észtország teljesített rosszabbul Magyarországnál - írja a G7.
Nagy Márton szerint a cseh járműipar jobb teljesítménye csak átmeneti ciklikus hatás, amely a Škoda sikerének köszönhető, míg a Volkswagen-csoport márkái szenvednek. A tényadatok és a jegybanki elemzések azonban mást mutatnak: a Volkswagen és a Škoda európai értékesítése egyaránt segítette a cseh és szlovák ipart, miközben az itthon gyártó cégek – például az Audi és a Suzuki – eladásai visszaestek. A HOLD Alapkezelő részvényelemzője szerint nemcsak a termékportfólió különbsége okozott gondot. A magyar ipart jelentősen visszahúzta a villamos berendezések gyártása is – beleértve az akkumulátoripart –, amely tavaly visszaesést mutatott.
A gazdasági teljesítményt az export gyengélkedése mellett leginkább a beruházások drasztikus csökkenése vetette vissza, ami szorosan összefügg az uniós források hiányával. Míg Csehország és Szlovákia a rendelkezésre álló Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásainak nagyjából kétharmadát lehívta, addig Magyarország idén februárig csupán a keret 9 százalékát tudta felhasználni. Szakértők szerint jelenleg mintegy 7500-8000 milliárd forintnyi, a GDP 10 százalékát kitevő uniós forrás késik vagy hiányzik a magyar gazdaságból. A pénzek körüli politikai vita elhúzódása ráadásul bizalmatlanságot szül a vállalati szektorban is, így sok cég akkor is elhalasztja fejlesztéseit, ha egyébként lenne rá fedezete.
A beruházások elmaradását a fogyasztás sem tudta ellensúlyozni. A 2022-es reálbércsökkenés és a bizonytalanság miatt magasan maradt a lakossági megtakarítási ráta, így a fogyasztás kevésbé élénkítette a gazdaságot, mint Szlovákiában. A vállalatok helyzetét tovább nehezítették a régiós szinten is magas energiaárak, valamint a forint árfolyamának kiszámíthatatlan ingadozása. Ez utóbbi tervezési nehézségeket és költségnövekedést okozott. A gazdaságot emellett a költségvetési kiigazítás is fékezte: a választások előtti költekezés után az állam kénytelen volt visszafogni a kiadásokat és elhalasztani a közberuházásokat.
A ciklikus problémák mellett egyre hangsúlyosabbak a strukturális gondok is. A 2010-es évek munkaerő-bővítésre alapozott, extenzív növekedési modellje kifulladt, hiszen nincs már olcsó energia, alacsony kamat és bőséges uniós forrás. A régiós versenytársak sikeresebben álltak át a hatékonyságjavításra alapozott, intenzív növekedésre. Magyarországon a termelékenység alig javult az elmúlt években, és különösen a kis- és középvállalkozások körében jelentős a lemaradás. Bár a makrogazdasági előrejelzések szerint idén némi javulás várható, ez önmagában nem fordítja meg az elmúlt években kialakult relatív lemaradást a cseh és szlovák gazdasághoz képest.
Közel másfél év szünet után minden jel arra mutat, hogy a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa kedden megkezdi a kamatcsökkentési ciklust.
Bár december 31-én hatályba lépett az új választókerületi térkép, a módosítás nem oldotta meg az alapvető problémát.
Bár rövid távon nem fenyeget finanszírozási zavar, az Európai Bizottság friss jelentése szerint Magyarország adósságpályája közép- és hosszú távon aggasztó irányt vesz.
Bár az év elején heves tiltakozást váltott ki a dél-amerikai Mercosur-országokkal kötött kereskedelmi megállapodás, a szakmai elemzések szerint az európai mezőgazdaság miatti aggodalmak túlzóak voltak.
A horvát kőolajvezeték-üzemeltető, a JANAF határozottan cáfolta az ellátási zavarokról szóló híreket.
Hivatalosan megkezdődött szombaton az április 12-ei országgyűlési képviselő-választás kampányidőszaka, életbe léptek a kampányra vonatkozó szabályok.
Donald Trump válaszlépésként 10 %-os globális vámot vezet be, miután a Legfelsőbb Bíróság alkotmányellenesnek ítélte és megsemmisítette a korábban kivetett védővámokat.
A Bizottság tisztában van a magyar és szlovák döntés következményeivel, és elemzi azok ukrán piacra gyakorolt hatását.
Donald Trump nem vethet ki egyoldalúan vámokat vészhelyzeti jogkörére hivatkozva.
A helyzet sajátossága, hogy a szállítás azon a horvát infrastruktúrán történne, amelyről a magyar kormány korábban azt állította, hogy alkalmatlan az ország megbízható ellátására.
A kormány gyorsított eljárásban értékesítené a budapesti főpályaudvarok környékén található, állami tulajdonú ingatlanokat
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 379,17 forintról 378,85 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 16,1 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Az építőipar teljesítménye 2025 decemberében éves összevetésben 2,8 százalékkal nőtt, a piaci szereplők többsége azonban továbbra sem érzékeli a fellendülést.
Kábítószer-kereskedelem és egy helyszíni bántalmazás miatt ideiglenesen bezárták a III. kerületi klubot.
A folyamatban lévő piacfelügyeleti vizsgálat során felmerült a gyanú, hogy a társaság felügyeleti engedély nélkül vásárolt követeléseket.
A legnagyobb termelő országokban évente átlagosan 57-tel nőtt a káros hőségnapok száma.
