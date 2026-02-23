2026. február 23. hétfő Alfréd
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gyõr, 2025. július 10.Dolgozók az Audi Hungaria gyõri gyárában 2025. július 10-én. Ezen a napon az Audi Q3 modell sorozatgyártásának elindítása alkalmából rendeztek ünnepséget.MTI/Máthé Zoltán
Gazdaság

A magyarral ellentétben köszöni, jól van a cseh és a szlovák gazdaság: miért szakadtunk le ennyire a térségről?

Pénzcentrum
2026. február 23. 08:44

A kormány eredeti, 3,4 százalékos várakozásával szemben tavaly mindössze 0,3 százalékkal bővült a magyar gazdaság. Bár a nemzetgazdasági miniszter külső tényezőkkel indokolta a gyenge teljesítményt, a régiós adatokból kiderül: Csehország és Szlovákia hasonló külső kitettség mellett is lényegesen jobban teljesített. Az elemzések szerint a magyar lemaradás fő okai a kedvezőtlen ipari szerkezet, az elmaradó uniós források miatti beruházási visszaesés, valamint a szerkezeti hatékonysági problémák.

A nemzetgazdasági miniszter a csalódást keltő adatokat elsősorban a háborúval, a kedvezőtlen nemzetközi környezettel és a német gazdaság gyengélkedésével magyarázta. Kiemelte, hogy kis, nyitott gazdaságként Magyarország erősen függ a külső kereslettől, a járműipar pedig az elektromos átállás és a kínai verseny miatt nehéz helyzetbe került.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezek az érvek azonban árnyalásra szorulnak, ha a magyarhoz hasonló szerkezetű visegrádi országok adatait vizsgáljuk. Tavaly Csehországban 2,5, Szlovákiában pedig 0,8 százalékos volt a növekedés. A hároméves átlagot tekintve még látványosabb a különbség: a magyar stagnálás (0 százalék) áll szemben a cseh 1,2 és a szlovák 1,6 százalékos bővüléssel. A 2004 után csatlakozott uniós tagállamok közül hároméves távlatban csak Észtország teljesített rosszabbul Magyarországnál - írja a G7.

Kapcsolódó cikkeink:

Nagy Márton szerint a cseh járműipar jobb teljesítménye csak átmeneti ciklikus hatás, amely a Škoda sikerének köszönhető, míg a Volkswagen-csoport márkái szenvednek. A tényadatok és a jegybanki elemzések azonban mást mutatnak: a Volkswagen és a Škoda európai értékesítése egyaránt segítette a cseh és szlovák ipart, miközben az itthon gyártó cégek – például az Audi és a Suzuki – eladásai visszaestek. A HOLD Alapkezelő részvényelemzője szerint nemcsak a termékportfólió különbsége okozott gondot. A magyar ipart jelentősen visszahúzta a villamos berendezések gyártása is – beleértve az akkumulátoripart –, amely tavaly visszaesést mutatott.

A gazdasági teljesítményt az export gyengélkedése mellett leginkább a beruházások drasztikus csökkenése vetette vissza, ami szorosan összefügg az uniós források hiányával. Míg Csehország és Szlovákia a rendelkezésre álló Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásainak nagyjából kétharmadát lehívta, addig Magyarország idén februárig csupán a keret 9 százalékát tudta felhasználni. Szakértők szerint jelenleg mintegy 7500-8000 milliárd forintnyi, a GDP 10 százalékát kitevő uniós forrás késik vagy hiányzik a magyar gazdaságból. A pénzek körüli politikai vita elhúzódása ráadásul bizalmatlanságot szül a vállalati szektorban is, így sok cég akkor is elhalasztja fejlesztéseit, ha egyébként lenne rá fedezete.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A beruházások elmaradását a fogyasztás sem tudta ellensúlyozni. A 2022-es reálbércsökkenés és a bizonytalanság miatt magasan maradt a lakossági megtakarítási ráta, így a fogyasztás kevésbé élénkítette a gazdaságot, mint Szlovákiában. A vállalatok helyzetét tovább nehezítették a régiós szinten is magas energiaárak, valamint a forint árfolyamának kiszámíthatatlan ingadozása. Ez utóbbi tervezési nehézségeket és költségnövekedést okozott. A gazdaságot emellett a költségvetési kiigazítás is fékezte: a választások előtti költekezés után az állam kénytelen volt visszafogni a kiadásokat és elhalasztani a közberuházásokat.

A ciklikus problémák mellett egyre hangsúlyosabbak a strukturális gondok is. A 2010-es évek munkaerő-bővítésre alapozott, extenzív növekedési modellje kifulladt, hiszen nincs már olcsó energia, alacsony kamat és bőséges uniós forrás. A régiós versenytársak sikeresebben álltak át a hatékonyságjavításra alapozott, intenzív növekedésre. Magyarországon a termelékenység alig javult az elmúlt években, és különösen a kis- és középvállalkozások körében jelentős a lemaradás. Bár a makrogazdasági előrejelzések szerint idén némi javulás várható, ez önmagában nem fordítja meg az elmúlt években kialakult relatív lemaradást a cseh és szlovák gazdasághoz képest.
Címlapkép: Getty Images
#beruházás #magyarország #európai unió #gazdaság #csehország #szlovákia #uniós támogatás #gdp #gazdasági növekedés #forint árfolyam #gdp növekedés #csehország gazdasága #energiaárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:27
09:18
09:03
08:51
08:50
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 20. 16:50
Rég volt ilyen erős éve a Molnak: meddig tarthat ki a lendület?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Holdblog  |  2026. február 23. 08:02
Ha mindenki buborékról beszél, tényleg jön az összeomlás?
Ismert tőzsdei bölcsesség, hogy a buborékok kipukkanása általában nem akkor következik be a tőzsdéke...
Kasza Elliott-tal  |  2026. február 22. 16:53
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor...
iO Charts  |  2026. február 22. 10:01
Alphabet (GOOGL) - A keresőkirály, akit saját fegyvere fenyeget
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? Nem tudom, tisztában vagytok-e vele, de egy alapos fundamentális...
MEDIA1  |  2026. február 21. 14:45
Az RTL csütörtökön még leadta az Orbán-kormány reklámját, szombattól a kampány végéig leállnak vele
Az Orbán-kormány egyik reklámszpotjával találkozott az RTL-en csütörtökről péntekre virradó éjszaka...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 23.
Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre
2026. február 22.
Inog a budapesti turizmus egyik alappilére: érik a költséges katasztrófa a fővárosban?
2026. február 23.
Növekvő energiaárak, bezárások, elhalasztott beruházások: a túlélésért küzd a fém- és acélipar
2026. február 23.
Egy Cápa 50 milliót tett az asztalra, de így is elbukott az üzlet – kemény este volt a Cápák közöttben
2026. február 22.
Ez az igazi árulás Magyarország jövője ellen: lenne kiktől tanulni ezen a téren, rengeteg pénz múlik rajta
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 23. hétfő
Alfréd
9. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Itt a hidegzuhany a vagyonadó kapcsán: sokkal többeket érinthet, mint eddig gondoltuk
2
7 napja
Keményet lépett a Mol a Barátság-kőolajvezeték leállása után: felszabadítják Magyarország vésztartalékait
3
1 hete
Nesze neked keleti nyitás: Magyarországnak csak ennyi jött össze az elmúlt években
4
2 hete
Magyarország sorsa megpecsételődött? Minden EU-s forrást elbukhat hazánk
5
4 napja
Komoly bejelentést tett az Otthon Start hitelről Gulyás Gergely: erről tudjon, aki tervezi felvenni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Limitfigyelés
az a szolgáltatás, ahol olyan csoportos beszedésekre, amelyeknél változó összegek kerülnek terhelésre a számlatulajdonos által megadott értékhatár felett nem teljesíti a banka kifizetést - ilyenkor a számla kifizetése külön útra kerül, de ez nem szünteti meg a beszedést a továbbiakban

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 23. 07:41
Megszólalt a kórházban fekvő Erdő Péter titkára: a bíboros "hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait"
Pénzcentrum  |  2026. február 23. 06:26
Növekvő energiaárak, bezárások, elhalasztott beruházások: a túlélésért küzd a fém- és acélipar
Agrárszektor  |  2026. február 23. 08:14
Reagált Trump a Legfelsőbb Bíróság döntésére: ennek még nincs vége
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel