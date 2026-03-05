A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint a közelmúlt eseményei, köztük a nemzetközi konfliktusok és a nyersanyagárak emelkedése indokolttá teszik az óvatos monetáris politikát.
Rákapcsolt a magyar tőzsde: komoly emelkedéssel zárt a BUX
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1285,35 pontos, 1,04 százalékos emelkedéssel, 125 157,64 ponton zárt csütörtökön.
A részvénypiac forgalma 29,4 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek elmondta, hogy a Mol és a Richter húzta fel a BUX-ot, az olaj- és a bankpapír volt a nap nyertese. Ráadásul az OTP jelentős, 20,5 milliárd forintos forgalmat is generált, ami az elemző szerint annak köszönhető, hogy az OTP csütörtökön éjszaka teszi közzé negyedik negyedéves jelentését, és várhatóan jó eredményeket közöl majd.
A Mol erősödését a nemzetközi helyzet, így például az olajárak emelkedése segítette, míg a Magyar Telekom és a Richter oldalazott - tette hozzá.
- A Mol 72 forinttal, 1,97 százalékkal 3732 forintra erősödött, 3,4 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 470 forinttal, 1,25 százalékkal 37 960 forintra nőtt, forgalmuk 20,5 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 5 forinttal, 0,23 százalékkal 2155 forintra emelkedett, forgalma 1,7 milliárd forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,26 százalékkal 11 670 forintra erősödött, a részvények forgalma 2,9 milliárd forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9643,01 ponton zárt csütörtökön, ez 5,74 pontos, 0,06 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.
Iránykereséssel indulhat a kereskedés csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde piacán, miután a vezető részvények szerdán jelentős emelkedéssel zártak.
Tényfeltáró kormányzati delegáció vizsgálná a Barátság kőolajvezeték állapotát.
Gyengült a forint csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A részvénypiac forgalma 47,8 milliárd forintot tett ki, a vezető papírok mind erősödtek az előző napi záráshoz képest.
