Rákapcsolt a magyar tőzsde: komoly emelkedéssel zárt a BUX

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1285,35 pontos, 1,04 százalékos emelkedéssel, 125 157,64 ponton zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma 29,4 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.

Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek elmondta, hogy a Mol és a Richter húzta fel a BUX-ot, az olaj- és a bankpapír volt a nap nyertese. Ráadásul az OTP jelentős, 20,5 milliárd forintos forgalmat is generált, ami az elemző szerint annak köszönhető, hogy az OTP csütörtökön éjszaka teszi közzé negyedik negyedéves jelentését, és várhatóan jó eredményeket közöl majd.

A Mol erősödését a nemzetközi helyzet, így például az olajárak emelkedése segítette, míg a Magyar Telekom és a Richter oldalazott - tette hozzá.

A Mol 72 forinttal, 1,97 százalékkal 3732 forintra erősödött, 3,4 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 470 forinttal, 1,25 százalékkal 37 960 forintra nőtt, forgalmuk 20,5 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 5 forinttal, 0,23 százalékkal 2155 forintra emelkedett, forgalma 1,7 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,26 százalékkal 11 670 forintra erősödött, a részvények forgalma 2,9 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9643,01 ponton zárt csütörtökön, ez 5,74 pontos, 0,06 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.