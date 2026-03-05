2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Otthonról dolgozó üzletember. Laptopot használ. Részvényekkel vagy kriptovalutákkal kereskedik. Kereskedési alkalmazás a képernyőn.
Gazdaság

Rákapcsolt a magyar tőzsde: komoly emelkedéssel zárt a BUX

Pénzcentrum/MTI
2026. március 5. 18:58

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1285,35 pontos, 1,04 százalékos emelkedéssel, 125 157,64 ponton zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma 29,4 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek elmondta, hogy a Mol és a Richter húzta fel a BUX-ot, az olaj- és a bankpapír volt a nap nyertese. Ráadásul az OTP jelentős, 20,5 milliárd forintos forgalmat is generált, ami az elemző szerint annak köszönhető, hogy az OTP csütörtökön éjszaka teszi közzé negyedik negyedéves jelentését, és várhatóan jó eredményeket közöl majd.

A Mol erősödését a nemzetközi helyzet, így például az olajárak emelkedése segítette, míg a Magyar Telekom és a Richter oldalazott - tette hozzá.

  • A Mol 72 forinttal, 1,97 százalékkal 3732 forintra erősödött, 3,4 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 470 forinttal, 1,25 százalékkal 37 960 forintra nőtt, forgalmuk 20,5 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 5 forinttal, 0,23 százalékkal 2155 forintra emelkedett, forgalma 1,7 milliárd forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,26 százalékkal 11 670 forintra erősödött, a részvények forgalma 2,9 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9643,01 ponton zárt csütörtökön, ez 5,74 pontos, 0,06 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:46
19:31
19:22
19:19
19:02
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 5. 16:50
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. március 5. 18:42
Az Index szerint tévedés, hogy a Tisza Párt jogerősen pert nyert ellenük
Az Index szerint a Fővárosi Törvényszék hivatalos végzése arról, hogy a Tisza Párt pert nyert ellenü...
Bankmonitor  |  2026. március 5. 13:18
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban tö...
Holdblog  |  2026. március 5. 09:48
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedet...
iO Charts  |  2026. március 4. 11:39
Több mint Bitcoin: Mire jó valójában a kriptovaluta és a blokklánc technológia?
A legtöbb ember szemében a kriptopiac kimerül annyiban, hogy veszünk valami digitális érmét, és várj...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 5.
Új őrület indult be az ingatlanpiacon: megnyílt a pénzcsap ezekre a házakra, de kegyetlen buktató vár a vevőkre
2026. március 4.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
2026. március 5.
Luxusélet a négylábúaknak: Magyarország a top költekező kategóriában
2026. március 5.
Ezt muszáj lesz meglépni? Néhány hónap múlva új szabály élesedhet a magyar munkahelyeken: messze túllépik a hazai cégek az EU-átlagot
2026. március 5.
Hivatalos, Magyarország is felkerült a legnagyobb adósok listájára: brutális tartozásokat nyög a gazdaság
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 5. csütörtök
Adorján, Adrián
10. hét
Március 5.
A Budapesti Néprajzi Múzeum napja
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Súlyos figyelmeztetés érkezett: Magyarország lehet az iráni konfliktus egyik legnagyobb vesztese Európában?
2
22 órája
Váratlan fordulat az Egyesült Államokból: zátonyra futott a megállapodás, Magyarország is komoly árat fizethet
3
1 hete
Nagy változás lesz a gázszámlákkal: most közölte az MVM a friss dátumokat – erről mindenkinek tudnia kell
4
3 napja
Itt a bejelentés, rengeteg hazai bevásárlóközpontot vásároltak fel: komoly átalakítás kezdődik
5
1 napja
Kiderült a súlyos igazság a Paks II. beruházásról: erről eddig nem nagyon beszéltek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tanúsítvány
más néven bizonyítvány. A kibocsátó cég vagy hatóság által digitálisan aláírt elektronikus dokumentum, mely megbonthatatlanul tartalmazza a tanúsítvány tulajdonosának azonosítására szolgáló adatokat. A digitális aláírások ellenőrzésekor használjuk őket, hogy egy titkosított kapcsolat (SSL) - pl. internet banking esetén - valóban a bankkal épült-e ki.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 5. 19:02
Luxusélet a négylábúaknak: Magyarország a top költekező kategóriában
Pénzcentrum  |  2026. március 5. 17:56
Kvíz: Jártál már Romániában? Lássuk, mennyit tudsz keleti szomszédunkról!
Agrárszektor  |  2026. március 5. 19:32
2 milliárd forintot osztanak szét itthon: ezek a magyarok kaphatnak belőle
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel