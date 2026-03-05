Újabb brutális áremelés élesedik a benzinkutakon: ez már mindenkinek fájni fog

Pénteken ismét emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai Magyarországon.

Pénteken ismét emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai Magyarországon. A 95-ös benzin bruttó 6 forinttal, a gázolaj bruttó 15 forinttal kerül többe a kutaknak, ami rövid időn belül a töltőállomások áraiban is megjelenhet.

Az Iránban kirobbant háború és a Barátság kőolajvezeték leállása miatt egyre többen számítanak arra, hogy az üzemanyagok ára jelentősen emelkedhet.

Péntektől az átlagos kiskereskedelmi árak már a következő szinten alakulnak:

95-ös benzin: 579 Ft/liter

gázolaj: 618 Ft/liter

Mint azt, Gulyás Gergely megerősítette, a tegnapi kormányülésen nem került napirendre az üzemanyagár-stop intézkedése, ez pedig addig így is marad, amíg a hazai üzemanyag ára a régiós országokban tapasztalttal összhangban marad - állította a miniszter.