Tankolás a benzinkúton
Gazdaság

Újabb brutális áremelés élesedik a benzinkutakon: ez már mindenkinek fájni fog

Pénzcentrum
2026. március 5. 12:27

Pénteken ismét emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai Magyarországon. 

Pénteken ismét emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai Magyarországon. A 95-ös benzin bruttó 6 forinttal, a gázolaj bruttó 15 forinttal kerül többe a kutaknak, ami rövid időn belül a töltőállomások áraiban is megjelenhet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Iránban kirobbant háború és a Barátság kőolajvezeték leállása miatt egyre többen számítanak arra, hogy az üzemanyagok ára jelentősen emelkedhet. 

Péntektől az átlagos kiskereskedelmi árak már a következő szinten alakulnak:

  • 95-ös benzin: 579 Ft/liter
  • gázolaj: 618 Ft/liter

Mint azt, Gulyás Gergely megerősítette, a tegnapi kormányülésen nem került napirendre az üzemanyagár-stop intézkedése, ez pedig addig így is marad, amíg a hazai üzemanyag ára a régiós országokban tapasztalttal összhangban marad - állította a miniszter.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #gázolaj #gazdaság #irán #gulyás gergely #üzemanyagár #benzinkutak #barátság kőolajvezeték #benzinár emelkedés #háború #kőolaj

