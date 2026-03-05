Pénteken ismét emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai Magyarországon.
Vége a 990 forintos csomagok korszakának: kemény igazságot mondtak ki a szakértők az online rendelésekről
A Portfolio Retail Day 2026 konferencia záró szekciója a logisztika legnagyobb dilemmáját tette fókuszba: hogyan lehet egyszerre gyorsnak, kényelmesnek és költséghatékonynak maradni egy olyan piacon, ahol a fogyasztók azonnali kiszolgálást várnak, miközben a költségek, a fenntarthatósági elvárások és a geopolitikai nyomás egyre erősebben szorítják a szereplőket. A panelbeszélgetés világossá tette, hogy a retail logisztika jövője nem a vak gyorsaságban, hanem a megbízhatóságban, a rugalmas technológiai megoldásokban és a tudatos, adatvezérelt működésben van — még akkor is, ha a fogyasztói elvárások időnként mást sugallnak.
A Portfolio Retail Day 2026 negyedik szekciója a kiskereskedelmi szektor egyik legégetőbb kérdését járta körül: hogyan lehet egyszerre gyorsnak, kényelmesnek, költséghatékonynak és fenntarthatónak maradni egy olyan piacon, ahol a fogyasztói elvárások gyorsabban változnak, mint valaha. A moderátor Nagy-Józsa Dorka, a Y2Y CEO-ja volt.
A kerekasztal-beszélgetés egy közönségkérdéssel indult: a közönség szerint a gyorsaság, a költséghatékonyság és a megbízhatóság közül melyik a legfontosabb elvárás? A válasz elsöprő volt: 66%-ot kapott a közönségtől a megbízhatóság, míg a második helyen, 20%-os részaránnyal a gyorsaság volt a befutó, és csak a köznség 14%-a tartotta a legfontosabbnak az árazást. Árvai Csaba, a Boxy Logisztikai Zrt. ügyvezető igazgatója szerint ez nem meglepő:
A megbízhatóság hatalmas érték a karácsonyi pörgésben és pangó januárban is.
Árvai úgy látja, a gyorsaság és az árverseny fontos, de a stabil teljesítés az, ami hosszú távon megtartja az ügyfeleket.
A panel hamar rátért a villámgyors kiszállítás kérdésére. Árvai szerint az egyórás kézbesítés nem valós igény, és fenntarthatatlan is. Magyarországon szerinte azért alakult ki a másnapi kiszállítás elvárása, mert kis ország vagyunk, de ez nem általános:
Németországban a 2–4 nap teljesen rendben van.
A gyorsaság ráadásul nem garancia a sikerre: szombati kézbesítéseknél előfordul, hogy a címzettek 40%-a végül nem veszi át a csomagot.
A fenntarthatóság kapcsán Árvai Csaba arra hívta fel a figyelmet, hogy a logisztikai infrastruktúrát nem érdemes minden szereplőnek külön fenntartania. A méretgazdaságosság szerinte kulcs: egy nagy kamion, amely több száz megbízó csomagját viszi, sokkal fenntarthatóbb, mint sok kis futárkocsi. A 990 forintos, távol-keleti apróságok korszakát pedig közelgő végének látja: a szabályozás, a szállítmányozási realitások és a fogyasztói tudatosság együtt fogják kiszorítani.
A magyar e-kereskedelem exportképessége is szóba került. Csaba szerint a hazai webshopoknak sokkal bátrabban kellene kilépniük a régiós piacokra:
Tessék menni Európába, a feltételek adottak, a nyelvi akadályok eltűntek, a logisztika megoldható.
A környező országok kereskedői — csehek, lengyelek, románok — eleve nemzetközi szemlélettel indítanak webshopot, és ez meglátszik a piaci pozíciójukon.
A last mile költségei kapcsán Nagy Szilvia, a DHL Express Magyarország E-commerce és marketing vezetője emlékeztetett: a teljes logisztikai költség akár 50%-a is a kézbesítés utolsó szakaszában keletkezik. A futár az egyetlen ember, akivel a vevő találkozik, ezért a szolgáltatás minősége kritikus. A megoldás szerinte a kényelmi opciók bővítése: csomagautomaták, csomagpontok, rugalmas átirányítás. A drónos kiszállításról viszont megoszlottak a vélemények: Kardos Péter szerint „a szabályzók és a személyiségi jogi kérdések miatt ez a világ nem fogja megengedni”, így nem lát benne reális jövőt.
A csomagautomaták viszont egyértelműen terjednek. A panelisták szerint a következő nagy kérdés az lesz, hogy a szolgáltatók külön-külön építik-e tovább a saját hálózataikat, vagy elindul a konszolidáció, és megjelenik a „közös automata” modell. A költséghatékonyság logikája ez utóbbit valószínűsíti.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A készletezési stratégiák kapcsán Árvai Csaba a Fukusima utáni Toyota-leállást hozta példának: a túlzottan optimalizált, készlet nélküli modellek sérülékenyek. A hazai ellátási láncokban szerinte igenis van helye az előretolt készleteknek. A jó webkereskedő pedig az, aki minimalizálja a távolságot a gyártó és saját maga között, és nem a 18. szereplő a láncban.
Kardos Péter, az SSI Schäfer Systems International Kft. ügyvezető igazgatója a technológiai oldalról mutatta be a kihívásokat: meglátása szerint a raktárak decentralizálódnak, a rendszereket rugalmasan, modulárisan kell tervezni, mert a jövőbeli volumenek kiszámíthatatlanok lesznek.
A fenntarthatóság már a beruházásoknál is szempont: napenergia, visszatápláló rendszerek, energiahatékony megoldások - sorolta Kardos. Kiemelte, az AI-t több egyre területen használják: marketingben, adatelemzésben, layout-tervezésben, sőt a szerviztevékenységben is.
Kamerákat szerelünk a gépeinkre, és az AI prognosztizálja a meghibásodásokat, így tudunk 98–99%-os üzemkészséget biztosítani
– mondta Kardos. A kiszállítás jövőjével kapcsolatban az SSI Schäfer Systems International Kft. ügyvezető igazgatója pedig hozzátette,
én abszolút nem hiszek a drónos kiszállításban, sem rövid, sem hosszabb távon. A szabályzók, a személyiségi jogi kérdések olyan ajtókat nyitnának ki, amit ez a világ nem fog elfogadni.
A beszélgetés végén a moderátor arra kérdezett rá, mire fókuszáljon az, aki ma logisztikával foglalkozik. A válaszok egy irányba mutattak: megbízhatóság, tudatos döntéshozatal, partnerség és adatvezérelt működés. Árvai Csaba így foglalta össze:
A megbízhatóságot kérjétek rajtunk számon, abból sosem elég.
Kardos Péter szerint a tudatosság és az adatok helyes gyűjtése a jövő alapja. Nagy Szilvia pedig a partnerséget emelte ki: a kereskedők és a logisztikai szolgáltatók csak együtt tudnak gyorsabbá, költséghatékonyabbá és fenntarthatóbbá válni. A panel üzenete világos: a retail logisztika jövője nem a vak gyorsaságban, hanem a megbízható, rugalmas és tudatos működésben van, még akkor is, ha a fogyasztói elvárások néha mást sugallnak.
Képek: Mónus Márton, Portfolio
Hivatalos, Magyarország is felkerült a legnagyobb adósok listájára: brutális tartozásokat nyög a gazdaság
Magyarország a világ 22. legeladósodottabb országa: a teljes - háztartási, vállalati és állami - adósságállomány 2025 végén a GDP 161 százalékát tette ki.
Tényfeltáró kormányzati delegáció vizsgálná a Barátság kőolajvezeték állapotát.
Gyengült a forint csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Váratlan fordulat az Egyesült Államokból: zátonyra futott a megállapodás, Magyarország is komoly árat fizethet
A döntés mögött részben egy amerikai bírósági ítélet áll, amely új bizonytalanságot hozott a vámmegállapodás körül.
Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Megszólalt az elemző a brutális rali után: olyat lépett a hazai piac, amire a külföldiek is felkapták a fejüket
A részvénypiac forgalma 47,8 milliárd forintot tett ki, a vezető papírok mind erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Újra stratégiai kérdéssé vált a nukleáris energia Európában. Klímamentő megoldás vagy kockázatos függőség? Utánajártunk!
Kiderült, mire készül a 4iG: elképesztő összeget öntenek egy külföldi ország technológiai fejlesztésébe
A szerződést a barcelonai Mobile World Congress rendezvényen írták alá, a projektet a 4iG macedón leányvállalata, a One Macedonia valósítja meg.
Elindult a „háború" déli szomszédunkkal: betelt a pohár a MOL-nál, feljelentette a horvát olajvállalatot
A MOL-csoport és szlovák leányvállalata, a Slovnaft hivatalos panaszt nyújtott be az Európai Bizottságnál a horvát Adria-vezetéket üzemeltető JANAF ellen.
Óriási fordulat a magyar kiskereskedelemben: egy eddig lenézett modell teljesen átírhatja a mindennapi vásárlási szokásainkat
A re-commerce már nem csupán alternatíva, hanem a teljes retail-ökoszisztéma egyik legizgalmasabb növekedési területe.
A Barátság kőolajvezeték körüli feszültségek januárban kezdődtek, amikor Oroszország támadást hajtott végre a vezeték infrastruktúrája ellen.
Elemzők szerint a dráguló olaj, a gyengülő forint és a növekvő infláció miatt egyre kisebb az esély arra, hogy az MNB a közeljövőben újabb kamatcsökkentést...
A hazai kiskereskedelem egyszerre küzd a méretgazdaságosság korlátaival, a kínai platformok megállíthatatlan térnyerésével és a technológiai forradalommal
Kemény figyelmeztetést küldött a magyar cégvezető: eszedbe ne jusson most ilyen üzletet nyitni, borítékolható a bukás
A magyar FMCG-piac 2026-ban a kisboltok bezárása és az árrésstop árnyékában küzd a túlélésért.
Kijev a javítások elhúzódásával indokolja a késlekedést, Budapest és Pozsony viszont politikai szándékot sejt a háttérben, a vita pedig már uniós szintre emelkedett.
A közel-keleti helyzetre a dízel-, a villamosenergia- és a gázpiac reagált a leghevesebben, Magyarország pedig nem tudja kivonni magát a világpiaci folyamatok hatása alól.
A 2020 előtti kedvező külső környezet és forrásbőség után ma jóval nehezebb pályán mozog a magyar gazdaság.
Az európai gázár alig két nap alatt megduplázódott a közel-keleti konfliktus eszkalációja és a katari LNG-termelés kiesése miatt.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.