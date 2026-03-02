Itt a bejelentés, rengeteg hazai bevásárlóközpontot vásároltak fel: komoly átalakítás kezdődik

A decemberben aláírt adásvételi szerződést követően 2026. február 27-én hivatalosan is lezárult a hazai kereskedelmiingatlan-piac egyik meghatározó tranzakciója. Ennek keretében a Gránit Alapkezelő által kezelt Magyar Posta Takarék Ingatlanbefektetési Alap megvette a Park Center bevásárlópark-portfóliót a Revetas Capitaltól. Az állomány integrálásával párhuzamosan az Alapkezelő elindítja a hálózat teljes körű arculati és kereskedelmi megújulását, ZONE Bevásárlópark márkanév alatt üzemeltetve Magyarország egyik legnagyobb, egységes irányítású bevásárlópark-hálózatát.

A tranzakció során 8 bevásárlópark és 4 önálló kiskereskedelmi egység – összesen 45 000 négyzetméternyi bruttó bérbeadható területtel – került a több tízezer befektetővel rendelkező nyilvános ingatlanalap tulajdonába. A Gránit Alapkezelő a meglévő ingatlanjait kiegészítve immár 20 egységből álló hálózatot üzemeltet, amely Debrecentől Nagykanizsáig az ország 19 városában, a legfontosabb regionális központokban tölt be meghatározó szerepet.

ZONE Bevásárlópark-portfólió 2026 márciusában Forrás: Gránit Alapkezelő

Az akvizíció stratégiai jelentőségű a Gránit Alapkezelő számára, hiszen az országos szintű platform létrehozásával nemcsak portfóliót bővítünk, hanem fenntartható, hosszú távú értéket teremtünk befektetőinknek és stabil hátteret biztosítunk bérlőinknek. A korábbi Park Center-egységek integrálásával és a ZONE Bevásárlópark márka kiterjesztésével egy olyan modern, hatékonyan működő kereskedelmi hálózatot hozunk létre, amely a méretgazdaságosság mellett az egységes minőség garanciáját is jelenti a hazai retail piacon

– fogalmazott Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő elnök-vezérigazgatója.

A portfólió stabilitását igazolja a közel 100 százalékos bérbeadottság. Az üzletekben több mint 50 ismert nemzetközi és hazai márka biztosít változatos kínálatot, a kiegyensúlyozott bérlői összetétel pedig folyamatosan magas látogatószámot garantál.

A ZONE Bevásárlópark vizuális és tartalmi vérfrissítése a tulajdonosváltással egy időben elindul, a megújulás során pedig tudatosan a praktikumra és a gyors vásárlási élményre helyeződik a fókusz. Az új identitás célja, hogy a vásárlók minden helyszínen ugyanazt a kényelmet kapják: ingyenes parkolást, könnyű megközelíthetőséget és a napi szükségletekre szabott, releváns üzletkínálatot.

A korábbi Park Center-egységek – Debrecen, Dunaújváros, Miskolc, Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Siófok, Szekszárd, Zalaegerszeg – fokozatosan öltik magukra az új arculatot. Gránit Alapkezelő és az ingatlanok üzemeltetéséért felelős Grandum Ingatlankezelő célja, hogy a ZONE Bevásárlópark ne csupán egy márkanév, hanem a napi rutin részévé váló, megbízható helyszín legyen, amely pontosan kiszolgálja a helyi igényeket.