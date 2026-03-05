Igazi hidegzuhany a devizapiacon: ismét lejtőre került a forint

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 385,86 forintról 387,67 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 384,30 forint és 388,67 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 425,82 forintról 428,04 forintra ment fel, míg a dolláré 332,70 forintról 334,66 forintra emelkedett. Az euró jegyzése a reggeli 1,1590 dollárról 1,1583 dollárra változott.