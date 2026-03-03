Már a lengyelek hátát sem látjuk, brutálisan belehúzott a gazdaságuk: ezt már szinte lehetetlen behozni

Miközben a magyar gazdaság továbbra is csak szerény ütemben bővül, Lengyelország 2025 végén is dinamikus növekedést produkált: a lengyel GDP 4 százalékkal nőtt éves alapon a negyedik negyedévben. Az ING szerint a fogyasztás és a beruházások húzták a gazdaságot, miközben az International Monetary Fund már a világ húsz legnagyobb gazdasága közé várja az országot. Eközben a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a magyar növekedés jóval visszafogottabb maradt.

2025 negyedik negyedévében a lengyel gazdaság éves összevetésben 4 százalékkal bővült – számolt be a Warsaw Business Journal. Ez gyorsulást jelent a harmadik negyedévben mért 3,8 százalékos növekedéshez képest.

Az ING elemzői szerint a bővülés motorja továbbra is a háztartási fogyasztás, amely 4,3 százalékkal emelkedett éves alapon, miközben a beruházások 4,7 százalékos növekedést mutattak. A bank szakértői úgy vélik, hogy a 2026-os év „turbulens” indulása – a kemény tél és a geopolitikai kockázatok miatt – ellenére az idei növekedés nagyjából 3,7 százalék körül alakulhat. Ugyanakkor a 4 százalék feletti, 2026-ra vonatkozó várakozásokat túlzónak tartják. Az első negyedévre 3,6–3,8 százalékos bővülést valószínűsítenek.

Lengyelország a rendszerváltás óta látványos gazdasági felzárkózást produkált: az elmúlt három évtizedben szinte megszakítás nélkül növekedett, egyes mutatókban már Japánt is megelőzi, és a International Monetary Fund előrejelzése alapján bekerülhet a világ húsz legnagyobb gazdasága közé.

Eközben a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a magyar GDP 0,8 százalékkal emelkedett tavaly az utolsó negyedévben éves alapon.