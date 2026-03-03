A Covid teljesen a feje tetejére állította a hazai taxis piacot, az elmúlt években pedig a klasszikus taxis cégek közül csak kettő tudott állva maradni.
Már a lengyelek hátát sem látjuk, brutálisan belehúzott a gazdaságuk: ezt már szinte lehetetlen behozni
Miközben a magyar gazdaság továbbra is csak szerény ütemben bővül, Lengyelország 2025 végén is dinamikus növekedést produkált: a lengyel GDP 4 százalékkal nőtt éves alapon a negyedik negyedévben. Az ING szerint a fogyasztás és a beruházások húzták a gazdaságot, miközben az International Monetary Fund már a világ húsz legnagyobb gazdasága közé várja az országot. Eközben a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a magyar növekedés jóval visszafogottabb maradt.
2025 negyedik negyedévében a lengyel gazdaság éves összevetésben 4 százalékkal bővült – számolt be a Warsaw Business Journal. Ez gyorsulást jelent a harmadik negyedévben mért 3,8 százalékos növekedéshez képest.
Az ING elemzői szerint a bővülés motorja továbbra is a háztartási fogyasztás, amely 4,3 százalékkal emelkedett éves alapon, miközben a beruházások 4,7 százalékos növekedést mutattak. A bank szakértői úgy vélik, hogy a 2026-os év „turbulens” indulása – a kemény tél és a geopolitikai kockázatok miatt – ellenére az idei növekedés nagyjából 3,7 százalék körül alakulhat. Ugyanakkor a 4 százalék feletti, 2026-ra vonatkozó várakozásokat túlzónak tartják. Az első negyedévre 3,6–3,8 százalékos bővülést valószínűsítenek.
Lengyelország a rendszerváltás óta látványos gazdasági felzárkózást produkált: az elmúlt három évtizedben szinte megszakítás nélkül növekedett, egyes mutatókban már Japánt is megelőzi, és a International Monetary Fund előrejelzése alapján bekerülhet a világ húsz legnagyobb gazdasága közé.
Eközben a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a magyar GDP 0,8 százalékkal emelkedett tavaly az utolsó negyedévben éves alapon.
Az Európai Központi Bank (EKB) vezető közgazdásza, Philip Lane szerint a közel-keleti háború elhúzódása komoly gazdasági hatással lehet az eurózónára.
Az év utolsó három hónapja kilenc éve nem látott mélypontot hozott a hazai építőiparban a megkezdett projektek értékét tekintve.
A decemberben aláírt adásvételi szerződést követően 2026. február 27-én hivatalosan is lezárult a hazai kereskedelmiingatlan-piac egyik meghatározó tranzakciója.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1161,5 pontos, 0,92 százalékos csökkenéssel, 125 373,25 ponton zárt hétfőn.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,8 százalékos csökkenéssel, 126 535 ponton zárta a februárt, miközben a piaci aktivitás élénk maradt.
Az ING elemzése szerint a dollár máris egyértelmű nyertesként emelkedik ki a helyzetből - a kérdés az, hogy meddig.
A közel-keleti konfliktus egyik legnagyobb vesztese az európai légitársaságok sorában a Wizz Air lehet.
Keményen üzent a horvát miniszterelnök: alaptalanok a magyar félelmek, gond nélkül jöhetne az olaj az Adria-vezetéken
Andrej Plenković horvát miniszterelnök szerint az Adria-kőolajvezeték nemcsak biztonságosabb, de lényegesen olcsóbb alternatívát is kínál.
A kocsmából induló, majd családi házakra is kiterjedő akció során több mint 34 millió forint értékű árut foglaltak le a pénzügyőrök.
Súlyos figyelmeztetés érkezett: Magyarország lehet az iráni konfliktus egyik legnagyobb vesztese Európában?
A hétvégén kirobbant közel-keleti konfliktus súlyos következményekkel járhat a térségben. Az ING Bank friss elemzése szerint Magyarország az egyik legnagyobb vesztes lehet.
Az iráni események nyomán kialakult geopolitikai bizonytalanság hétfő reggel heves eladási hullámot indított el a magyar tőzsdén.
Minimális, mindössze 12 millió eurós többlettel zárta a 2026. januári időszakot a magyar termék-külkereskedelem, ami jelentős romlást jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest.
Jelentős gyengüléssel indította a hetet a forint, és már az európai piacok nyitása előtt elveszítette az elmúlt hét teljes erősödését.
Minden vezető devizával szemben gyengült a forint, és a háború szombati kitörése miatt további mozgások várhatók ma a devizapiacon.
Rengeteg magyarra hullhat a pénzeső márciusban: itt vannak a friss bejelentések - Ez jól fog jönni húsvét előtt
Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2026. 9. hetéből.
Ez a két részvény szabályosan tarolt a magyar tőzsdén: rég volt ilyen árfolyammozgás - Bejött az MNB kamatvágása?
Az árfolyamokat meghatározó események közül lényeges, hogy a héten mindegyik vezető részvényre érkeztek céláremelések.
Ez az igazság az élelmiszerárakról: Magyarországon sokkal jobban fáj egy bevásárlás a pénztárcádnak, mint hinnéd
Az élelmiszerárak önmagukban félrevezető képet adnak Európáról. Hogy hol drága, és hol olcsó, az önmagában még nem minden.
Szombaton összeült a Védelmi Tanács a Karmelitában, melyen jelen volt többek között a kormányfő mellett Szijjártó Péter, Lantos Csaba, Orbán Balázs, Rogán Antal, Pintér Sándor,...
