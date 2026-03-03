A Pénzcentrum 2026. március 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Gyakorlatilag még mindig egy helyben toporog a magyar gazdaság: hogy lesz ebből kilábalás?
Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 IV. negyedévében a nyers adatok szerint 0,8, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint pedig 0,6%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján – a gazdaság teljesítménye 0,2%-kal emelkedett. 2025-ben a GDP a nyers adatok esetében 0,4%-kal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint 0,3%-kal felülmúlta az előző évit.
2025 IV. negyedévében a GDP volumene a nyers adatok szerint 0,8, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,6%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit. A második becslésben a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott volumenindex egyaránt 0,1 százalékponttal nagyobb növekedést jelez az első becslésben közölt IV. negyedévi adathoz viszonyítva.
Az építőipar hozzáadott értéke 5,1%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az ipar teljesítménye 1,8, azon belül a feldolgozóiparé 0,8%-kal csökkent. A feldolgozóipari ágazatok közül a legnagyobb mértékben a kokszgyártás és kőolaj-feldolgozás járult hozzá a teljesítmény szűküléséhez, illetve a számítógép, elektronikai és optikai termék gyártása fékezte leginkább az ipar visszaesését. A mezőgazdaság hozzáadott értéke 1,7%-kal alulmúlta az előző év azonos időszakit.
A szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 1,0%-kal emelkedett. A legnagyobb növekedés (5,9%) a pénzügyi, biztosítási tevékenység nemzetgazdasági ágban következett be. A művészet, szabadidő, egyéb szolgáltatások 4,6, az oktatás 2,2%-kal bővült. A kereskedelem, illetve a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás teljesítménye egyaránt 2,1%-kal emelkedett. A szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység hozzáadott értéke 1,8, a humánegészségügyi, szociális ellátásé 1,1, a szállítás, raktározásé 1,0, az információ, kommunikációé 0,4%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A közigazgatás teljesítménye stagnált. Az ingatlanügyletek hozzáadott értéke 2,4%-kal csökkent.
A bruttó hazai termék 2025. IV. negyedévi 0,8%-os növekedéséhez legnagyobb mértékben a szolgáltatások teljesítménye járult hozzá pozitívan (0,5 százalékponttal), azon belül leginkább a pénzügyi, biztosítási tevékenység ágak, valamint a kereskedelem, szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás összevont ág (egyaránt 0,2 százalékponttal).
Az építőipar teljesítménye 0,3 százalékponttal segítette a növekedést, míg az iparé 0,3 százalékponttal mérsékelte a nemzetgazdaság teljesítményét. A termékadók és -támogatások egyenlege 0,2 százalékponttal emelte a GDP volumenét, a mezőgazdaságnak nem volt érdemi hatása a bruttó hazai termék alakulására.
A háztartások tényleges fogyasztása 3,0%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit. A tényleges fogyasztás összetevői között legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 2,7%-kal emelkedett. A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása 3,4%-kal nagyobb lett. A hazai fogyasztási kiadások volumene minden csoportban nőtt: a tartós termékek esetében 3,5, a féltartósok esetében 6,0, a nem tartósok esetében 2,8, a szolgáltatások esetében 3,7%-kal.
A kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 3,3%-kal, a közösségi fogyasztásé 8,4%-kal magasabb lett. A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 10,3%-kal nőtt.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 3,9%-kal emelkedett.
A bruttó állóeszköz-felhalmozás a IV. negyedévben 1,0%-kal csökkent az előző év azonos időszakihoz képest. Az építési beruházások volumene mérséklődött, míg a gép- és berendezésberuházásoké emelkedett. A bruttó felhalmozás 3,8%-kal nagyobb lett az előző év azonos időszakához mérten. A fogyasztási és a felhalmozási folyamatok révén a belföldi felhasználás a IV. negyedévben összességében 3,8%-kal bővült.
A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában folyó áron 551 milliárd forintos aktívum keletkezett. Az export volumene 0,5%-kal, az importé 5,2%-kal magasabb lett. A külkereskedelem közel 80%-át kitevő áruforgalomban a kivitel 0,9%-kal csökkent, míg a behozatal 6,3%-kal emelkedett. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve a turizmust is) exportja 5,0%-kal emelkedett, míg importja nem változott az előző év azonos időszakához képest.
A bruttó hazai termék 2025. IV. negyedévi, 0,8%-os bővüléséhez a végső fogyasztás 2,8, a bruttó felhalmozás 1,1 százalékponttal járult hozzá, míg a külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 3,1 százalékponttal rontotta a gazdasági teljesítményt.
Az Európai Központi Bank (EKB) vezető közgazdásza, Philip Lane szerint a közel-keleti háború elhúzódása komoly gazdasági hatással lehet az eurózónára.
Már a lengyelek hátát sem látjuk, brutálisan belehúzott a gazdaságuk: ezt már szinte lehetetlen behozni
Lengyelország 2025 végén is dinamikus növekedést produkált: a lengyel GDP 4 százalékkal nőtt éves alapon a negyedik negyedévben.
A decemberben aláírt adásvételi szerződést követően 2026. február 27-én hivatalosan is lezárult a hazai kereskedelmiingatlan-piac egyik meghatározó tranzakciója.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1161,5 pontos, 0,92 százalékos csökkenéssel, 125 373,25 ponton zárt hétfőn.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,8 százalékos csökkenéssel, 126 535 ponton zárta a februárt, miközben a piaci aktivitás élénk maradt.
Az ING elemzése szerint a dollár máris egyértelmű nyertesként emelkedik ki a helyzetből - a kérdés az, hogy meddig.
A közel-keleti konfliktus egyik legnagyobb vesztese az európai légitársaságok sorában a Wizz Air lehet.
Keményen üzent a horvát miniszterelnök: alaptalanok a magyar félelmek, gond nélkül jöhetne az olaj az Adria-vezetéken
Andrej Plenković horvát miniszterelnök szerint az Adria-kőolajvezeték nemcsak biztonságosabb, de lényegesen olcsóbb alternatívát is kínál.
A kocsmából induló, majd családi házakra is kiterjedő akció során több mint 34 millió forint értékű árut foglaltak le a pénzügyőrök.
Súlyos figyelmeztetés érkezett: Magyarország lehet az iráni konfliktus egyik legnagyobb vesztese Európában?
A hétvégén kirobbant közel-keleti konfliktus súlyos következményekkel járhat a térségben. Az ING Bank friss elemzése szerint Magyarország az egyik legnagyobb vesztes lehet.
Az iráni események nyomán kialakult geopolitikai bizonytalanság hétfő reggel heves eladási hullámot indított el a magyar tőzsdén.
Minimális, mindössze 12 millió eurós többlettel zárta a 2026. januári időszakot a magyar termék-külkereskedelem, ami jelentős romlást jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest.
Jelentős gyengüléssel indította a hetet a forint, és már az európai piacok nyitása előtt elveszítette az elmúlt hét teljes erősödését.
Minden vezető devizával szemben gyengült a forint, és a háború szombati kitörése miatt további mozgások várhatók ma a devizapiacon.
Rengeteg magyarra hullhat a pénzeső márciusban: itt vannak a friss bejelentések - Ez jól fog jönni húsvét előtt
Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2026. 9. hetéből.
Ez a két részvény szabályosan tarolt a magyar tőzsdén: rég volt ilyen árfolyammozgás - Bejött az MNB kamatvágása?
Az árfolyamokat meghatározó események közül lényeges, hogy a héten mindegyik vezető részvényre érkeztek céláremelések.
Ez az igazság az élelmiszerárakról: Magyarországon sokkal jobban fáj egy bevásárlás a pénztárcádnak, mint hinnéd
Az élelmiszerárak önmagukban félrevezető képet adnak Európáról. Hogy hol drága, és hol olcsó, az önmagában még nem minden.
Szombaton összeült a Védelmi Tanács a Karmelitában, melyen jelen volt többek között a kormányfő mellett Szijjártó Péter, Lantos Csaba, Orbán Balázs, Rogán Antal, Pintér Sándor,...
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.