Ekkora a baj? Már iskolát, kórházat, minisztériumot, NAV-székházat is árverezne a magyar állam

Az állam idén számos nagy értékű, budapesti és vidéki ingatlanát értékesítené, köztük ikonikus belvárosi épületeket és egykori minisztériumi székházakat is – derül ki az MNV Zrt. legfrissebb prospektusából. A több tucat ingatlan sorsa az Elektronikus Aukciós Rendszeren (EAR) dőlhet el, az összérték ezermilliárdos nagyságrendű is lehet. A listán szerepel például a József nádor téri volt PM-székház, a Belügyminisztérium korábbi épülete, a Hold utcai Lechner-palota, az egykori újpesti Árpád kórház, de még a Pikler-villa és a zalakarosi KR-üdülő is.

Megjelent a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) legfrissebb prospektusa, amely részletesen felsorolja azokat az állami tulajdonú ingatlanokat, amelyeket a következő időszakban értékesítésre szánnak. Mint kiemelik az MNV Zrt. a 2025. évben számos, befektetési célra alkalmas ingatlan értékesítését tervezi, amely ingatlanok értékesítésére az MNV Zrt. által működtetett Elektronikus Aukciós Rendszeren keresztül kerül sor - áll az állami vállalat legfrissebb prospektusában, amelyben az értékesíteni tervezett ingatlanok listája található.

Kikiáltási árat egyik esetben sem írtak, de mivel óriási, és többségében jó lokációjú ingatlanokról van szó, a teljes pakk értéke alsó hangon ezermilliárdos nagyságrendű lehet. Összeszedtük a listából a legérdekesebb ingatlanokat, amelyek kalapács alá kerülhetnek.

Minisztériumok is a listán

Mint kiderült, az állam számos igen nagy értékű ingatlanától válna meg, a listán szerepel többek között a Pénzügyminisztérium korábbi épülete, az V. kerületben, a József nádor tér 2-4. szám alatt. Az 1542 négyzetméteres épület 1910 és 1913 között épült Alpár Ignác tervei alapján, a Magyar Általános Hitelbank részére. Jelenleg az épület 2 pinceszinttel, földszinttel, magasföldszinttel, félemelettel, négy emelettel és tetőtérrel rendelkezik. Az ingatlanban irodák, tárgyalók és kapcsolódó helyiségek találhatóak, valamint a pinceszinten irattárak és műhely-nyomda helyiségek.

De eladó lesz az egykori Belügyminisztérium épülete is, a József Attila utca 2-4. A gigászi, 35 500 négyzetméteres épület a Széchenyi térre néz, a Lánchíd hossztengelyével közvetlenül szomszédos.

Szerepel a listán a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Garibaldi utca 2. alatt található, korábbi székhelye is. A 6300 négyzet,éteres ingatlanon egy pinceszinttel, földszint + 4 emelettel és padlástérrel rendelkező irodaház található.

Eladják a Magyar Államkincstár központjaként szolgáló, Hold utca 4. alatt található palotát is.

A nettó 11 700 négyzetméter alapterületű épület 1900-ban, Lechner Ödön tervei alapján kezdődött meg. Jelenleg műemléki védelem alatt áll. Az alagsorral, földszinttel, négy emelettel és tetőtérrel rendelkező épület jó műszaki és esztétikai állapotban van. Belső udvaros kialakítású, a központi lépcsőházból nyíló folyosókról irodák érhetők el. Minden szinten található mosdó, teakonyha, valamint a lépcsőháznál egy közösségi tér.

Mivel az ingatlan korábban a Királyi Postatakarékpénztár, majd később a Nemzeti Bank használatában állt, a földszinten egy nagy alapterületű páncélterem kapott helyet, amelynek felújítása 2023-ban fejeződött be. A pénztárteremben jelenleg az állampapírok forgalmazása zajlik.

Az épület téglaépítésű, Zsolnay cseréppel fedett magastetővel és hagyományos fa nyílászárókkal rendelkezik. Az oldalfalak helyenként márvánnyal borítottak, a központi terek és folyosók falai díszes festéssel és gipszstukkókkal ékesítettek. Az épületben több lift, valamint egy üzemelő páternoszter is található. Az ingatlan teljes közművel ellátott. De az Államkincstár Hold utca 7. és Vadász utca 16. alatt található, összenyitott épületeit is eladná az állam a prospektus szerint. És megtaláltuk a Mezőgazdaság és vidékfejlesztés ügyosztály székhelyéül szolgáló, Soroksári út 22-24. alatti épületet is a listában, valamint a Bartók Béla út 120-122. alatti ingatlant is.

A listán szerepel az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának Arany János utca 25. alatti, korábbi székhelye is, amely nettó 2000 négyzetméteres. Az ingatlan a leírás szerint kiváló infrastrukturális ellátottsággal rendelkezik, az Arany János utca és a Hercegprímás utca sarkán helyezkedik el. Szinte teljes területe beépített, kivéve egy körülbelül 3×8 méteres hátsó udvart. A telken egy hétszintes irodaház áll, amely 1905 és 1907 között épült Wellisch Alfréd tervei alapján. Az épület két pinceszinttel, földszinttel, négy emelettel és beépítetlen padlástérrel rendelkezik.

A teljes NAV-blokk kalapács alá kerül

A tervek szerint eladják még többek között a Nemzeti Adó- és Vámhivatal székhelyéül szolgáló teljes utcatömb, azaz a Széchenyi rakpart 5., 6., és az Akadémia utca 10., 12. is. Valamint egy Zoltán utcai ingatlan, amely egy társasház földszint 2-es és 3-as számú, összenyitott lakása. A lakás 119 négyzetméteres, a leírás szerint a valóságban irodai és nyomdai funkciót tölt be. Valamint a NAV oktatási központ Királyok útja 317. és 319. alatti épülete is szerepel a listán.

Szintén kalapács alá kerül az újpesti Árpád kórház épülete, a komplexumban a prospektus szerint 8 felépítmény található.

A felépítmények hagyományos technológiával épültek, tégla szerkezetűek. Jelenleg használaton kívüliek, műszaki és esztétikai állapotuk közel azonos, felújítást igényelnek. Az összközműves ingatlan korábban kórházként funkcionált, így a felépítmények kialakítása ennek megfelelő rendeltetésű

- írja az MNV az épületeggyüttesről.

De ugyanúgy eladná az állam a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának II. János Pál pápa téren található épületét is.

Az ingatlan földszint plusz kilenc emelet magas, középfolyosós elrendezésű. Az épületben egyaránt találhatók kisebb és nagyobb irodák, a földszinten pedig konferenciaterem is rendelkezésre áll. Az ingatlan az elmúlt években felújításon esett át: megtörtént a nyílászárók cseréje, új liftek kerültek beépítésre, valamint a gépészeti rendszerek is megújultak. Az épület jelenlegi állapotában azonnal irodaként használható, gyakorlatilag nincs szükség további ráfordításra az üzemszerű működtetéshez - írják.

Kormányhivatali és NÉBIH székházak is a listán

Szerepel a listán a Kisfaludy utca 9. alatt található épület is, amely többek között a Pest megyei kormányhivatal Pártfogó Felügyelői ügyfélszolgálatának ad otthont. Valamint a Kisfaludy utca 11. is, ahol az internetes keresés eredménye szeint a kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya található. Emellett a X. kerületben eladó lesz a NÉBIH Állatgyógyászati Oltóanyag- Gyógyszer- és Takarmány-Ellenőrző Intézetének korábbi székhelye is.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Pest megyei kormányhivatal Komócsy utca 17-19. alatti épülete is eladásra szánt, ahol a Közlekedésfelügyeleti Főosztály működik jelenleg a kereső szerint, valamint az Igazságügyi ügyfélszolgálat székhelyeként megjelölt Lehel utca 43-47. is.

De tervezik eladi a Sas utca 23. alatti ingatlant is, ahol a Google szerint a NAV OLAF Koordinációs Irodája működik. És szintén a NAV-hoz köthető a Tímár utca 11. szám alatti épület is. Szerepel még a listán a Columbus utca 15-23. is, ahol többek mellett a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat egyik részlege is székel, vagy székelt korábban. Emellett az Országos Kórház Főigazgatóság Horánszky utca 15. és Horánszky utca 24. alatti épülete is benne van a prospektusban, ahol az internet szerint a Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztály működik/működött.

Megtaláltuk még a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Andor utca 47-49. alatti épületét is, de szerepel a listán a Dagály utca 11. is, ahol jelenleg a Heuréka Általános Iskola üzemel. Valamint eladják a Trombitás út 19. alatt található Pikler-villát is, itt csak a telek 1529 m² alapterületű, téglalap alakú, teraszos kialakítású, az utca felé lejt, és összközműves. A rajta álló felépítmény az utca felől nézve a telek távolabbi harmadában, szabadon álló módon helyezkedik el. A terület Lk-2/SZ-5 építési övezetbe tartozik, ahol a maximális beépíthetőség 20%.

A Pikler-villa 1909-ben épült hagyományos építési móddal és szerkezetekkel, pince/alagsor + földszint + emelet + tetőtér kialakítással. Az épület műemlékvédelem alatt áll, és a benne található lakások műszaki állapota, felszereltsége eltérő.

A jelenleg hat lakásból álló villa felújítást követően kiváló befektetési lehetőséget kínál, különösen lakások későbbi hasznosítása céljából

- írja az MNV.

Kísértetház, BV- és KR üdülő

Eladják az egykor Újhegyi kísértetházként ismert Maglódi út 125/A-t is, a ház eredetileg nyaralónak épült, majd zárdaként funkcionált, ahol gyermekotthon is működött. A II. világháború alatt több erőszakos cselekmény is történt a házban a háború alatt, majd börtönt rendeztek be az épületben. Az ingatlant azóta elbontották, most telekként hirdetnék meg eladásra.

Újra eladó lesz a Kenderföld út 6. szám alatti tihanyi üdülő is, amelyet korábban a Hírbalaton szerint már többször is megkísérelt eladni az állam, egy tavaly őszi cikk szerint akkoriban 4,19 milliárd forintot kértek érte - úgy néz ki, sikertelenül, most újra nekifutnak.

De kalapács alá kerülhet a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja is Igalon, amit BV Üdülőszállóként is emlegetnek. Emellett Fonyódon és Balatonföldváron is lesz eladó állami ingatlan a prospektus szerint.

Valamint a Készenléti Rendőrség üdülője is kalapács alá kerül Zalakaroson. Az 1230 négyzetméteres épületet az ingatlan.com-on 377,57 millió forintos vételáron találtuk meg.

Eladó a zalakarosi KR-ütülő. Forrás: ingatlan.com

Megtaláltuk a listán Magyarország első tájtörténeti és régészeti pihenőparkját, az Archeoparkot is, ami az M3-as autópálya polgári leágazásánál található. A skanzenszerű kiállítóhelyen az autópálya építése során előkerült leletek másolatai elevenítették fel a környék kultúráját az őskortól szinte napjainkig. A park 2011 után anyagi okok miatt bezárt, az állam már akkor eladta volna, úgy tűnik, 14 év után sem találtak rá vevőt.

Kutatás a PMÁP-kamatok befektetési lehetőségeiről

Az elmúlt mintegy 6 hónapban a kereskedelmi bankok versenyre keltek a lakossági állampapírokból (különösen a Prémium Magyar Állampapírból - röviden PMÁP) befolyó kamatok befektetési lehetőségeiért. Sokszor egymásra licitálva kínáltak és kínálnak a különböző típusú számlák (hagyományos bankszámla, értékpapírszámla, TBSZ, NYESZ) nyitásáért anyagi jutalmat, juttatást vagy visszatérítést a maguk sajátos és egyedi módján. A juttatásokért az ügyfeleknek természetesen különböző feltételeket kell teljesíteniük, nincs ingyen ebéd, ahogyan szokták mondani. A kérdés az, találkoztál-e ilyen jellegű számlanyitási akciókkal? Részt vettél bennük?