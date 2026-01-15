A csillagászati tavasz kezdete Magyarországon 2026-ban is március 20-ra esik, a tavaszi nap-éj egyenlőség napjára. A tavaszi szünetig viszont még áprilisig várni kell.
Kutyának sem kell Novák Katalin egykori otthona: 28 milliárdért árverezte volna az állam, egy jelentkező se volt
Nem talált vevőre a Béla király úti köztársasági elnöki rezidencia, amelyet az MNV Zrt. tavaly december végén 28,36 milliárd forintos kikiáltási áron hirdetett meg rendkívül szűk határidőkkel.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) által 2023. december 30-án meghirdetett Béla király úti köztársasági elnöki rezidencia értékesítése sikertelenül zárult. A potenciális vásárlóknak mindössze 9 nap állt rendelkezésükre a döntéshozatalra, mivel a liciten való részvételhez szükséges 7 milliárd forintos árverési biztosítékot 2024. január 8-ig kellett befizetniük - írja a Telex.
Az árverés január 10-én reggel 8 órakor kezdődött és január 13-án este 9 órakor fejeződött be. A nyilvánosan hozzáférhető licitnapló szerint egyetlen ajánlat sem érkezett az ingatlanra. Az MNV megerősítette, hogy a licitnapló üressége azt jelzi, hogy senki nem tett ajánlatot a rezidenciára, amelynek egyik épületében 2024 nyaráig Novák Katalin korábbi köztársasági elnök lakott.
Ingatlanpiaci szakértők szerint egy ilyen volumenű tranzakció megfelelő előkészítéséhez legalább 1,5-2 hónapra lenne szükség. Az MNV más árveréseinél általában két hónapos felkészülési időt biztosítanak az érdeklődőknek, míg a hegyvidéki önkormányzat licithirdetéseinél is átlagosan több mint egy hónapos határidőkkel számolhatnak a jelentkezők.
A lap emlékeztet: köztársasági elnöki rezidencia értékesítési kísérlete egy nagyobb állami ingatlanértékesítési hullám része. 2023 nyarán több jelentős belvárosi épületet is piacra dobott az MNV, köztük a Belügyminisztérium, a Pénzügyminisztérium és a Magyar Államkincstár központját, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium 37 milliárd forintra értékelt irodaházát. Utóbbit az első sikertelen kör után újra meghirdették, míg a Belügyminisztérium épületegyüttesét az Eagle Hills vásárolta meg 50,8 milliárd forintért.
