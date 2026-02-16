Csökkenő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Hétfő reggelre izmosan ébredt a forint
Erősödött a forint hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót reggel hat órakor 378,90 forinton jegyezték a péntek este hat órai 379,68 forint után, a dollár jegyzése 319,42 forinton áll 319,82 forint után, a svájci franké pedig 415,51 forintra ment lejjebb 416,28 forintról.
A forint hétfő reggeli jegyzésén vegyesen áll az egy héttel korábbi, 7-ik heti hétfői kezdéshez képest, 0,3 százalékkal gyengébben az euró, 0,1 százalékkal erősebben a dollár és 0,8 százalékkal gyengébben a svájci frank ellenében.
Míg 2018-ban 740 ezren igényelték az szja-bevallás tervezetének postai kiküldést, addig 2025-ben már csak 75 ezren éltek ezzel a lehetőséggel.
Ez az igazi tragédia: évente több 10 ezer magyar kénytelen milliós adóssággal és kirekesztve kezdeni új életet
Magyarországon évente több ezer ember lép ki a börtön kapuján úgy, hogy a társadalom már az első pillanatban hátat fordít neki.
Szociális intézkedések terén Európa verhetetlen, ugyanis az egészségügy, az oktatás, a munkavédelem és a társadalmi biztonság összehasonlításában is jobban teljesít.
Blochamps elemzése szerint az egymilliárdos „gazdag-küszöb” ma már nem a kivételes vagyont jelöli, sokkal inkább az elmúlt évtized inflációját és ingatlanár-robbanását tükrözi.
A munkás nem biztosította magát a hevederrel, ezért az ideiglenes fa járófelületről lezuhant.
A Gödöllői Járásbíróság rendelte el a körözést, az eljárást a III. kerületi rendőrség folytatja.
Elég egyetlen rossz kattintás, és az összes pénzed bukhatod – így élnek vissza az MVM és NAV nevével a csalók
Az elmúlt két hónapban mintegy 150 bejelentés érkezett az NMHH-hoz hamis SMS-ek és e-mailek miatt, amelyekkel bankkártyaadatokat próbálnak kicsalni.
Többszörös lakásépítési rekord jöhet 2026-ban: a részletek megdöbbentőek, erre sokan felkapják majd a fejüket
Az építőipar továbbra is szenvedi a vállalati és a kormányzati beruházások hiányát, de nem teljesített jól a lakás szegmens sem.
Egy kisfiút megdobott, egy kislány száját és orrát pedig leragasztotta a nevelő.
A magyar szőlőtermesztés történetének egyik legsúlyosabb válsága bontakozik ki a szemünk előtt.
A 2012-ben meghirdetett keleti nyitás stratégia nem hozott átütő sikert a magyar export diverzifikációjában, bár részsikerek azért voltak.
A csütörtöki kereskedésben az index 131 ezer pont felett is járt, a vezető részvények erősödéssel zárták a napot.
2025 decemberében az egy évvel korábbinál 8,9, az előző hónaphoz képest 6,7%-kal nagyobb volt az építőipari termelés volumene.
2025 decemberében az ipari termelés volumene 1,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,0%-kal mérséklődött.
Az euró hét órakor 379,09 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 378,75 forintnál.
A javaslat elfogadása esetén Budapest mintegy 12,2 milliárd eurónyi támogatástól eshet el.
A januári infláció jelentősen mérséklődött Magyarországon, ami kedvező gazdasági jelzés, ugyanakkor a banki költségek terén kedvezőtlen változást is hozhat.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön 10 órakor kezdte el a sajtótájékoztatót tart a Karmelita Kolostor Színháztermében.
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
