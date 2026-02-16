Az Uber 2026-ban jelentős európai terjeszkedést tervez ételkiszállítási üzletágában, hét új országban jelenik meg.
Meglepő bejelentés a Sparnál: távozik a vezető, mi történhetett?
A holland Spar Holding operatív igazgatója 2026 tavaszán, több mint egy évtized után távozik pozíciójából. Pim Dirckx döntése értelmében jövő év május elsejével hagyja el a kiskereskedelmi láncot, hogy új szakmai lehetőségek után nézzen.
Az ESM kiskereskedelmi szakportál beszámolója szerint Dirckx összesen több mint 13 évet töltött a Spar Holdingnál különböző vezetői pozíciókban. Az operatív igazgatói tisztséget hat és fél éve tölti be, korábban pedig az üzletfejlesztés és a vállalati akvizíciók területén dolgozott vezető beosztásban.
Munkássága során meghatározó szerepet vállalt a holland Spar üzleti stratégiájának alakításában és a franchise-hálózat fejlesztésében. Vezetése alatt dolgozták ki a partnerek számára készült átfogó szerződéses keretrendszert, továbbá sikeresen megújította a Spar Express üzletek működtetésére vonatkozó együttműködést az EG Grouppal. Dirckx kezdeményezésére nyíltak meg az első belvárosi, kis alapterületű Spar egységek is Hollandiában - közölte a Portfolio.
A vezetőváltásig hátralévő időben az operatív igazgató feladatait megosztva látják el a jelenlegi igazgatósági tagok, mivel a vállalat közleménye szerint az utódlás kérdése még nem dőlt el. Dirckx távozását követően a holland Spar felső vezetését Ruud van Munster vezérigazgató, Tom Bussink pénzügyi igazgató, valamint Chantal de Rijk kereskedelmi igazgató alkotja majd.
A távozó szakember nem fordul el teljesen a kiskereskedelmi ágazattól, ugyanis megőrzi tagságát a Holland Franchise Szövetség igazgatótanácsában, ahol továbbra is aktív szerepet vállal. Dirckx jelezte, hogy a távozása után rövid szünetet tart, majd új üzleti kihívások felé fordul.
Történelmi csúcsot döntött a Magyarországról kivándorlók száma 2024-ben, amikor először haladta meg az évi 40 ezres lélektani határt.
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
A lakáshitelek és az adófizetés terhei sok család költségvetését feszítik, miközben több állami könnyítés továbbra is elérhető, mégis sokszor kihasználatlan marad.
Csökkenő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Eltelt egy újabb hét, ez az évben már a hetedik volt. Mutatjuk, mely cikkeket érdekelték a legtöbb embert február idusán.
Óriási aranyláz ütötte fel a fejét a világban: Magyarország is rákapott az ízére, nagyon rég láttunk ilyet - vajon jó lóra tettünk?
Miközben az arany ára 2020 óta több mint a duplájára emelkedett, a világ jegybankjai példátlan felvásárlási hullámba kezdtek.
Nagyon fontos dolgot jelentettek be az euróval kapcsolatban: ez egy jó időre megváltoztathat mindent
Az Európai Központi Bank (EKB) bővíti az eurólikviditást biztosító Eurep-keretét, hogy mérsékelje az euróövezeten kívüli finanszírozási piacok zavarainak kockázatát.
Ez az igazi tragédia: évente több 10 ezer magyar kénytelen milliós adóssággal és kirekesztve kezdeni új életet
Magyarországon évente több ezer ember lép ki a börtön kapuján úgy, hogy a társadalom már az első pillanatban hátat fordít neki.
Szociális intézkedések terén Európa verhetetlen, ugyanis az egészségügy, az oktatás, a munkavédelem és a társadalmi biztonság összehasonlításában is jobban teljesít.
Blochamps elemzése szerint az egymilliárdos „gazdag-küszöb” ma már nem a kivételes vagyont jelöli, sokkal inkább az elmúlt évtized inflációját és ingatlanár-robbanását tükrözi.
A munkás nem biztosította magát a hevederrel, ezért az ideiglenes fa járófelületről lezuhant.
A Gödöllői Járásbíróság rendelte el a körözést, az eljárást a III. kerületi rendőrség folytatja.
Elég egyetlen rossz kattintás, és az összes pénzed bukhatod – így élnek vissza az MVM és NAV nevével a csalók
Az elmúlt két hónapban mintegy 150 bejelentés érkezett az NMHH-hoz hamis SMS-ek és e-mailek miatt, amelyekkel bankkártyaadatokat próbálnak kicsalni.
Többszörös lakásépítési rekord jöhet 2026-ban: a részletek megdöbbentőek, erre sokan felkapják majd a fejüket
Az építőipar továbbra is szenvedi a vállalati és a kormányzati beruházások hiányát, de nem teljesített jól a lakás szegmens sem.
Egy kisfiút megdobott, egy kislány száját és orrát pedig leragasztotta a nevelő.
A magyar szőlőtermesztés történetének egyik legsúlyosabb válsága bontakozik ki a szemünk előtt.
A 2012-ben meghirdetett keleti nyitás stratégia nem hozott átütő sikert a magyar export diverzifikációjában, bár részsikerek azért voltak.
A csütörtöki kereskedésben az index 131 ezer pont felett is járt, a vezető részvények erősödéssel zárták a napot.
2025 decemberében az egy évvel korábbinál 8,9, az előző hónaphoz képest 6,7%-kal nagyobb volt az építőipari termelés volumene.
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
