A holland Spar Holding operatív igazgatója 2026 tavaszán, több mint egy évtized után távozik pozíciójából.
Friss adatok érkeztek: lassan tényleg kiürül az ország, évente több 10 ezren vándorolnak külföldre
Történelmi csúcsot döntött a Magyarországról kivándorlók száma 2024-ben, amikor először haladta meg az évi 40 ezres lélektani határt. A fiatal korosztály körében különösen megugrott az elvándorlás mértéke, miközben a tükörstatisztikák szerint a valós számok még ennél is magasabbak lehetnek.
A kivándorlás mértéke tovább erősödött Magyarországon. A legfrissebb adatok szerint 2024-ben 41 300 ember hagyta el az országot – közölte a Népszavával Nógrádi József, a Trenkwalder Magyarország stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója. Ez az adat azért is figyelemre méltó, mert először fordult elő, hogy a kivándorlók száma átlépte az évi 40 ezres küszöböt.
Az új számok meghaladják még a korábbi, 2015–2016-os csúcsidőszak szintjét is, amikor 39 ezer fő körül mozgott az elvándorlók száma. Ugyanakkor némi pozitív fejlemény, hogy párhuzamosan a hazatelepülők száma is emelkedést mutat. Míg 2023-ban 23 860 személy tért haza külföldről, addig 2024-ben már 29 ezren döntöttek a hazaköltözés mellett - közölte a HVG.
Aggasztó tendencia rajzolódik ki a kivándorlók korszerkezetében. A fiatal felnőttek egyre nagyobb arányban hagyják el az országot. A 20–24 éves korosztály aránya a kivándorlók között 15 év alatt megduplázódott: a 2008-as 8 százalékról 2023-ra 16 százalékra emelkedett. Ez a folyamat jelentős hatással van az ország demográfiai helyzetére, torzítva a népesség korfáját.
A hivatalos magyar statisztikák azonban nem feltétlenül tükrözik a valós helyzetet. Nógrádi József felhívta a figyelmet arra, hogy a hazai adatok elmaradnak a célországok által regisztrált adatoktól. Az Eurostat adatbázisa alapján a ténylegesen külföldre költöző magyarok száma 2024-ben akár az 50 ezret is elérhette.
A szakértő szerint a kivándorlási tendencia megállításához összetett megoldásra lenne szükség. Nógrádi József úgy fogalmazott, hogy "a maradáshoz a képzettséghez megfelelő álláslehetőségek, megfelelő megélhetést biztosító kereset és perspektíva lenne szükséges".
