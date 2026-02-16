2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
Zeltweg, Ausztria - 2016. szeptember 1.: Bundesheer osztrák légierő Eurofighter katonai sugárhajtású repülőgépe teljes utánégetéssel az égen, repülési bemutatót tartva.
Gazdaság

Friss adatok érkeztek: lassan tényleg kiürül az ország, évente több 10 ezren vándorolnak külföldre

Pénzcentrum
2026. február 16. 11:01

Történelmi csúcsot döntött a Magyarországról kivándorlók száma 2024-ben, amikor először haladta meg az évi 40 ezres lélektani határt. A fiatal korosztály körében különösen megugrott az elvándorlás mértéke, miközben a tükörstatisztikák szerint a valós számok még ennél is magasabbak lehetnek.

A kivándorlás mértéke tovább erősödött Magyarországon. A legfrissebb adatok szerint 2024-ben 41 300 ember hagyta el az országot – közölte a Népszavával Nógrádi József, a Trenkwalder Magyarország stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója. Ez az adat azért is figyelemre méltó, mert először fordult elő, hogy a kivándorlók száma átlépte az évi 40 ezres küszöböt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az új számok meghaladják még a korábbi, 2015–2016-os csúcsidőszak szintjét is, amikor 39 ezer fő körül mozgott az elvándorlók száma. Ugyanakkor némi pozitív fejlemény, hogy párhuzamosan a hazatelepülők száma is emelkedést mutat. Míg 2023-ban 23 860 személy tért haza külföldről, addig 2024-ben már 29 ezren döntöttek a hazaköltözés mellett - közölte a HVG.

Aggasztó tendencia rajzolódik ki a kivándorlók korszerkezetében. A fiatal felnőttek egyre nagyobb arányban hagyják el az országot. A 20–24 éves korosztály aránya a kivándorlók között 15 év alatt megduplázódott: a 2008-as 8 százalékról 2023-ra 16 százalékra emelkedett. Ez a folyamat jelentős hatással van az ország demográfiai helyzetére, torzítva a népesség korfáját.

Ennyivel keresnek kevesebbet az emberek vidéken: brutális bérszakadék rajzolódik ki Magyarországon
EZ IS ÉRDEKELHET
Ennyivel keresnek kevesebbet az emberek vidéken: brutális bérszakadék rajzolódik ki Magyarországon
Budapest és a vidék között akár 50%-os bérszakadék is lehet. Mutatjuk, miért alakult ez így, és hol várható felzárkózás.

A hivatalos magyar statisztikák azonban nem feltétlenül tükrözik a valós helyzetet. Nógrádi József felhívta a figyelmet arra, hogy a hazai adatok elmaradnak a célországok által regisztrált adatoktól. Az Eurostat adatbázisa alapján a ténylegesen külföldre költöző magyarok száma 2024-ben akár az 50 ezret is elérhette.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A szakértő szerint a kivándorlási tendencia megállításához összetett megoldásra lenne szükség. Nógrádi József úgy fogalmazott, hogy "a maradáshoz a képzettséghez megfelelő álláslehetőségek, megfelelő megélhetést biztosító kereset és perspektíva lenne szükséges".

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #népesség #gazdaság #kivándorlás #kereset #munkaerőpiac #migráció #demográfia #fiatalok #lakosság #külföldi munkavállalás

0 HOZZÁSZÓLÁS
