Figyelem! Fontos határidőre figyelmeztet a NAV, erről minden magyar adózónak tudni kell
Míg 2018-ban 740 ezren igényelték az szja-bevallás tervezetének postai kiküldést, addig 2025-ben már csak 75 ezren éltek ezzel a lehetőséggel. Egyre többen választják a NAV online felületeit, de aki továbbra is papíralapon intézi, még egy hónapig kérheti a postázását - hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
Az elkészített adóbevallási tervezetek március 15-étől érhetők el, legegyszerűbben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) eSZJA-oldalán, Ügyfélkapu+- vagy DÁP-azonosítással. Akinek nincs elektronikus hozzáférése, március 16-ig többféle módon kérheti a tervezet postázását: adóazonosító jele és születési dátuma megadásával SMS-ben a 06-30/344 4304-es számon a következő formában: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn, továbbá űrlapon, levélben, telefonon vagy akár személyesen is.
A legnépszerűbb kérelmezési mód évek óta az SMS: tavaly a beérkező kérések mintegy 70 százaléka így érkezett. Az eSZJA nemcsak az adótudatosság és a környezetvédelmi szempontok miatt népszerűbb, mint a postán küldött papíros forma, hanem azért is, mert az érintettek gyorsan, egyszerűen, papírmentesen, akár mobiltelefonról is ellenőrizhetik, és - szükség esetén - módosíthatják az szja-bevallási tervezetüket, majd be is küldhetik bevallásukat - jegyezte meg a NAV.
Az elkészült tervezeteket a NAV tértivevényesen, április 30-áig postázza.
Nagyon fontos dolgot jelentettek be az euróval kapcsolatban: ez egy jó időre megváltoztathat mindent
Az Európai Központi Bank (EKB) bővíti az eurólikviditást biztosító Eurep-keretét, hogy mérsékelje az euróövezeten kívüli finanszírozási piacok zavarainak kockázatát.
Ez az igazi tragédia: évente több 10 ezer magyar kénytelen milliós adóssággal és kirekesztve kezdeni új életet
Magyarországon évente több ezer ember lép ki a börtön kapuján úgy, hogy a társadalom már az első pillanatban hátat fordít neki.
Szociális intézkedések terén Európa verhetetlen, ugyanis az egészségügy, az oktatás, a munkavédelem és a társadalmi biztonság összehasonlításában is jobban teljesít.
Blochamps elemzése szerint az egymilliárdos „gazdag-küszöb” ma már nem a kivételes vagyont jelöli, sokkal inkább az elmúlt évtized inflációját és ingatlanár-robbanását tükrözi.
A munkás nem biztosította magát a hevederrel, ezért az ideiglenes fa járófelületről lezuhant.
A Gödöllői Járásbíróság rendelte el a körözést, az eljárást a III. kerületi rendőrség folytatja.
Elég egyetlen rossz kattintás, és az összes pénzed bukhatod – így élnek vissza az MVM és NAV nevével a csalók
Az elmúlt két hónapban mintegy 150 bejelentés érkezett az NMHH-hoz hamis SMS-ek és e-mailek miatt, amelyekkel bankkártyaadatokat próbálnak kicsalni.
Többszörös lakásépítési rekord jöhet 2026-ban: a részletek megdöbbentőek, erre sokan felkapják majd a fejüket
Az építőipar továbbra is szenvedi a vállalati és a kormányzati beruházások hiányát, de nem teljesített jól a lakás szegmens sem.
Egy kisfiút megdobott, egy kislány száját és orrát pedig leragasztotta a nevelő.
A magyar szőlőtermesztés történetének egyik legsúlyosabb válsága bontakozik ki a szemünk előtt.
A 2012-ben meghirdetett keleti nyitás stratégia nem hozott átütő sikert a magyar export diverzifikációjában, bár részsikerek azért voltak.
A csütörtöki kereskedésben az index 131 ezer pont felett is járt, a vezető részvények erősödéssel zárták a napot.
2025 decemberében az egy évvel korábbinál 8,9, az előző hónaphoz képest 6,7%-kal nagyobb volt az építőipari termelés volumene.
2025 decemberében az ipari termelés volumene 1,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,0%-kal mérséklődött.
Az euró hét órakor 379,09 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 378,75 forintnál.
A javaslat elfogadása esetén Budapest mintegy 12,2 milliárd eurónyi támogatástól eshet el.
A januári infláció jelentősen mérséklődött Magyarországon, ami kedvező gazdasági jelzés, ugyanakkor a banki költségek terén kedvezőtlen változást is hozhat.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön 10 órakor kezdte el a sajtótájékoztatót tart a Karmelita Kolostor Színháztermében.
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
