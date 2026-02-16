Figyelem! Fontos határidőre figyelmeztet a NAV, erről minden magyar adózónak tudni kell

Míg 2018-ban 740 ezren igényelték az szja-bevallás tervezetének postai kiküldést, addig 2025-ben már csak 75 ezren éltek ezzel a lehetőséggel. Egyre többen választják a NAV online felületeit, de aki továbbra is papíralapon intézi, még egy hónapig kérheti a postázását - hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Az elkészített adóbevallási tervezetek március 15-étől érhetők el, legegyszerűbben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) eSZJA-oldalán, Ügyfélkapu+- vagy DÁP-azonosítással. Akinek nincs elektronikus hozzáférése, március 16-ig többféle módon kérheti a tervezet postázását: adóazonosító jele és születési dátuma megadásával SMS-ben a 06-30/344 4304-es számon a következő formában: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn, továbbá űrlapon, levélben, telefonon vagy akár személyesen is.

A legnépszerűbb kérelmezési mód évek óta az SMS: tavaly a beérkező kérések mintegy 70 százaléka így érkezett. Az eSZJA nemcsak az adótudatosság és a környezetvédelmi szempontok miatt népszerűbb, mint a postán küldött papíros forma, hanem azért is, mert az érintettek gyorsan, egyszerűen, papírmentesen, akár mobiltelefonról is ellenőrizhetik, és - szükség esetén - módosíthatják az szja-bevallási tervezetüket, majd be is küldhetik bevallásukat - jegyezte meg a NAV.

Az elkészült tervezeteket a NAV tértivevényesen, április 30-áig postázza.