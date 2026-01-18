A Pénzcentrum 2026. január 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Durván kilőtt a magyar tőzsde: most érdemes OTP, MOL, Telekom részvényeket venni?
Növekvő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 122 311,20 ponton, történelmi csúcson zárt, 4,98 százalékkal magasabban, mint egy héttel korábban. A heti forgalom 108,16 milliárd forint volt az előző héten elért 103,08 milliárd forint után, a vezető részvények erősödtek a héten. Pénteken új történelmi csúcson zárt a BUX mellett az OTP is.
A héten ismét új rekordot ért el a BUX index, minden vezető részvény érdemben erősödött, a mezőnyből leginkább a Mol emelkedett ki - emelte ki heti összefoglalójában az Equilor Befektetési Zrt. A kommentárban felidézték, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentése szerint a Mol napokon belül megállapodást írhat alá a szerb NIS olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásáról. A tranzakció célja a régió energiaellátásának optimalizálása a pozsonyi, a százhalombattai és a pancsovai finomítók integrált működtetésén keresztül, ami várhatóan kedvező hatással lesz az energiaárakra is.
Az OTP részvényeire céláremelés érkezett. A Goldman Sachs 36 700 forintról 42 ezer forintra emelte az OTP Bankra vonatkozó 12 havi célárfolyamát, az ajánlás változatlanul vétel. Az OTP-t követő 17 elemzőből 12 vételre, 3 tartásra, 2 eladásra javasolja a részvényt, a medián célárfolyam 35 750 forint.
A hét eseményei között megemlítették, hogy bejelentette a részvény-visszavásárlási aukció részleteit az Opus. A vállalat legalább 1 milliárd forint összértékben tervez saját részvényeket visszavásárolni. A visszavásárlási ár részvényenként nem haladhatja meg a 710 forintot, továbbá az ár nem lehet magasabb az előző tőzsdei nap záróárának 120 százalékánál. A tranzakcióban kizárólag azok a részvényesek vehetnek részt, akik legalább 50 millió forint értékű részvénypakkot ajánlanak fel.
Fontos piaci hír volt, hogy rekordmértékű hőmennyiséget értékesített a PannErgy a tavalyi negyedik negyedévben. A kedvező termelési adatok hatására a menedzsment felfelé módosította a 2025-ös évre várható EBITDA-t a 4150-4200 millió forintos sávba, míg 2026-ra már 4300-4450 millió forintos eredménnyel számolnak. A növekedés elsősorban a Miskolci Geotermikus Projektnek volt köszönhető.
A legfontosabb részvényárfolyamok alakulása a BÉT-en:
- A héten a vezető részvények közül a legnagyobb mértékben, 10,38 százalékkal a Mol erősödött, pénteken a papír 3532 forinton zárt, heti forgalma 26,6 milliárd forint volt.
- Az OTP árfolyama a héten 5,17 százalékkal nőtt, pénteki záróára 38 480 forint volt, ami új történelmi csúcs, heti forgalma több mint 63,17 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom ára 3,11 százalékkal emelkedett a héten, a részvény 1920 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, forgalma a héten meghaladta a 3,79 milliárd forintot.
- A Richter árfolyama a héten 1,85 százalékkal erősödött, záróára pénteken 10 470 forint volt, heti forgalma meghaladta a 9,11 milliárd forintot.
- A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX pénteken 10 404,50 ponton zárt, 105,36 ponttal, 1,02 százalékkal magasabban az előző hetinél.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
Az ezüstpiac árrobbanásának közepén jár a befektetői közösség: az elmúlt három évben megháromszorozódott az árfolyam
Fejlesztési munkálatok miatt vasárnap hajnalban több órára leállnak az OTP egyes online szolgáltatásai.
2026-ra teljes körűen életbe lépett az úgynevezett ATM-törvény, amely jogszabályi kényszerrel írta elő a készpénzhez való hozzáférés országos biztosítását.
A részvénypiac forgalma 25,3 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.
A tavalyi, 4,4 százalékos átlagos infláció hatására emelkednek az inflációkövető állampapírok kamatai.
Itt van feketén-fehéren az állampapírokról: ennyit hoznak az inflációs adatok után, megéri befektetni?
A PMÁP-ok jövőre sorozattól függően 4,5–5,9 százalék közötti hozamot fizetnek
Komoly robbanás történt a magyar állampapírok piacán: ezt keresi most rengeteg magyar, valamit tudhatnak?
A termék elsősorban azoknak lehet vonzó, akik nem rendelkeznek internet-hozzáféréssel vagy nem tudják kezelni az online felületeket.
A HOLD Alapkezelő portfóliómenedzsere cikkében arra mutat rá, miért él meg valaki kivételes eredményként, más pedig csalódásként ugyanakkora, 13 százalékos éves hozamot.
Az év eleje nemcsak az életmódváltásról és az új szokásokról szól, hanem a pénzügyeink rendbetételére is kiváló alkalom.
Hová teszik a pénzüket a magyarok? Miért emelkedett ilyen mértékben a tartós befektetési számlák száma? És melyik befektetési formák a legnépszerűbbek? Mutatjuk!
2025-ben a magyar befektetők tudatosabban döntöttek és egyre inkább hosszú távra terveztek.
Családi pótlék összege 2026-ban: mikortól, meddig és kinek jár? A családi pótlék igénylése, minden nyomtatvány, kérelem egy helyen
Járjunk utána, mi az a családi pótlék, mi a családi pótlék jelentése, mikortól jár a családi pótlék és a családi pótlék meddig jár hány éves...
A 2026-os befektetési kilátásokat az AI-hoz kapcsolódó növekedési történetek, a geopolitikai kockázatok alakulása és a választásokhoz kötődő piaci árazások határozhatják meg.
Az éves díjkimutatás mellé csatolt új tájékoztató az MNB iránymutatása alapján készül, és konkrét forintösszegben számolja ki a lehetséges megtakarítást.
Mikor érkezik a családi pótlék 2026-ban? Hivatalos: itt vannak a családi pótlék utalás dátumai, folyósítás időpontjai
A Magyar Államkincstár közzétette a családi pótlék utalás 2026-os dátumait. Ezeken a napokon érkezik a a gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás, fogyatékossági támogatás, vakok személyi...
Az újévi fogadalmak népszerűek de kevesen tudják betartani őket. Mi lehet ennek az oka? Talán célszerű lenne eleve olyasmit megfogadni, amit érdemes betartani.
Az ügyfelek leállást tapasztalhatnak többek között a netbankoknál, az átutalások esetében, a készpénzfelvételben, és fennakadások lehetnek az internetes vásárlások és bankkártyahasználat esetén is.