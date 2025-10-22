Folytatódik a vita a Strabag és az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) között.
Súlyos hatással lehet a Mol-tűzeset az üzemanyagárakra, léphet a kormány
Október 21-én tűzeset történt a Mol százhalombattai Dunai Finomítójában, amely potenciálisan növelheti az üzemanyagárakat Magyarországon. Az üzemeltetők szerint a helyszíni tűzoltószolgálat gyorsan reagált, a kormány pedig az árak alakulását figyeli, írja a HVG.
A Mol Dunai Finomítójában október 21-én tűz keletkezett, amelyet a finomító saját tűzoltószolgálata gyorsan és hatékonyan eloltott. Miklós László, a Mol-csoport volt vállalati kapcsolatok igazgatója az Euronewsnak elmondta, hogy az utóbbi években szokatlanul sok baleset történt az üzemben.
Az elmúlt három évben két olyan incidens is előfordult, amelyből jellemzően egy jut 20 évre: 2022 nyarán kisebb tűz keletkezett az AV2-es üzemben, míg idén júliusban egy technológiai berendezés hibája okozott leállást, fokozott fáklyázással és füsthatással.
A szakember szerint a mostani tűzeset mögött felmerülhet, hogy a személyzet hibázott-e, vagy a Mol nem végezte megfelelően a karbantartást. A vizsgálat várhatóan két héten belül lezárul.
Világszerte a légszennyező alapanyagok csökkentésére irányuló törekvések miatt az olajcégek kevesebbet költenek finomítói beruházásokra, ami az üzemeltetésre és karbantartásra is kihat. Az öregedő berendezések növelik a meghibásodások kockázatát, és a kieső termelés pótlása többletköltséget jelent a Mol számára, ami az üzemanyagárakat emelheti.
Szakértők szerint a kormány – Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter – vélhetően tolerálna egy áremelkedést a különleges körülményekre való tekintettel.
Címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA
Szakértők szerint a mostani eset enyhébb, mint a három évvel ezelőtti tűzesetek az OMV schwechati finomítójában.
A Mol Nyrt. a következő időszakban a magyarországi ellátásra fog koncentrálni, és mérlegeli a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is
Orbán Viktor miniszterelnök kedden reggel közösségi oldalán reagált a százhalombattai olajfinomítóban történt tűzesetre
Még dolgoznak a tűzoltók Százhalombattán az olajfinomítóban keletkezett tűz oltásán - közölte a katasztrófavédelem kedden kora reggel.
Lokalizálták a Mol százhalombattai finomítójában keletkezett tüzet - közölte az olajtársaság hétfő éjszaka.
Tűzeset történt a Mol százhalombattai Dunai Finomítójában hétfő éjjel, amelyet a tűzoltók lokalizáltak. Személyi sérülés nem történt, a baleset okát vizsgálják.
