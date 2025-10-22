2025. október 22. szerda Előd
Budapest, 2025. június 3.Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter sajtótájékoztatót tart a Nemzetgazdasági Minisztériumban 2025. június 3-án. A kormány a múlt héten döntött egy új gyorsvasúti kapcsolat kiépítésérõl a Liszt Ferenc Nem
Gazdaság

Súlyos hatással lehet a Mol-tűzeset az üzemanyagárakra, léphet a kormány

Pénzcentrum
2025. október 22. 17:08

Október 21-én tűzeset történt a Mol százhalombattai Dunai Finomítójában, amely potenciálisan növelheti az üzemanyagárakat Magyarországon. Az üzemeltetők szerint a helyszíni tűzoltószolgálat gyorsan reagált, a kormány pedig az árak alakulását figyeli, írja a HVG.

A Mol Dunai Finomítójában október 21-én tűz keletkezett, amelyet a finomító saját tűzoltószolgálata gyorsan és hatékonyan eloltott. Miklós László, a Mol-csoport volt vállalati kapcsolatok igazgatója az Euronewsnak elmondta, hogy az utóbbi években szokatlanul sok baleset történt az üzemben.

Az elmúlt három évben két olyan incidens is előfordult, amelyből jellemzően egy jut 20 évre: 2022 nyarán kisebb tűz keletkezett az AV2-es üzemben, míg idén júliusban egy technológiai berendezés hibája okozott leállást, fokozott fáklyázással és füsthatással.

A szakember szerint a mostani tűzeset mögött felmerülhet, hogy a személyzet hibázott-e, vagy a Mol nem végezte megfelelően a karbantartást. A vizsgálat várhatóan két héten belül lezárul.

Világszerte a légszennyező alapanyagok csökkentésére irányuló törekvések miatt az olajcégek kevesebbet költenek finomítói beruházásokra, ami az üzemeltetésre és karbantartásra is kihat. Az öregedő berendezések növelik a meghibásodások kockázatát, és a kieső termelés pótlása többletköltséget jelent a Mol számára, ami az üzemanyagárakat emelheti.

Szakértők szerint a kormány – Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter – vélhetően tolerálna egy áremelkedést a különleges körülményekre való tekintettel.

Címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA
Pénzcentrum  |  2025. október 22. 17:57
Kvíz: Te tudod, mi történt valójában '56-ban? Ezt kevesen tudják a forradalomról és szabadságharcról!
Pénzcentrum  |  2025. október 22. 17:44
Nem is sejted, de hemzsegnek a baktériumok ezen a fürdőszobai eszközön: dobd ki még ma!
Agrárszektor  |  2025. október 22. 17:33
Nagy változás jöhet a zártkerti ingatlanok ügyében: sok magyart érint