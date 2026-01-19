Óriási fordulat a MOL szerbiai gigaüzletében: lassan körvonalazódik, mi lesz az orosz tulajdonrész sorsa

2025 első félévében havonta átlagosan közel száz kocsma kényszerült bezárni.
A Mol és az Abu Dhabi Nemzeti Olajvállalat (ADNOC) versenyben van a szerb NIS olajvállalat orosz tulajdonrészének megvásárlásáért, miközben felmerült a vagyon felosztásának lehetősége is a két érdeklődő között.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter belgrádi látogatása során kijelentette, hogy a magyar kormány támogatja a Mol-csoportot a NIS-ben való részesedés megszerzésében. A miniszter szerint reális esély van arra, hogy a Mol napokon belül megállapodásra jusson a Gazpromnyefttyel a többségi tulajdonrész megvásárlásáról - állítja a Világgazdaság.
"A kritikus pont az, hogy nem tudjuk, miről tárgyal a Mol és a Gazpromnyefty, illetve hogy az orosz fél megpróbál-e megoldást találni a tulajdonrész megtartására" – idézték Vladan Pavlovic, az Ipopema Securities elemzőjének nyilatkozatát, amelyet a Direktno szerb hírportálnak adott.
Korábban beszámoltunk róla, hogy a magyar Mol és az Egyesült Arab Emírségek is esélyes a felvásárlásra. Bár a Mol a többségi tulajdonos szerepére törekszik, jelenleg is úgy tűnik, hogy az Egyesült Arab Emírségek állami tulajdonú ADNOC vállalata továbbra is komolyan érdeklődik a NIS részesedésének megszerzése iránt.
Aleksandar Vucic szerb elnök a héten az Egyesült Arab Emírségekben tárgyalt Mohamed bin Zajed Al Nahjan elnökkel, többek között a NIS eladásáról is. Vucic Abu-Dzabiban bejelentette, hogy a Mol és az ADNOC akár együttesen is részt vehetnek az orosz részesedés megvásárlásában. Az értékesítéshez azonban az amerikai OFAC jóváhagyása is szükséges.
Pavlovic szerint ha mindkét vállalat valóban érdekelt, akkor az lehet a megoldás, hogy a Mol működtetné a kiskereskedelmi hálózatot, míg a pancsovai finomító az ADNOC-hoz kerülne.
Az Adria-kőolajvezeték (Janaf) nemrég újraindította a nyersolaj szállítását a pancsovai finomítóba, amely várhatóan a hét végére ismét működőképes lesz. Az OFAC működési engedélye, amely lehetővé tette ezt a szállítást, január 23-án lejár.
A Mol már tervezi a jövőbeli fejlesztéseket is: a százhalombattai finomítót és az újvidéki logisztikai központot termékvezetékkel kötné össze.
Magyarország az Európai Unió ötödik legkevésbé fejlett országa az egy főre jutó GDP alapján, miközben a lakossági fogyasztás tekintetében az utolsó előtti helyen áll.
Janet Yellen, a Fed korábbi elnöke és volt pénzügyminiszter élesen bírálta Donald Trump Jerome Powell jegybankelnök elleni fellépését.
A részvénypiac forgalma 29,2 milliárd forint volt, a vezető papírok egytől egyig erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Így alakult a magyar forint a pénteki nap folyamán a főbb devizákhoz képest.
A testület három tagja azonban különvéleményében határozottan szembehelyezkedett a többségi döntéssel, és a közpénzek átlátható felhasználásának követelményét hangsúlyozta.
A Magyar Nemzeti Bank piacfelügyeleti intézkedéseket hozott és 35 millió forintos bírságot szabott ki a FuturAqua Nyrt.-vel szemben
Az Ipsos 30 országra kiterjedő kutatása szerint Magyarország több kulcsterületen is a legborúlátóbb országok közé tartozik, sőt egyes mutatókban kifejezetten listavezető.
Négy új Gripen érkezik nyárig Magyarországra, ami nemcsak a légierőt erősíti, hanem Európa légtérvédelmi szerepünket is növeli.
Szinte nem változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest péntekre.
Több mint egymillióan jogosultak valamilyen adóalap-kedvezményre, a korábbi évek tapasztalata alapján mégis több tízezren felejtenek el időben nyilatkozni.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 28,3 pontos, 0,02 százalékos emelkedéssel 120 679,89 pontos történelmi csúcson zárt csütörtökön.
A kormány 100 milliárd forintot szór szét a napelemes háztartások között: akár 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás is járhat.
Mi történik akkor, ha hosszú idő után először nem Ázsia diktálja a növekedési tempót? Szakértők szerint 2026-ban történelmi pillanat jöhet a világgazdaságban.
A kormány szerint az éttermeknél „lépni kell”: már dolgoznak egy célzott támogatási csomag részletein.
Szijjártó Péter a szerb energiaügyi miniszterrel, Dubravka Dedoviccsal tartott közösen sajtótájékoztatót.
Az államadósság valódi költsége nem az adósság nagyságában, hanem annak finanszírozásában rejlik - hívta fel a figyelmet Oszkó Péter volt pénzügyminiszter.
Megkezdődött a mai Kormányinfó, ahol Gulyás Gergely és Vitályos Eszter ismertetik a kabinet aktuális döntéseit és azok hátterét.
Szerdán a BÉT részvényindexe, a BUX 1788,47 pontos, 1,5 százalékos emelkedéssel 120 651,59 ponton, történelmi csúcson zárt.