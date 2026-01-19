Óriási fordulat a MOL szerbiai gigaüzletében: lassan körvonalazódik, mi lesz az orosz tulajdonrész sorsa

A Mol és az Abu Dhabi Nemzeti Olajvállalat (ADNOC) versenyben van a szerb NIS olajvállalat orosz tulajdonrészének megvásárlásáért, miközben felmerült a vagyon felosztásának lehetősége is a két érdeklődő között.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter belgrádi látogatása során kijelentette, hogy a magyar kormány támogatja a Mol-csoportot a NIS-ben való részesedés megszerzésében. A miniszter szerint reális esély van arra, hogy a Mol napokon belül megállapodásra jusson a Gazpromnyefttyel a többségi tulajdonrész megvásárlásáról - állítja a Világgazdaság.

"A kritikus pont az, hogy nem tudjuk, miről tárgyal a Mol és a Gazpromnyefty, illetve hogy az orosz fél megpróbál-e megoldást találni a tulajdonrész megtartására" – idézték Vladan Pavlovic, az Ipopema Securities elemzőjének nyilatkozatát, amelyet a Direktno szerb hírportálnak adott.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a magyar Mol és az Egyesült Arab Emírségek is esélyes a felvásárlásra. Bár a Mol a többségi tulajdonos szerepére törekszik, jelenleg is úgy tűnik, hogy az Egyesült Arab Emírségek állami tulajdonú ADNOC vállalata továbbra is komolyan érdeklődik a NIS részesedésének megszerzése iránt.

Aleksandar Vucic szerb elnök a héten az Egyesült Arab Emírségekben tárgyalt Mohamed bin Zajed Al Nahjan elnökkel, többek között a NIS eladásáról is. Vucic Abu-Dzabiban bejelentette, hogy a Mol és az ADNOC akár együttesen is részt vehetnek az orosz részesedés megvásárlásában. Az értékesítéshez azonban az amerikai OFAC jóváhagyása is szükséges.

Pavlovic szerint ha mindkét vállalat valóban érdekelt, akkor az lehet a megoldás, hogy a Mol működtetné a kiskereskedelmi hálózatot, míg a pancsovai finomító az ADNOC-hoz kerülne.

Az Adria-kőolajvezeték (Janaf) nemrég újraindította a nyersolaj szállítását a pancsovai finomítóba, amely várhatóan a hét végére ismét működőképes lesz. Az OFAC működési engedélye, amely lehetővé tette ezt a szállítást, január 23-án lejár.

A Mol már tervezi a jövőbeli fejlesztéseket is: a százhalombattai finomítót és az újvidéki logisztikai központot termékvezetékkel kötné össze.