2026. január 28. szerda
3 °C Budapest
Nukleáris robbanás narancssárga gombafelhővel
Gazdaság

85 másodpercre a végítélettől: így közelítünk az emberiség apokalipsziséhez

Pénzcentrum
2026. január 28. 12:03

A Bulletin of the Atomic Scientists' Science and Security Board 2026-os értékelése szerint a világ 85 másodpercre van a „végítélettől”. A szervezet a nukleáris fegyverek, a klímaválság, a mesterséges intelligencia és a nacionalista autokráciák növekvő fenyegetését emelte ki, szemlézte a Telex.

A Bulletin of the Atomic Scientists' Science and Security Board-nak legfrissebb közleménye szerint a világ 85 másodpercre van az ember által okozott végítélettől. Az óra állása a 2025-ös 89 másodperchez képest tovább romlott, jelezve a katasztrofális kockázatok növekedését.

A szervezet elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta: „A kockázatok nőnek, az együttműködés hanyatlik, és fogy az idő. A változás lehetséges, de a globális közösségnek gyors cselekvést kell követelnie vezetőitől.”

A 2026-os értékelés figyelembe vette a nukleáris fegyverek és a mesterséges intelligencia fenyegetését, a biológiai kockázatokat és a klímaválságot, valamint a nacionalista és autokrata rezsimek térnyerését. A közlemény rámutatott, hogy a világ vezetői egyre agresszívebbé és közömbösebbé váltak az elmúlt években, miközben a fenyegetés folyamatosan nő.

Az atomtudósok szerint az emberiség még tehet lépéseket a katasztrófa elkerülésére. Például az Egyesült Államok és Oroszország újraindíthatná a nukleáris arzenál korlátozásáról szóló párbeszédet, a nukleáris fegyverekkel rendelkező országok betarthatnák a nukleáris robbantások tesztelésére vonatkozó meglévő moratóriumot, és a megújuló energiaforrások széles körű elterjesztésével csökkenthető lenne a klímaválság.

Az Atomtudósok Közlönye 1945-ben alakult Albert Einstein és J. Robert Oppenheimer vezetésével, a Manhattan Projekt tudósaival. Két évvel később hozták létre a Doomsday Clockot, azaz a Világvége Óráját, amely folyamatosan jelzi az emberi létet és a bolygót fenyegető kockázatok mértékét.
Címlapkép: Getty Images
1
1 hete
Bedőlhet az egyik legismertebb magyar műszaki áruházlánc: üzletbezárások és leépítések jöhetnek
2
2 hete
Gulyás Gergely: változik a 13. és 14. havi nyugdíjak kifizetése, erről minden idős magyarnak tudnia kell
3
5 napja
Óriási az étolajpara Magyarországon: már a hatóság is vizsgálódik a háttérben, minden egy irányba mutat
4
1 hete
Bűnbandák portyáznak a magyar boltokban: súlyos a helyzet, erre utaznak, mindenhol ott vannak
5
2 napja
Most érkezett: váratlan hiba léphetett fel azoknál, akik ennél a magyar banknál vettek fel pénzt
