3D render egy orvosi háttér Hepatitis A vírus sejtekkel
Egészség

Megszólalt Kemenesi Gábor a halálos Nipah-vírusról: kiderült, Magyarországon is lecsaphat-e a rettegett kór

Pénzcentrum
2026. február 2. 11:02

Kemenesi Gábor virológus szerint az indiai Nipah-vírus terjedése nem hasonlítható a koronavírus-járványhoz, és Európában alacsony a fertőzés kockázata, annak ellenére, hogy a kórokozó 40-70 százalékos halálozási aránnyal rendelkezik.

A pécsi virológus Facebook-bejegyzésében az Egészségügyi Világszervezet friss adataira hivatkozva közölte, hogy jelenleg két aktív fertőzött van Indiában. Mindketten ápolók, akik megfelelő védőfelszerelés nélkül gondoztak egy fertőzött beteget, nem hanyagságból, hanem mert a kezdeti tünetek influenzaszerűek, és a kórokozó rendkívül ritka.

A két beteg közül az egyik súlyos állapotban van, míg a másik valószínűleg felépül. Kemenesi kiemelte, hogy a vírus csak megfelelő körülmények között, nehezen terjed, például a tüneteket mutató fertőzöttel való közvetlen érintkezéssel. A környező országok ugyanakkor komolyan veszik a helyzetet a vírus magas, 40-70 százalékos halálozási aránya miatt.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) értékelése szerint jelenleg rendkívül alacsony a vírus kockázata az európai lakosságra nézve. A virológus szerint legrosszabb esetben egy nyugat-afrikai ebola járványhoz hasonló forgatókönyv alakulhat ki, ha a helyzet súlyosbodna, de még ekkor is csak a behurcolt esetek azonosítására kellene figyelni Európában.

Jelenleg sem gyógyszer, sem vakcina nem áll rendelkezésre a vírusfertőzés ellen, de már készül olyan gyorsteszt, amely segíthet az egészségügyi dolgozók fertőzésének gyors kimutatásában, így hatékonyabban lehet majd fellépni a kórokozó terjedése ellen.
Címlapkép: Getty Images
