Megszólalt Kemenesi Gábor a halálos Nipah-vírusról: kiderült, Magyarországon is lecsaphat-e a rettegett kór

Állításuk szerint a szakma már legalább egy évtizede jelzi a kormányzatnak - egészen a miniszterelnökig - a pszichiátriai ellátás válságos helyzetét.
Kemenesi Gábor virológus szerint az indiai Nipah-vírus terjedése nem hasonlítható a koronavírus-járványhoz, és Európában alacsony a fertőzés kockázata, annak ellenére, hogy a kórokozó 40-70 százalékos halálozási aránnyal rendelkezik.
A pécsi virológus Facebook-bejegyzésében az Egészségügyi Világszervezet friss adataira hivatkozva közölte, hogy jelenleg két aktív fertőzött van Indiában. Mindketten ápolók, akik megfelelő védőfelszerelés nélkül gondoztak egy fertőzött beteget, nem hanyagságból, hanem mert a kezdeti tünetek influenzaszerűek, és a kórokozó rendkívül ritka.
A két beteg közül az egyik súlyos állapotban van, míg a másik valószínűleg felépül. Kemenesi kiemelte, hogy a vírus csak megfelelő körülmények között, nehezen terjed, például a tüneteket mutató fertőzöttel való közvetlen érintkezéssel. A környező országok ugyanakkor komolyan veszik a helyzetet a vírus magas, 40-70 százalékos halálozási aránya miatt.
Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) értékelése szerint jelenleg rendkívül alacsony a vírus kockázata az európai lakosságra nézve. A virológus szerint legrosszabb esetben egy nyugat-afrikai ebola járványhoz hasonló forgatókönyv alakulhat ki, ha a helyzet súlyosbodna, de még ekkor is csak a behurcolt esetek azonosítására kellene figyelni Európában.
Jelenleg sem gyógyszer, sem vakcina nem áll rendelkezésre a vírusfertőzés ellen, de már készül olyan gyorsteszt, amely segíthet az egészségügyi dolgozók fertőzésének gyors kimutatásában, így hatékonyabban lehet majd fellépni a kórokozó terjedése ellen.
Egy hétéves kislány életét mentették meg egy vidéki általános iskolában, miután váratlanul összeesett és leállt a légzése.
Súlyos szakemberhiány alakult ki a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben (OPAI), miután két év alatt 15 szakorvos távozott az intézményből.
Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében egy májhasznú lúd telepen igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét.
2025-ben 72 ezer gyerek született, közben 124 200 ember halt meg Magyarországon.
Szerdán búcsúüzenetében Bárány arról számolt be, hogy távozásának bejelentése óta számos gyűlölködő kommentet kapott a közösségi médiában.
Az áthelyezés következtében a betegek fizikailag távol kerülnek az illetékes ügyeletes orvosoktól, így rosszullét esetén később juthat el hozzájuk a megfelelő szakorvos.
A Nipah-vírus nyugat-bengáli megjelenése miatt több ázsiai ország megelőző intézkedéseket vezetett be nemzetközi repülőterein.
A gyógyszeripar globális trendjeit a növekvő igények és szűkös erőforrások határozzák meg, miközben jelentős átalakulás zajlik gyógyszer- és digitális innovációk terén is.
Józsefváros hét háziorvosi körzetében és több szakorvosi területen is komoly hiány van. A kerület anyagi és infrastrukturális juttatásokkal próbálja vonzóvá tenni a munkát.
A rendkívül veszélyes kórokozó a diagnosztizált esetek felében halált okoz, ugyanakkor szakértők szerint globális járvány kialakulása nem várható.
A 73 éves ipolysági nőt korábban mérgezéssel és csalással összefüggő bűncselekmények elkövetésével vádolták meg.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma két Békés vármegyei baromfitelepen is kimutatta a magas patogenitású madárinfluenza-vírus jelenlétét.
Az indiai Nipah-vírusjárvány egész Ázsiában aggodalmat kelt, ezért több ország szigorította a repülőterei egészségügyi szűrését.
Az elmúlt egy évben jelentősen megnőtt a hepatitis A-s megbetegedések száma Magyarországon, miközben a gyermekeknek szánt védőoltás beszerzése egyre több akadályba ütközik.
A GYOD kinek jár? Mit tartalmaznak a GYOD feltételei? Hogyan zajlik a GYOD igénylése? Cikkünkben ezeknek és több fontos kérdéseknek is utána jártunk most.
Kik szednek a legtöbb vitamint a világon? Hol vált szinte társadalmi normává az étrend-kiegészítők használata? És miért dübörög Európában a vitaminbiznisz? Mutatjuk!
A tájékoztatás szerint pénteken érkezett riasztás a vármegyében egy eszméletlen gyermekhez.
A kutatások szerint a megkérdezett felnőttek 42%-a szedett D-vitamin-kiegészítőt az elmúlt 12 hónapban.
