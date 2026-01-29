Az eurózóna 2026. január 1-jével, Bulgária csatlakozásával bővült 21 tagúra.
Brutális leépítési hullám és iparágak eltűnése szegélyezte a tavalyi évet: mérlegen a 2025-ös "repülőrajt"
Az elmúlt egy évben számos magyar vállalat került nehéz helyzetbe, több iparág is komoly válságot él át. A 2026-os év sem indult kedvezően, több ismert cég küzd fennmaradásáért vagy jelentett be leépítéseket - írja a 24.hu.
Januárban a NAV végrehajtást rendelt el Dzsudzsák Balázs DB7.hu Kft. nevű, sportszer-kiskereskedelemmel foglalkozó cégénél, amely 160 millió forintos rövid lejáratú kötelezettséggel küzd. Ennél jóval nagyobb piaci szereplő, a Hervis sportáruházlánc pedig a versenyképesség hiányára hivatkozva döntött a kivonulás mellett - 29 üzletüket a brit Frasers Group vásárolja meg.
A sportszerkereskedelem általános válságát jelzi, hogy 2020 óta a több mint kétezer szaküzletből kevesebb mint 1800 maradt talpon. A textil-, ruha- és cipőüzletek forgalma még 2023 végén sem érte el a 2019-es szintet, ami a szakértők szerint a gyenge fogyasztói keresletet és akár a növekvő szegénységet is tükrözheti.
A csökkenő kereslet miatt boltbezárásra készülhet a BestByte műszaki áruházlánc is, amely ellen saját kezdeményezésre "nem nyilvános szerkezetátalakítási eljárás" indult a Fővárosi Törvényszéken. A 2024-ben még 39 milliárd forintos forgalmat bonyolító, 11 saját és 6 Office Depot üzletet működtető vállalat a 11. legnagyobb hazai e-kereskedő volt, és 2025-ben még növelte is létszámát 307-ről 373 főre.
Az ipar sem mentes a problémáktól: a győri Audi Hungaria januárban bejelentette, hogy nem tölti be a fluktuáció és nyugdíjazás miatt megüresedő pozíciókat, ami körülbelül 200 munkavállalót érinthet. Az elmúlt évben pedig olyan jelentős ipari szereplők omlottak össze, mint a Dunaferr, ami az acélipart, vagy a Zalakerámia, ami a hazai modern ipari csempegyártást érintette végzetesen.
Utóbbinak tófeji gyárában egyébként csak tavaly augusztus végén szűnt meg a termelés, tehát ez is a "repülőrajt" évében történt.
