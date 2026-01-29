2026. január 29. csütörtök Adél
3 °C Budapest
Digital generated image of financial line charts falling down because of coronavirus COVID-19 on blue background.
Gazdaság

Gépipari húzóerő és erősödő forint formálta a decemberi külkereskedelmet

Pénzcentrum
2026. január 29. 20:33

Az aktívum 333 millió euró volt, az egyenleg 28 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. A kivitel volumene 3,8%-kal, a behozatalé 7,9%-kal magasabb volt az előző év azonos időszakinál. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 1,3%-kal bővült, az importé 6,1%-kal csökkent a 2025. novemberihez képest.

A KSH friss adatai szerint 2025. decemberben:

  • A kivitel értéke 10,8 milliárd euró (4158 milliárd forint), a behozatalé 10,5 milliárd euró (4029 milliárd forint) volt.

2025. decemberben az egy évvel korábbi időszakhoz képest:

  • Euróban kifejezve az export értéke 6,0%-kal, az importé 6,5%-kal nőtt.
  • Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 0,8%-kal, a behozatalé 5,0%-kal bővült.
  • A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 4,6%-kal, a behozatalban 7,8%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 3,5%-kal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 6,6%-kal, a dollárral szemben 16%-kal erősödött.
  • A gépek és szállítóeszközök exportvolumene 5,1%-kal, importvolumene 10%-kal bővült. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kiviteli oldalon 2,8 százalékponttal fokozta a teljes export volumenbővülését, a behozatalban 4,5 százalékponttal erősítette a teljes import volumennövekedését.
  • A feldolgozott termékek exportvolumene 2,2%-kal, importvolumene 4,2%-kal nőtt. A feldolgozott termékek árufőcsoport az exportban 0,6 százalékponttal gyorsította a teljes kivitel volumenbővülését, az importban 1,4 százalékponttal fokozta a teljes behozatal volumennövekedését.
  • Az energiahordozók exportvolumene 9,1%-kal alacsonyabb, az importjuké 6,2%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál. Az energiahordozók forgalomváltozása az exportoldalon 0,6 százalékponttal lassította a teljes kivitel volumenbővülését, az importoldalon 0,8 százalékponttal erősítette a teljes behozatal volumennövekedését.
  • Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 6,8%-kal, a behozatalé 9,8%-kal nőtt. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás az exportban 0,5 százalékponttal gyorsította a teljes forgalom volumenbővülését, az importban 0,7 százalékponttal erősítette a teljes forgalom volumennövekedését.
  • Az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene 0,2%-kal nőtt, az onnan érkező behozatalé 2,0%-kal csökkent. A termék-külkereskedelmi mérleg 101 millió euróval javult a 2024. decemberi egyenleghez képest, így 522 millió eurós aktívum keletkezett. Az export 72%-át, az import 70%-át bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.
  • Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 7,7%-kal, a behozatalé 23%-kal nőtt. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 129 millió euróval romlott, 189 millió eurós passzívumot mutatott.

2025. január–decemberben:

  • A kivitel értéke 147 milliárd euró (58 413 milliárd forint), a behozatalé 139 milliárd euró (55 111 milliárd forint) volt.

2025. január–decemberben az egy évvel korábbi időszakhoz képest:

  •  A kivitel volumene 0,5%-kal csökkent, a behozatalé 2,8%-kal nőtt.
  •  A termék-külkereskedelmi mérleg 439 millió euróval romlott, a többlet 8,2 milliárd euró volt.
  •  A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 2,7%-kal nőtt, a behozatalban 0,2%-kal csökkent az előző év azonos időszakihoz képest. A cserearány 2,9%-kal javult. A forint az euróhoz képest 0,7%-kal gyengült, a dollárhoz viszonyítva 3,3%-kal erősödött.
Gazdaság
