Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 380,07 forintról 381,30 forintra emelkedett 18 órakor.
Gépipari húzóerő és erősödő forint formálta a decemberi külkereskedelmet
Az aktívum 333 millió euró volt, az egyenleg 28 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. A kivitel volumene 3,8%-kal, a behozatalé 7,9%-kal magasabb volt az előző év azonos időszakinál. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 1,3%-kal bővült, az importé 6,1%-kal csökkent a 2025. novemberihez képest.
A KSH friss adatai szerint 2025. decemberben:
- A kivitel értéke 10,8 milliárd euró (4158 milliárd forint), a behozatalé 10,5 milliárd euró (4029 milliárd forint) volt.
2025. decemberben az egy évvel korábbi időszakhoz képest:
- Euróban kifejezve az export értéke 6,0%-kal, az importé 6,5%-kal nőtt.
- Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 0,8%-kal, a behozatalé 5,0%-kal bővült.
- A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 4,6%-kal, a behozatalban 7,8%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 3,5%-kal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 6,6%-kal, a dollárral szemben 16%-kal erősödött.
- A gépek és szállítóeszközök exportvolumene 5,1%-kal, importvolumene 10%-kal bővült. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kiviteli oldalon 2,8 százalékponttal fokozta a teljes export volumenbővülését, a behozatalban 4,5 százalékponttal erősítette a teljes import volumennövekedését.
- A feldolgozott termékek exportvolumene 2,2%-kal, importvolumene 4,2%-kal nőtt. A feldolgozott termékek árufőcsoport az exportban 0,6 százalékponttal gyorsította a teljes kivitel volumenbővülését, az importban 1,4 százalékponttal fokozta a teljes behozatal volumennövekedését.
- Az energiahordozók exportvolumene 9,1%-kal alacsonyabb, az importjuké 6,2%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál. Az energiahordozók forgalomváltozása az exportoldalon 0,6 százalékponttal lassította a teljes kivitel volumenbővülését, az importoldalon 0,8 százalékponttal erősítette a teljes behozatal volumennövekedését.
- Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 6,8%-kal, a behozatalé 9,8%-kal nőtt. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás az exportban 0,5 százalékponttal gyorsította a teljes forgalom volumenbővülését, az importban 0,7 százalékponttal erősítette a teljes forgalom volumennövekedését.
- Az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene 0,2%-kal nőtt, az onnan érkező behozatalé 2,0%-kal csökkent. A termék-külkereskedelmi mérleg 101 millió euróval javult a 2024. decemberi egyenleghez képest, így 522 millió eurós aktívum keletkezett. Az export 72%-át, az import 70%-át bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.
- Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 7,7%-kal, a behozatalé 23%-kal nőtt. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 129 millió euróval romlott, 189 millió eurós passzívumot mutatott.
2025. január–decemberben:
- A kivitel értéke 147 milliárd euró (58 413 milliárd forint), a behozatalé 139 milliárd euró (55 111 milliárd forint) volt.
2025. január–decemberben az egy évvel korábbi időszakhoz képest:
- A kivitel volumene 0,5%-kal csökkent, a behozatalé 2,8%-kal nőtt.
- A termék-külkereskedelmi mérleg 439 millió euróval romlott, a többlet 8,2 milliárd euró volt.
- A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 2,7%-kal nőtt, a behozatalban 0,2%-kal csökkent az előző év azonos időszakihoz képest. A cserearány 2,9%-kal javult. A forint az euróhoz képest 0,7%-kal gyengült, a dollárhoz viszonyítva 3,3%-kal erősödött.
A szolidaritási hozzájárulás körüli vita új szintre lépett: a kincstár már nem tárgyal, hanem levonja a pénzt Budapesttől.
Brutális leépítési hullám és iparágak eltűnése szegélyezte a tavalyi évet: mérlegen a 2025-ös "repülőrajt"
Az ipar sem mentes a problémáktól: a győri Audi Hungaria januárban bejelentette, hogy nem tölti be a fluktuáció és nyugdíjazás miatt megüresedő pozíciókat.
Érik a hatalmas energiapiaci forradalom: valódi "nukleáris robbanás" várható, sok dolog megváltozhat
Az atomenergia újra stratégiai jelentőségűvé válik, ahogy az adatközpontok energiaigénye nő, a klímacélok szigorodnak, és az energiabiztonság felértékelődik.
Áder János volt köztársasági elnököt, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnökét a február végén induló Planet Budapest 2026 kapcsán kérdeztünk.
Most érkezett! Hamarosan bevezetheti Románia az eurót - a kanyarból nézhetjük, ahogy lehagynak minket?
Az eurózóna 2026. január 1-jével, Bulgária csatlakozásával bővült 21 tagúra.
Kormányinfó: bejelentették a januári rezsistop részleteit, ekkora kedvezményt kap, aki gázzal, árammal, távhővel fűt
Megkezdődött a mai Kormányinfó, ahol Gulyás Gergely és Vitályos Eszter ismertetik a kabinet aktuális döntéseit és azok hátterét.
A csökkenő adósságpályához erőteljesebb növekedés és/vagy nagyobb költségvetési fegyelem lenne szükséges.
Az elemzők szerint a tavalyi utolsó három hónapban a stagnálás után ismét, bár mérsékelt ütemben, nőhetett a magyar gazdaság.
2025. decemberben az ipari termelői árak átlagosan 3,4%-kal maradtak el az egy évvel korábbitól és az előző hónaphoz viszonyítva 0,4%-kal alacsonyabb szinten realizálódtak
A GKI Gazdaságkutató Zrt. felmérése szerint januárban a fogyasztók kilátásai nem változtak decemberhez képest, de a cégeké némileg romlottak.
A magyar vízkészletek 96%-a külföldről érkezik, és a szabályozatlan kutak miatt egy súlyos aszály akár a GDP 7%-át is elviheti.
Az új hálózatfejlesztési terv szerint 2035-re a nyári rendszerterhelés akár 14 100 MW fölé nőhet a hőszivattyúk és klímák térnyerésével.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 701,01 pontos, 0,55 százalékos emelkedéssel, 128 194,87 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.
Elképesztő hiteles csalások terjednek, rengeteg magyarnak nullázták a bankszámláját: erre kell nagyon figyelni
2024-ben több mint 226 ezer kártyás tranzakciót és banki átutalást érintő visszaélés történt Magyarországon 41,9 milliárd forint értékben.
Kiderült, óriási összeget utalhat az oroszoknak a Mol: ennyibe kerülhetett a szerbiai nagybevásárlás
Piaci értesülések szerint a Mol jóval magasabb árat fizethet a NIS-ért, mint amit korábban a szerb elnök említett.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter csütörtökön 10 órakor sajtótájékoztatót tart. Vélhetően kiderülnek a januári rezsistop részletei.
Figyelemmel arra, hogy a csalás gyanúja is felmerülhet az ügyben, az NKFH a nyomozóhatósághoz fordult az esetleges bűncselekmény felderítése érdekében.
Négy év börtönbüntetést ajánlottak fel neki az előkészítő ülésen, ezt azonban az apa nem fogadta el.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.