Románia, Bukarest, Parlamenti Palota, a világ második legnagyobb épülete, az Unirii körútra néző kilátás
Gazdaság

Most érkezett! Hamarosan bevezetheti Románia az eurót - a kanyarból nézhetjük, ahogy lehagynak minket?

Pénzcentrum
2026. január 29. 10:45

Bár Románia euróövezeti csatlakozása éveket késhet a magas költségvetési hiány miatt, Ilie Bolojan miniszterelnök szerint a közös valuta bevezetése legkorábban 2028 körül már napirendre kerülhet - írja a Maszol.

Románia csatlakozása az euróövezethez, a következő 1-2 évben még várathat magára, mivel költségvetési hiánya jelentősen meghaladja a maastrichti kritériumokban meghatározott, GDP-arányosan 3 százalékos küszöböt. Erről Ilie Bolojan román kormányfő beszélt szerdán Berlinben, Friedrich Merz német kancellárjelölttel folytatott tárgyalását követően.

A miniszterelnök sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy az ország az elmúlt években jelentős államháztartási deficitet halmozott fel. A 2024-re várt költségvetési hiány a GDP 6,2-6,3 százaléka körül alakulhat, ami több mint kétszerese a megengedett értéknek.

A román kormány hosszú távú terve szerint 2030-ra sikerülhet a hiányt a GDP 3 százaléka alá szorítani, ami fokozatos, több éven át tartó költségvetési kiigazítást igényel. Bolojan hangsúlyozta, hogy míg a szomszédos Bulgária már teljesíti az euróövezeti deficitkritériumokat, Románia számára ez még távoli cél.

A kormányfő szerint reális forgatókönyv, hogy a 2028-as parlamenti választásokon az euróövezeti tagság a választási kampány egyik központi témájává válik.

Balásy Zsolt: még egy inflációs sokk, és az euró bevezeti magát Magyarországon
Bolojan reményét fejezte ki, hogy addigra a román politikai pártok között széles körű megállapodás születhet az ország monetáris jövőjéről, hasonlóan az EU- és NATO-csatlakozás ügyében kialakult korábbi konszenzushoz.

Az eurózóna 2026. január 1-jével, Bulgária csatlakozásával bővült 21 tagúra. A balkáni ország jelentős gazdasági fellendülést remél a közös európai valuta bevezetésétől, a pénzügyi rendszerben már látszanak is a pozitív változások jelei.
Címlapkép: Getty Images
