Optimista OTP-forgatókönyv: elindulhat a növekedés Magyarországon?

A globális makrogazdasági környezet összességében kedvező, világszinten nincs recesszió az amerikai vámintézkedések ellenére sem. Az európai gazdaság komoly ellenszélben is stabil teljesítményt mutat. Erről Tardos Gergely, az OTP Bank Elemzési Központjának vezetője beszélt kedden Budapesten egy háttérbeszélgetésen, amelyen a Pénzcentrum is részt vett.

Tardos Gergely, az OTP Elemzési Központjának vezetőjee elmondta, hogy az Egyesült Államok gazdasága továbbra is erőteljes növekedési pályán halad. A nettó export hozzájárul a bővüléshez, a várakozások szerint a két százalék körüli gazdasági növekedés teljesülhet, miközben a kockázatok inkább pozitív irányba mutatnak.

A fogyasztást a 3,5–4 százalékos bérdinamika támogatja. A vámok az előzetes várakozásoknál kisebb inflációs hatást okoztak. Az OTP Bank szerint idén még két kamatcsökkentésre is sor kerülhet az Egyesült Államokban, míg a megengedőbb monetáris politika és az új jegybankelnök érkezése miatt a dollár gyengülése is valószínű lehet.

Az európai gazdaság tavaly a vámháború és az energiakrízis ellenére is felülteljesített. A növekedés lassú, de fennmaradt, miközben a bizalmi mutatók fokozatosan javulnak. Ezt idén a német és az európai költségvetési élénkítés is erősítheti, ami stabil pályán tarthatja a gazdaságot

- hangsúlyozta az elemző.

Az OTP Bank elemzői idén 2–2,5 százalékos GDP növekedésre számítanak Magyarországgal kapcsolatban. Véleményük szerint a bővülés egyik fő motorja a német gazdaság élénkülése lehet. A jelentős költségvetési impulzus a fogyasztást támogatja, miközben a beruházási ráta visszaesése már tavaly év végén mérséklődött. Az állami beruházások élénkülhetnek, és ezzel párhuzamosan a magánszektor aktivitása is javulhat. Az inflációs folyamatok kedvező alakulása esetén a jegybank már az első negyedévben kamatot csökkenthet. Az OTP Bank elemzői összesen két kamatvágást tartanak valószínűnek idén.

„A jegybank továbbra is egyértelműen elkötelezett a devizapiaci stabilitás megőrzése mellett, miközben a kormány árszabályozási lépései továbbra is érdemben befolyásolják az infláció alakulását. Ezért a kedvező inflációs folyamatok és az erősebb forint ellenére sem várható kamatcsökkentés a következő hónapokban. Abban az esetben nyílhat meg a kamatvágás lehetősége, ha a következő időszak adatai megerősítik, hogy az októberben tapasztalt romlás az inflációs alapmutatókban átmeneti volt, és a 2026 eleji átárazás mértéke is mérsékelt marad" - tette hozzá Tardos Gergely.

Az árfolyamkilátásokkal kapcsolatban az elemzők nem számítanak további érdemi forinterősödésre. Ugyanakkor 2026 első negyedévében az euró árfolyama a jelenlegi szint közelében maradhat. A forint még mindig 3–4 százalékkal alulértékelt lehet, a reális euróárfolyam 370–375 forint körül alakulna. Jelentős gyengülés sem várható, mivel a kamatkülönbözet továbbra is támaszt ad a hazai devizának.

Sándor Dávid, az OTP Global Markets Multi Asset elemzési osztályának vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a részvénypiacokon a volatilitás erősödésére kell készülni. Az amerikai piacokat továbbra is a technológiai és félvezetőgyártó cégek húzhatják, elsősorban a mesterséges intelligenciához és a kiberbiztonsághoz kapcsolódó beruházások révén.

Európában a költségvetési lazítás és a védelmi kiadások növekedése adhat új lendületet, miközben kedvező kilátásokat lát a kisebb kapitalizációjú vállalatoknál. Kelet-Közép-Európa továbbra is globálisan az egyik legolcsóbb részvénypiac, ahol akár 10–20 százalékos további emelkedés is elképzelhető.

A nyersanyagpiacon a réz és az urán kínálja jelenleg a legvonzóbb befektetési lehetőségeket. A keresletet részben a mesterséges intelligenciához kapcsolódó fejlesztések hajtják, amelyek jelentős energia és alapanyag igényt generálnak. Ezeket a piacokat értékpapírokon keresztül lehet hatékonyan elérni, elsősorban ETF-ekkel vagy a kapcsolódó bányavállalatok részvényein keresztül.

Mint az elhangzott, a nemesfémek közül az arany kilátásai 2026-ban is kedvezőek. Az árfolyamot eddig támogató makrogazdasági környezet lényegében változatlan maradt, ezért a korábbi emelkedés folytatódása továbbra is reális forgatókönyv.

Bozsogi Tamás, az OTP Private Banking vezetője szerint a befektetői fókusz átalakult. A tavalyi évben az állampapírok és azok átárazódása állt a figyelem középpontjában, mára azonban a privátbanki portfóliókban nagyobb szerepet kaptak a magasabb kockázatú eszközök és a devizakitettség. Ez összetettebb portfóliókezelést igényel, ami növeli a befektetési tanácsadók és portfóliómenedzserek jelentőségét. A jelenlegi értékeltségi szintek mellett a körültekintő pozicionálás indokolt.