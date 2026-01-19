Egekben az arany ára: érdemes 2026-ban is aranyba rakni a pénzünket, kaszálhatunk a nemesfémmel?

Az arany évezredek óta különleges helyet foglal el a gazdaságban: volt fizetőeszköz, hatalmi szimbólum és menedék válság idején. Bár ma már digitális pénzek és összetett pénzügyi eszközök uralják a piacokat, az arany szerepe korántsem halványult el. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja megmutatja, mekkora valójában a világ aranyvagyona, hol koncentrálódik, és miért maradt kulcsszereplő a 21. században is.

Mennyi arany létezik egyáltalán a világon? A becslések szerint az emberiség eddig összesen mintegy 205 ezer tonna aranyat termelt ki. Ha ezt az elképzelhetetlen mennyiséget egyetlen tömbbé olvasztanánk, nagyjából egy 22×22×22 méteres kockát kapnánk. Vagyis az egész világ aranya elférne egy nagyobb családi ház udvarán. A CHART by Pénzcentrum szemléletes összehasonlítása jól mutatja, miért számít az arany valóban szűkös erőforrásnak.

Az arany értékét tehát nemcsak történelmi szerepe, hanem a korlátozott kínálat is meghatározza. A jelenlegi termelés alapján Kína, Ausztrália és Oroszország tartozik a legnagyobb aranykitermelők közé. Ezekben az országokban működnek a világ legnagyobb és legaktívabb bányái, amelyek évente több száz tonna aranyat hoznak felszínre.

A világ aranytartalékainak jelentős része nem ékszer vagy befektetési forma, hanem jegybanki páncéltermekben található. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint a legnagyobb aranykészlettel az Egyesült Államok rendelkezik, amelyet Németország, Olaszország és Franciaország követ. Az utóbbi években azonban több feltörekvő gazdaság, közte például Kína és Törökország is növelte aranytartalékait. Ennek oka részben a devizatartalékok diverzifikálása, részben az, hogy az arany politikailag semleges eszköz: nem függ egyetlen ország pénzügyi rendszerétől sem.

De miért menekülünk válság idején az aranyhoz? Az arany árfolyama történelmileg gyakran emelkedik geopolitikai feszültségek, inflációs hullámok és pénzügyi bizonytalanság idején. A CHART by Pénzcentrum elemzése szerint az arany iránti kereslet különösen akkor erősödik, amikor meginog a bizalom a hagyományos pénzügyi eszközökben.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Izgalmas adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.