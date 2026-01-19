2026. január 19. hétfő Sára, Márió
A tiszta aranyércet a bányában talált kőpadlón találták meg
Gazdaság

Egekben az arany ára: érdemes 2026-ban is aranyba rakni a pénzünket, kaszálhatunk a nemesfémmel?

Jeki Gabriella
2026. január 19. 19:00

Az arany évezredek óta különleges helyet foglal el a gazdaságban: volt fizetőeszköz, hatalmi szimbólum és menedék válság idején. Bár ma már digitális pénzek és összetett pénzügyi eszközök uralják a piacokat, az arany szerepe korántsem halványult el. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja megmutatja, mekkora valójában a világ aranyvagyona, hol koncentrálódik, és miért maradt kulcsszereplő a 21. században is.

Mennyi arany létezik egyáltalán a világon? A becslések szerint az emberiség eddig összesen mintegy 205 ezer tonna aranyat termelt ki. Ha ezt az elképzelhetetlen mennyiséget egyetlen tömbbé olvasztanánk, nagyjából egy 22×22×22 méteres kockát kapnánk. Vagyis az egész világ aranya elférne egy nagyobb családi ház udvarán. A CHART by Pénzcentrum szemléletes összehasonlítása jól mutatja, miért számít az arany valóban szűkös erőforrásnak.

Az arany értékét tehát nemcsak történelmi szerepe, hanem a korlátozott kínálat is meghatározza. A jelenlegi termelés alapján Kína, Ausztrália és Oroszország tartozik a legnagyobb aranykitermelők közé. Ezekben az országokban működnek a világ legnagyobb és legaktívabb bányái, amelyek évente több száz tonna aranyat hoznak felszínre.

A világ aranytartalékainak jelentős része nem ékszer vagy befektetési forma, hanem jegybanki páncéltermekben található. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint a legnagyobb aranykészlettel az Egyesült Államok rendelkezik, amelyet Németország, Olaszország és Franciaország követ. Az utóbbi években azonban több feltörekvő gazdaság, közte például Kína és Törökország is növelte aranytartalékait. Ennek oka részben a devizatartalékok diverzifikálása, részben az, hogy az arany politikailag semleges eszköz: nem függ egyetlen ország pénzügyi rendszerétől sem.

De miért menekülünk válság idején az aranyhoz? Az arany árfolyama történelmileg gyakran emelkedik geopolitikai feszültségek, inflációs hullámok és pénzügyi bizonytalanság idején. A CHART by Pénzcentrum elemzése szerint az arany iránti kereslet különösen akkor erősödik, amikor meginog a bizalom a hagyományos pénzügyi eszközökben.

Izgalmas adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #jegybank #arany #infláció #gazdaság #aranytartalék #aranyár #CHART by Pénzcentrum #gazdasági bizonytalanság

