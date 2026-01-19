A részvénypiac forgalma 18,8 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.
Egekben az arany ára: érdemes 2026-ban is aranyba rakni a pénzünket, kaszálhatunk a nemesfémmel?
Az arany évezredek óta különleges helyet foglal el a gazdaságban: volt fizetőeszköz, hatalmi szimbólum és menedék válság idején. Bár ma már digitális pénzek és összetett pénzügyi eszközök uralják a piacokat, az arany szerepe korántsem halványult el. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja megmutatja, mekkora valójában a világ aranyvagyona, hol koncentrálódik, és miért maradt kulcsszereplő a 21. században is.
Mennyi arany létezik egyáltalán a világon? A becslések szerint az emberiség eddig összesen mintegy 205 ezer tonna aranyat termelt ki. Ha ezt az elképzelhetetlen mennyiséget egyetlen tömbbé olvasztanánk, nagyjából egy 22×22×22 méteres kockát kapnánk. Vagyis az egész világ aranya elférne egy nagyobb családi ház udvarán. A CHART by Pénzcentrum szemléletes összehasonlítása jól mutatja, miért számít az arany valóban szűkös erőforrásnak.
Az arany értékét tehát nemcsak történelmi szerepe, hanem a korlátozott kínálat is meghatározza. A jelenlegi termelés alapján Kína, Ausztrália és Oroszország tartozik a legnagyobb aranykitermelők közé. Ezekben az országokban működnek a világ legnagyobb és legaktívabb bányái, amelyek évente több száz tonna aranyat hoznak felszínre.
A világ aranytartalékainak jelentős része nem ékszer vagy befektetési forma, hanem jegybanki páncéltermekben található. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint a legnagyobb aranykészlettel az Egyesült Államok rendelkezik, amelyet Németország, Olaszország és Franciaország követ. Az utóbbi években azonban több feltörekvő gazdaság, közte például Kína és Törökország is növelte aranytartalékait. Ennek oka részben a devizatartalékok diverzifikálása, részben az, hogy az arany politikailag semleges eszköz: nem függ egyetlen ország pénzügyi rendszerétől sem.
De miért menekülünk válság idején az aranyhoz? Az arany árfolyama történelmileg gyakran emelkedik geopolitikai feszültségek, inflációs hullámok és pénzügyi bizonytalanság idején. A CHART by Pénzcentrum elemzése szerint az arany iránti kereslet különösen akkor erősödik, amikor meginog a bizalom a hagyományos pénzügyi eszközökben.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Izgalmas adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!
Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 385,35 forintról 385,32 forintra változott 18 órakor.
Az Európai Bizottság nyáron bemutatott, a 2028–2034 közötti időszakra szóló költségvetési tervezete komoly kritikákat kapott az Európai Számvevőszéktől.
Brutális válaszcsapásra készül Brüsszel, ezt nem teszi zsebre Donald Trump: indulhat az újabb kereskedelmi háború?
Az Európai Unió akár 93 milliárd euró értékű vámintézkedés bevezetését mérlegeli Donald Trump amerikai elnök legújabb kereskedelmi fenyegetéseire válaszul.
Ezek voltak a legfontosabb, legérdekesebb és nem utolsó sorban legolvasottabb pénzügyi-gazdasági hírek a Pénzcentrumon 2026 harmadik hetében.
Nesze neked, repülőrajt! Kiderült, mennyire fejlett ország valójában Magyarország: szomorú, az EU végén kullogunk
Magyarország az Európai Unió ötödik legkevésbé fejlett országa az egy főre jutó GDP alapján, miközben a lakossági fogyasztás tekintetében az utolsó előtti helyen áll.
Janet Yellen, a Fed korábbi elnöke és volt pénzügyminiszter élesen bírálta Donald Trump Jerome Powell jegybankelnök elleni fellépését.
A részvénypiac forgalma 29,2 milliárd forint volt, a vezető papírok egytől egyig erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Így alakult a magyar forint a pénteki nap folyamán a főbb devizákhoz képest.
A testület három tagja azonban különvéleményében határozottan szembehelyezkedett a többségi döntéssel, és a közpénzek átlátható felhasználásának követelményét hangsúlyozta.
A Magyar Nemzeti Bank piacfelügyeleti intézkedéseket hozott és 35 millió forintos bírságot szabott ki a FuturAqua Nyrt.-vel szemben
Régen tényleg minden jobb volt? Súlyos ítéletet mondtak Magyarországról: ebben 1975-ben előrébb voltunk
Az Ipsos 30 országra kiterjedő kutatása szerint Magyarország több kulcsterületen is a legborúlátóbb országok közé tartozik, sőt egyes mutatókban kifejezetten listavezető.
Négy új Gripen érkezik nyárig Magyarországra, ami nemcsak a légierőt erősíti, hanem Európa légtérvédelmi szerepünket is növeli.
Szinte nem változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest péntekre.
Ezt rengeteg magyar dolgozó elfelejti az év elején: akár több százezer forintot is buknak, pedig jár nekik!
Több mint egymillióan jogosultak valamilyen adóalap-kedvezményre, a korábbi évek tapasztalata alapján mégis több tízezren felejtenek el időben nyilatkozni.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 28,3 pontos, 0,02 százalékos emelkedéssel 120 679,89 pontos történelmi csúcson zárt csütörtökön.
A kormány 100 milliárd forintot szór szét a napelemes háztartások között: akár 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás is járhat.
Ilyen a történelemben még soha nem fordult elő: komoly fordulat érik a világgazdaságban, százmilliókat érint a dolog
Mi történik akkor, ha hosszú idő után először nem Ázsia diktálja a növekedési tempót? Szakértők szerint 2026-ban történelmi pillanat jöhet a világgazdaságban.
A kormány szerint az éttermeknél „lépni kell”: már dolgoznak egy célzott támogatási csomag részletein.