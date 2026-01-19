Keir Starmer kijelentette: Grönland jövőjéről kizárólag a grönlandiak és Dánia dönthetnek.
Trump vámfenyegetése felrobbantotta a piacot: történelmi csúcsra emelkedett az arany ára
Történelmi csúcsra emelkedett az arany és az ezüst ára, miután Donald Trump amerikai elnök új vámokkal fenyegette meg azt a nyolc európai országot, amelyek ellenzik az Egyesült Államok Grönland feletti ellenőrzését célzó tervet - számolt be a BBC.
Az arany unciánkénti jegyzése hétfőn elérte a 4689,39 dollárt, az ezüsté pedig a 94,08 dollárt. A nemesfémeket bizonytalan időszakokban hagyományosan biztonságos befektetésnek tekintik, árfolyamuk pedig az elmúlt évben jelentősen emelkedett.
A Grönland jövőjéről szóló vita az amerikai vámfenyegetés nyomán tovább éleződött, és a hírek szerint az Európai Unió válaszlépésekre készül.
Miközben a nemesfémek drágultak, az ázsiai tőzsdék enyhe gyengülést mutattak: a japán Nikkei-index 0,6 százalékos mínuszban zárt. Európában a londoni FTSE 100 mindössze 0,1 százalékot veszített, miközben a Fresnillo és az Endeavour aranybányászati vállalatok részvényei emelkedtek.
Máshol azonban nagyobb volt a zuhanás. Németországban a DAX-index 1 százalékkal esett, a legnagyobb vesztesek között a BMW, a Mercedes-Benz és a Volkswagen szerepelt. Franciaországban a CAC 40 1,2 százalékkal csökkent, a luxuscikkeket gyártó vállalatok részvényei meggyengültek: az LVMH 3,8, a Hermès 2,5 százalékot veszített. Ezzel szemben az európai védelmiipari részvények erősödtek, a német Rheinmetall és a francia Thales részvénye is emelkedett.
Trump szombaton jelentette be, hogy február elsejétől 10 százalékos vámot vet ki a Dániából, Norvégiából, Svédországból, Franciaországból, Németországból, az Egyesült Királyságból, Hollandiából és Finnországból érkező árukra. A vám mértéke később akár 25 százalékra is emelkedhet, és addig marad érvényben, amíg meg nem születik a megállapodás Grönlandról. A hírek szerint az EU egy 93 milliárd eurós vámcsomaggal válaszolhat az amerikai importra.
Az arany ára tavaly több mint 60 százalékkal nőtt, részben a fokozódó geopolitikai feszültségek és a gazdasági bizonytalanság miatt. "Az arany újabb rekordokat döntött ragyogó emelkedése során. A nemesfém még vonzóbb menedékké vált, ahogy egyre többen aggódnak az agresszív amerikai kereskedelmi és geopolitikai lépések következményei miatt" – mondta Susannah Streeter, a Wealth Club befektetési stratégája.
