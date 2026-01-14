Fontos levelet kap a napokban többszázezer magyar: pénzről írnak benne, dönteni kell

Január végéig minden lakossági ügyfél megkapja bankszámlája éves díjkimutatását. A Magyar Nemzeti Bank kezdeményezésére idén először a bankok ebben a tájékoztatóban konkrét, az ügyfél bankolási szokásai alapján ajánlott, kedvezőbb számlacsomagra is felhívják a figyelmet. Az átszerződéssel akár évente több tízezer forint megtakarítás is elérhető. Erről a jegybank elnöke áprilisban állapodott meg a Magyar Bankszövetség képviselőivel, a lakossági banki díjak mérséklése és a számlaváltások ösztönzése érdekében.

Közel 10,7 millió lakossági bankszámla tulajdonosa kapja meg január 31-ig díjmentesen az egységes formátumú éves díjkimutatást, postai úton vagy elektronikusan. A dokumentum részletesen összegzi a bankszámlához kapcsolódó költségeket. Külön sorban szerepelnek a számlavezetési díjak, az utalások és beszedések költségei, a bankkártyához kapcsolódó terhek, a készpénzfelvételek díjai, valamint a folyószámlahitel költségei, ha az ügyfél rendelkezik ilyennel. A kimutatás azt is tartalmazza, hogy az ügyfél hány tranzakciót végzett, ezek mekkora összegű díjjal jártak, illetve mely műveletek voltak díjmentesek. Emellett megjelenik a jóváírt kamatbevétel és a folyószámlahitel után fizetett kamat összege is.

A számlacsomagok összehasonlítását segíti az MNB ingyenes Bankszámlaválasztó alkalmazása, valamint a jegybank negyedévente frissített összefoglalója, amely különböző számlahasználati szokásokhoz mutatja be a banki ajánlatokat. Az MNB szerint sok ügyfél még mindig indokolatlanul drága számlát használ, miközben ma már minden ügyféltípus számára elérhető teljes értékű bankszámla évi néhány ezer forintos költséggel. Egy vegyesen készpénzt és elektronikus fizetést használó ügyfél már évi 2200 forintért is találhat megfelelő számlát, míg egy kifejezetten digitális ügyfél éves banki költsége akár nulla forint is lehet.

A jegybank azt javasolja, hogy évente vagy jelentősebb élethelyzet változáskor mindenki vizsgálja felül bankszámláját és költési szokásait. Ez alapján eldönthető, hogy bankon belüli számlaváltás vagy az egyszerűsített, legfeljebb 13 munkanapot igénybe vevő bankváltás a kedvezőbb megoldás.

A számlaköltségeket idén az is mérsékli, hogy a bankok önkéntes vállalásuk alapján június 30-ig nem emelik meg az ügyfelek számladíjait. Az MNB és a Bankszövetség megállapodása szerint az alapszámlák díjmentesek maradnak addig, amíg az infláció három egymást követő hónapban nem csökken 4 százalék alá. Február 1-jétől pedig 300 ezer forintra nő az ATM-ekből havonta díjmentesen felvehető készpénz összege.

Akik nem szeretnének számlacsomagot váltani, a meglévő szolgáltatások átalakításával is csökkenthetik költségeiket. Ilyen lépés lehet az elektronikus számlakivonatra való áttérés, a nem használt kiegészítő szolgáltatások megszüntetése, az sms értesítések helyett mobilalkalmazásos értesítések választása, olcsóbb bankkártya igénylése, valamint a díjmentes qvik fizetések és az ingyenes átutalási és készpénzfelvételi limitek tudatos kihasználása.