Magyarország közlekedési infrastruktúrájában súlyos aránytalanságok alakultak ki a közúti fejlesztések túlsúlya és a vasúti hálózat elhanyagolása miatt.
Na, vajon 2026-ban lesz repülőrajt? Kiszámolták, reálisak-e a kormány gazdasági predikciói az új évre
A magyar kormányzat által célként kitűzött évi 4 százalékos GDP-bővülés túlzottan optimistának tűnik a múltbeli adatok tükrében - állítja elemzésében a Telex.
Az elmúlt években a kormányzat rendszeresen lefelé módosította rövidtávú növekedési előrejelzéseit, miközben a hosszabb távú becslésekben továbbra is 4 százalékos növekedéssel számol. Ez a cél azonban az elmúlt 15 évben csak két rövidebb időszakban (1998-2006 és 2014-2019 között) tűnt elérhetőnek.
Egy ország gazdasági teljesítményét alapvetően három tényező határozza meg: a rendelkezésre álló munkaerő, a termelő tőke mennyisége, valamint a termelékenység. Az elmúlt 15 év adatait vizsgálva látható, hogy a Covid előtti öt évben mindhárom tényező erőteljesen támogatta a növekedést, ami lehetővé tette a 4 százalék feletti bővülést.
A 2010-es években a munkaerő bővülése évente 1-1,5 százalékkal növelte a GDP-t, annak ellenére, hogy a munkaképes korú népesség folyamatosan csökkent. Ezt a kedvezőtlen demográfiai folyamatot ellensúlyozta a növekvő aktivitási ráta és a munkanélküliség csökkenése. 2020 után azonban a munkaerőpiaci folyamatok pozitív hatása jelentősen lelassult.
A tőkeállomány bővülése az elmúlt évtizedben egyre nagyobb mértékben járult hozzá a gazdasági növekedéshez. A 2020-as évek elején a fizikai tőke volumene évi 2-2,5 százalékkal nőtt, ami 1 százalékkal emelte a GDP-t. Ebben az időszakban a magyar beruházási ráta uniós összehasonlításban kiugróan magas volt, az uniós fejlesztési források is érkeztek, és a kamatok világszerte alacsonyak voltak.
A termelékenység – a 2015-2019 közötti időszakot leszámítva – csak mérsékelt ütemben, az elmúlt 15 év átlagában körülbelül évi 1 százalékkal bővült. Ez ugyan meghaladja a 0,6 százalékos uniós átlagot, de a termelékenység növekedése az utóbbi években egyre csökken.
Összességében a múltbeli adatok alapján a 4 százalékos növekedési cél túlzottan optimistának tűnik, különösen mivel a korábbi növekedést támogató feltételek – a bővülő foglalkoztatás, a dinamikus tőkeállomány-növekedés és a javuló termelékenység – mára jelentősen gyengültek.
Iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) kedden az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.
Kismértékben erősödött a forint hétfőn a főbb devizákkal szemben a bankközi devizapiacon a reggeli jegyzésekhez képest.
A részvénypiac forgalma 9,8 milliárd forintot tett ki, a vezető papírok vegyes mozgást mutattak a december 23-i záróárakhoz képest.
Ennyi volt, ezeknek a klímáknak vége Európában, betiltják őket: megszólalt a Daikin vezérigazgatója, ez vár a magyar háztartásokra
Vállalatvezetők, közgazdászok, tudósok és közéleti szereplők adtak éles, sokszor meglepően őszinte képet 2025-ben a magyar valóságról a Pénzcentrumnak.
Az előző évektől eltérően ezúttal az új év kezdetén tart sajtótájékoztatót a miniszterelnök.
Az eurót hétfőn reggel kilenc óra után 387,29 forinton jegyezték a péntek kora esti 386,84 forinttal szemben.
Az Európai Bizottság jelzést adott, hogy a paksi atomerőmű bővítésének állami támogatása jelenleg nem rendelkezik uniós jóváhagyással.
Enyhe emelkedéssel indulhat a hétfői kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.
Nincs több kérdés: már biztos, hamarosan rengeteg pénzt veszít Magyarország, a következmények súlyosak
Magyarország a jogállamisági viták következtében a kohéziós források harmadától és a helyreállítási alap forrásainak szinte egészétől el van zárva.
Több, a kis- és középvállalkozásnak fontos adóügyi határidő jár le december 31-én.
Olcsó energia, munkaerő, biztonság és exportpiacok: mind eltűntek. Kérdés, mire építhet Németország a következő évtizedben.
Megvan a dátum, ekkor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: tényleg utolérjük Ausztriát is?
Komoly piaci törések, karácsonyi témák és nagyívű interjúk jellemezték az elmúlt hetet a Pénzcentrumon.
Ez még Magyarországon is fejfájást okozhat? Óriási bajban a kínai akkunagyhatalmak: komoly válság jöhet 2026-ban
A kínai lítiumakkumulátor-ipar jelentős kihívásokkal néz szembe 2026 elején a hazai elektromosautó-piac gyengülése és az exportnövekedés lassulása miatt.
A forint kiemelkedő teljesítményt nyújtott 2025-ben, az euróval szemben több mint tíz éve, a dollárral szemben pedig még régebben nem látott mértékben erősödött.
Komoly pénzosztásra készülhetnek Brüsszelben 2026-ban? Kiderültek a tervek, rengeteg forrás sorsa dőlhet el
Az Európai Unió 2026-os költségvetésének végleges formája megszületett, amelyben az Európai Parlament sikeresen lobbizott a források növeléséért.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1786 dollárról 1,1765 dollárra változott.
Varga Mihály jegybankelnök szerdán délután Facebook-oldalán három célról írt, melyeket hivatalba lépésekor tűztek ki, és amelyeket szerinte teljesítettek.
A színésznő elmondta, hogy most több pénzt keres, mint előtte sok éven át, de azért messze van a luxustól az, hogyan él.
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
