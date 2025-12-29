Szilveszterkor nem tiltják be a tűzijátékokat, de az idei évben sokkal szigorúbb feltételek mellett lehet majd használni őket.
Ennyi volt, ezeknek a klímáknak vége Európában, betiltják őket: megszólalt a Daikin vezérigazgatója, ez vár a magyar háztartásokra
Vállalatvezetők, közgazdászok, tudósok és közéleti szereplők adtak éles, sokszor meglepően őszinte képet 2025-ben a magyar valóságról a Pénzcentrumnak. Megszólalt többek között L. Ritók Nóra, Kassai Lajos, Szilágyi Áron, Balásy Zsolt, a Tesco és a Kia hazai vezetése, valamint nemzetközi nagyvállalatok döntéshozói is. Interjúválogatásunk azokból a beszélgetésekből kínál ízelítőt, amelyek túlmutatnak a napi híreken, és segítenek megérteni, merre tart a gazdaság és a társadalom.
2025-ben is meghatározó szerepet kaptak a Pénzcentrumon azok az interjúk, amelyek nem csupán egy-egy ágazat helyzetéről, hanem a magyar társadalmat és gazdaságot mélyebben érintő folyamatokról adtak árnyalt képet. Vállalatvezetők, gazdasági döntéshozók, tudósok, pedagógusok és közéleti szereplők beszéltek őszintén a mindennapi működést befolyásoló kockázatokról, dilemmákról és lehetőségekről.
A megszólalásokból kirajzolódik, milyen kihívásokkal néz szembe az ország az inflációtól és a szabályozási bizonytalanságtól kezdve a technológiai átalakuláson át egészen a társadalmi feszültségekig. Összeállításunkban a 2025-ben megjelent legfontosabb interjúk közül válogattunk, amelyek túlmutatnak az aktuálpolitikai zajon, és hosszabb távon is értelmezhető válaszokat keresnek.
Így férkőzött be a politika a magyar hálószobákba: a kormányzati nyomulás beindította az öncenzúrát
Az elmúlt években a nemek témájában tarolt a feminizmus, a metoo, a nők társadalmi, családi helyzete körüli dialógus. Ezzel párhuzamosan egyre több férfi érzi periférián magát. Pedig a tőlük elvárt – sokszor nagyon különböző - szerepek az ő körükben is komoly konfliktust okozhatnak. A „férfi- és apapara” problémát Szél Dávid tanácsadó szakpszichológus, gyerekneveléssel foglalkozó szakemberrel és Léder László pszichológus, egyetemi oktatóval járjuk körbe.
Makranczi Zalán: Aki medencés villára vágyik a színészetből, annak egy másik országot javaslok
„A magyar szinkron világhírű” – ez az állítás szinte közhellyé vált az elmúlt évtizedekben, különösen azok körében, akik a szinkronizált filmek mellett teszik le a voksukat. Ugyanakkor egyre többen kérdőjelezik meg ennek a hagyománynak a létjogosultságát, mondván: az eredeti nyelvű filmek adják vissza igazán egy színészi alakítás vagy rendezői szándék hitelességét. A vita azonban nem csak esztétikai síkon zajlik – sokan társadalmi kérdést is látnak benne. A bírálók szerint a szinkronkultúra fenntartása az idegennyelv-tudás rovására megy, hiszen, ha több filmet néznénk felirattal, az hozzájárulhatna a nyelvi készségeink fejlődéséhez. Mások úgy érzik, a hazai szinkronipar minősége is megkopott az utóbbi években, és már közel sem olyan színvonalas, mint amit a régi klasszikusokból megszokhattunk. Miközben tehát a közönség megosztott, felmerül a kérdés: létezik kompromisszum a szinkron és az eredeti nyelv között? Valóban a szinkron miatt nem beszélnek jól nyelveket a magyarok? És vajon tényleg olyan kevés pénz van ebben a szakmában, mint sokan gondolják? Ezekről a kérdésekről beszélgettünk Makranczi Zalán színművésszel, valamint Bor Zoltánnal, a Direct Dubs Studios igazgatójával.
DIEGO: még az ingyenpénzt is óvatosan költik a magyarok, tömegek mozdulnak az akciókra
Nagy a potenciál a SZÉP-kártyás vásárlásokban és a vidéki felújítási támogatásban, ezért optimista a 2025-ös év tekintetében a DIEGO Magyarország - mondta a Pénzcentrumnak Gesztesi Gábor, a vállalat marketingigazgatója. Utóbbi kapcsán szerinte nagy előnyük, hogy egységeik gyakorlatilag lefedik a magyar vidéket, így fizikailag is közelebb vannak a jogosultak többségéhez, mint a nagyáruházak. Ugyanakkor kifejtette, a gyorsan változó szabályozási környezetben nem egyszerű előre tervezni: például a SZÉP-kártyák elfogadására csak fél hónap volt leszerződni a szolgáltató bankokkal, és a felújítási programba is az utolsó pillanatban vonták be a nyugdíjasokat, ami miatt újra kellett tervezni a stratégiát. Elmondta: míg 2022-ben az volt a döntő tényező, hogy kinek van egyáltalán áruja, manapság már az árérzékenység uralja a piacot, még a támogatásból is megnézik az emberek, mire mennyit költenek - a vásárlók párszáz forintos árkülönbségekre is megmozdulnak, dübörögnek az akciók és a hűségkártyás rendszerük is. A szakemberrel arról is beszélgettünk, tervezik-e bővíteni a hálózatot és a kínálatot, valamint elárulta, miért hirdet a DIEGO - a szektorban egyedülálló módon - még mozikban is. Interjú.
Megszólalt a Tesco vezére: ha ez így folytatódik, eltűnnek az akciók a magyar boltokból
"Ha így megy tovább, eltűnnek az akciók" – figyelmeztet Pálinkás Zsolt, a Tesco Magyarország vezérigazgatója. Az árrésstop torzítja a piacot, és már most érezhető, hogy a promóciós mozgástér szűkül: a vásárlók pillanatnyilag még jól járnak, de hosszabb távon veszélybe kerülhet a verseny és az árak dinamizmusa. A vállalatvezető szerint az inflációs nyomás, a bérfeszültség és a piaci beavatkozások hatása egyszerre nehezedik a szektorra, miközben a gazdasági növekedés egyelőre elmarad. A hipermarketekbe ugyan visszatértek a vásárlók, de óvatosabbak, mint valaha. A Tesco vezetőjével készült interjúban szó esik a saját márkás termékek pályájáról, az energiaital-tilalomról, a bérezési kihívásokról, a DRS-rendszer bevezetéséről, de arról is, hogy Pálinkás Zsolt szerint jelenleg a kiszámíthatóság a legnagyobb hiánycikk a gazdasági környezetből.
Ennyi volt, ezeknek a klímáknak vége, betiltják őket: elárulta a részleteket a Daikin vezérigazgatója
2027-től tilos lesz az R32-es hűtőközegű, 12 kilowatt alatti levegő-víz hőszivattyúk gyártása, az alternatív termékek pedig jelenleg drágábbak, de dolgoznak a gyártók az árcsökkentésen - hívta fel a figyelmet a Pénzcentrumnak adott exkluzív interjújában Carl Lievens, a Daikin Europe lakossági üzletágának (SBU Residential) vezérigazgatója. Kifejtette: a végfelhasználóknak nem kell aggódniuk, a gyártói támogatás ezt követően is biztosított lesz, nem lesz probléba a karbantartással és az alkatrészek elérhetőeségével sem. A vezérigazgatóval az állami támogatások fontosságáról is beszélgettünk, mint kiemelte, bár a gyártók is elkötelezettek a termékeik árának csökkentésében, de ehhez elegendő gyártási volumen kell, amelyhez az ösztönzők nélkülözhetetlenek. A technológiai fejlesztési irányokról és a kitűzött klímacélokról is kérdeztük a szakembert. Interjú.
Jóárasított slágerautókkal tarolna a Volkswagen: elárulta a terveket a hazai márkaigazgató
Szeretnénk azt a tévhitet lerombolni, hogy mi egy drága márka vagyunk - mondta a Pénzcentrumnak Papp Zoltán, a Volkswagen hazai márkaigazgatója. Hozzátette, bár javarészt céges ügyfeleik vannak, 2025-ben kifejezett céljuk megszólítani a privát ügyfeleket is: bizonyos modelljeikhez már meg is érkezett az úgynevezett Start kivitel, a belépőszintű autókkal a magánvásárlókat célozzák. Emellett a szakember azért is bizakodó az idei értékesítéseik tekintetében, mert sok fontos modell szállítási határidején lényegesen tudtak rövidíteni a gyártóval való egyeztetés után. Papp Zoltánnal az uniós szabályokról és bírságokról, a kínai konkurensekről és a konszern helyzetéről is beszélgettünk. Valamint elmondta, mit gondol a szigorodó zöld rendszám szabályokról. Interjú.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Balásy Zsolt: még egy inflációs sokk, és az euró bevezeti magát Magyarországon
Nem mennek ki jelentős pénzek a magyar állampapírokból a korábbinál alacsonyabb kamatok miatt, az Államadósság Kezelő Központ pedig láthatóan nem is aggódik emiatt, nincs sem új papír, sem kedvezmények. Ugyanakkor nem a PMÁP-pénzek fogják megmenteni a magyar gazdaságot - értékelte a helyzetet a Pénzcentrumnak adott interjújában Balásy Zsolt. A HOLD Alapkezelő portfóliómenedzsere szerint manapság már az ingatlan is jó befektetés lehet, mert mint eszköz olcsóvá vált - az aranyról ez nem mondható el, de annak az árfolyámát a Donald Trump okozta káosz is fűti. Kifejtette, a forint pillanatnyi erősödése nem jelent semmit a folyamatos gyengülési pályán, de a rossz inflációs adatok még segíthettek is az árfolyamon. Beszélgettünk arról is, milyen jegybanki mentalitás várható Varga Mihály vezetése alatt, és kiveséztük, mire áraznak a piacok a háború esetleges végével kapcsolatban. Interjú.
Megszólalt a kötelező sorkatonaság visszaállításáról a magyar vezérőrnagy: Jogilag továbbra is életképes
Az elmúlt évek geopolitikai feszültségei, köztük a 2014 óta zajló ukrajnai háború és az orosz katonai aktivitás, számos európai országot késztettek arra, hogy újragondolják védelmi stratégiájukat, sőt, több helyen visszaállították a kötelező sorkatonaságot. Magyarországon azonban a hadkötelezettség továbbra is csupán felfüggesztett státuszban van, és a jelenlegi hivatalos álláspont szerint nem tervezik annak visszaállítását. Ugyanakkor a hazai honvédelmi képzések – különösen a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen elérhető katonai szakok. Prof. Dr. Kovács László vezérőrnagyot, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanárát kérdeztük a témáról, hogy miben állhat ez az eredmény, hogyan kell elképzelni a katonai és rendőri képzéseket. Valamint úgy általában olyan izgalmas kérdéseket jártunk körbe, mint, hogy lehet-e újra hadkötelezettség Magyarországon és mit csinál egy katona, amikor éppen békeidő van.
Megszólalt a Kia hazai elnöke: világújdonság érkezik Magyarországra, slágermodellt cserélnek le rá
Komoly probléma, hogy a döntéshozók nem nyilatkoznak arról, lesz-e egyáltalán valamilyen elektromos autós állami támogatás a magánszemélyek részére, mert így a potenciális vásárlók elbizonytalanodnak, kivárnak, és ez az eladásokon is látszik - mondta a Pénzcentrumnak adott interjújában Nagy Norbert, a Kia Magyarország ügyvezető elnöke. A szakember arról is beszélt, a zsolnai gyárban jelentős átalakítások voltak az utóbbi hónapokban: immár a Sportage és az XCeed mellett az elektromos EV4 is Magyarországtól pár órányira készül, 2026 elején pedig az EV2 kisautó csatlakozik a sorhoz. Ez a hazai operációnak jelentős előrelépés, mivel eddig az elektromos modellek mind Dél-Koreában készültek és nagyjából fél év alatt értek Magyarországra - ezzel szemben a zsolnai gyártásból rendelt modelleknél 2-3 hónap az átfutás.
Visszavonul L. Ritók Nóra: "Nem tudjuk alátámasztani a kormányzati sikerkommunikációt"
"Nem elég egy ember élete" – 25 év után hátralép a napi operatív munkától L. Ritók Nóra, a Prima Primissima közönségdíjas pedagógus, az Igazgyöngy Alapítvány alapítója. Az ország egyik legsúlyosabb társadalmi problémája, a generációs szegénység ellen létrehozott komplex modellje ma már hivatkozási alap szakmai körökben – itthon és külföldön is. A Pénzcentrumnak adott interjúban őszintén beszél a kudarcokról, a rendszerhibákról, a kiégés veszélyeiről és a közösség erejéről. Bár visszavonul az operatív vezetéstől, stratégiai kérdésekben, kommunikációban és ügyképviseletben továbbra is aktív marad – mert, mint mondja, a probléma generációk alatt keletkezett, így a megoldása sem fér bele egyetlen ember munkában töltött életébe.
Szilágyi Áron: Aki a pénz vagy a hírnév miatt választaná a vívást, azt őszintén eltántorítanám
Három olimpiai arany, világbajnoki címek, évtizedes dominancia, de ki az ember a vívó mögött, amikor leteszi a kardot? Karácsonyi nagyinterjúnkban Szilágyi Áronnal nem a vívásról beszélgettünk, hanem mindarról, ami mögötte van: időről, férfiszerepekről, kudarcokról és fordulópontokról, apaságról, félelmekről, pénzről és a sportpálya utáni életről. Interjú
Összeszerelő országból könnyen éltanuló lehet Magyarország: óriásit nyerhetünk a nagyüzemi iparosításon
Magyarország mára megkerülhetetlen szereplővé vált az európai elektromosautó- és akkumulátor-ellátási láncban, de vajon valóban túllépett-e az „összeszerelő ország” szerepkörén? A DHL vezetői szerint az európai elektromobilitási átállás már a nagyüzemi iparosítás szakaszába lépett, ahol a költséghatékonyság, a lokalizáció és az akkumulátorlogisztika kulcskérdéssé vált. Ebben a környezetben Magyarország nemcsak gyártási helyszínként, hanem regionális logisztikai és akkumulátor-életciklus központként is egyre fontosabb pozíciót foglal el. Roman Niebauer Head of Automotive Business Development Europe és Kemény Zoltán, a DHL Supply Chain Magyarország ügyvezető igazgatója interjúnkban arról beszélnek, milyen tényezők teszik az országot vonzóvá az EV-beruházások számára, és hogyan épül be Magyarország a vállalat európai elektromobilitási stratégiájába. Szó esik a kínai és európai szereplők együttműködéséről, az akkumulátorlogisztika kihívásairól, valamint arról is, milyen irányba fejlődhet a hazai EV-ökoszisztéma a következő évtizedben.
Az eurót hétfőn reggel kilenc óra után 387,29 forinton jegyezték a péntek kora esti 386,84 forinttal szemben.
Az Európai Bizottság jelzést adott, hogy a paksi atomerőmű bővítésének állami támogatása jelenleg nem rendelkezik uniós jóváhagyással.
Enyhe emelkedéssel indulhat a hétfői kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.
Nincs több kérdés: már biztos, hamarosan rengeteg pénzt veszít Magyarország, a következmények súlyosak
Magyarország a jogállamisági viták következtében a kohéziós források harmadától és a helyreállítási alap forrásainak szinte egészétől el van zárva.
Több, a kis- és középvállalkozásnak fontos adóügyi határidő jár le december 31-én.
Olcsó energia, munkaerő, biztonság és exportpiacok: mind eltűntek. Kérdés, mire építhet Németország a következő évtizedben.
Megvan a dátum, ekkor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: tényleg utolérjük Ausztriát is?
Komoly piaci törések, karácsonyi témák és nagyívű interjúk jellemezték az elmúlt hetet a Pénzcentrumon.
Ez még Magyarországon is fejfájást okozhat? Óriási bajban a kínai akkunagyhatalmak: komoly válság jöhet 2026-ban
A kínai lítiumakkumulátor-ipar jelentős kihívásokkal néz szembe 2026 elején a hazai elektromosautó-piac gyengülése és az exportnövekedés lassulása miatt.
A forint kiemelkedő teljesítményt nyújtott 2025-ben, az euróval szemben több mint tíz éve, a dollárral szemben pedig még régebben nem látott mértékben erősödött.
Komoly pénzosztásra készülhetnek Brüsszelben 2026-ban? Kiderültek a tervek, rengeteg forrás sorsa dőlhet el
Az Európai Unió 2026-os költségvetésének végleges formája megszületett, amelyben az Európai Parlament sikeresen lobbizott a források növeléséért.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1786 dollárról 1,1765 dollárra változott.
Varga Mihály jegybankelnök szerdán délután Facebook-oldalán három célról írt, melyeket hivatalba lépésekor tűztek ki, és amelyeket szerinte teljesítettek.
A színésznő elmondta, hogy most több pénzt keres, mint előtte sok éven át, de azért messze van a luxustól az, hogyan él.
A forint jelentősen gyengült a munkaszüneti napon, az illikvid devizapiaci kereskedésben, miközben a nemzetközi tőkepiacokon optimista hangulat uralkodott.
Javította Bulgária minősítési országplafonját a Moody’s Ratings.
A Gazprom tárgyalásokat folytat a magyar Mol vállalattal a szerbiai NIS olajvállalatban meglévő többségi részesedésének lehetséges eladásáról.
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy a 13. havi nyugdíj mellett februártól megkezdik a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetését is.
-
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.