távirányítós légkondicionáló
Gazdaság

Ennyi volt, ezeknek a klímáknak vége Európában, betiltják őket: megszólalt a Daikin vezérigazgatója, ez vár a magyar háztartásokra

Pénzcentrum
2025. december 29. 16:00

Vállalatvezetők, közgazdászok, tudósok és közéleti szereplők adtak éles, sokszor meglepően őszinte képet 2025-ben a magyar valóságról a Pénzcentrumnak. Megszólalt többek között L. Ritók Nóra, Kassai Lajos, Szilágyi Áron, Balásy Zsolt, a Tesco és a Kia hazai vezetése, valamint nemzetközi nagyvállalatok döntéshozói is. Interjúválogatásunk azokból a beszélgetésekből kínál ízelítőt, amelyek túlmutatnak a napi híreken, és segítenek megérteni, merre tart a gazdaság és a társadalom.

2025-ben is meghatározó szerepet kaptak a Pénzcentrumon azok az interjúk, amelyek nem csupán egy-egy ágazat helyzetéről, hanem a magyar társadalmat és gazdaságot mélyebben érintő folyamatokról adtak árnyalt képet. Vállalatvezetők, gazdasági döntéshozók, tudósok, pedagógusok és közéleti szereplők beszéltek őszintén a mindennapi működést befolyásoló kockázatokról, dilemmákról és lehetőségekről.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A megszólalásokból kirajzolódik, milyen kihívásokkal néz szembe az ország az inflációtól és a szabályozási bizonytalanságtól kezdve a technológiai átalakuláson át egészen a társadalmi feszültségekig. Összeállításunkban a 2025-ben megjelent legfontosabb interjúk közül válogattunk, amelyek túlmutatnak az aktuálpolitikai zajon, és hosszabb távon is értelmezhető válaszokat keresnek.

Így férkőzött be a politika a magyar hálószobákba: a kormányzati nyomulás beindította az öncenzúrát

Az elmúlt években a nemek témájában tarolt a feminizmus, a metoo, a nők társadalmi, családi helyzete körüli dialógus. Ezzel párhuzamosan egyre több férfi érzi periférián magát. Pedig a tőlük elvárt – sokszor nagyon különböző - szerepek az ő körükben is komoly konfliktust okozhatnak. A „férfi- és apapara” problémát Szél Dávid tanácsadó szakpszichológus, gyerekneveléssel foglalkozó szakemberrel és Léder László pszichológus, egyetemi oktatóval járjuk körbe.

Közeleg az összeomlás: hamarosan nem lesz, aki gondoskodjon több százezer idős magyarról
A rejtélyes X-betegségről vallott Kemenesi Gábor: itt rejtőzik a sötétben, bármikor kitörhet a rettegett kór
Rab Árpád: hamarosan jön az áttörés, 180 évig is jól élhet az ember - ez nem álom
Makranczi Zalán: Aki medencés villára vágyik a színészetből, annak egy másik országot javaslok

„A magyar szinkron világhírű” – ez az állítás szinte közhellyé vált az elmúlt évtizedekben, különösen azok körében, akik a szinkronizált filmek mellett teszik le a voksukat. Ugyanakkor egyre többen kérdőjelezik meg ennek a hagyománynak a létjogosultságát, mondván: az eredeti nyelvű filmek adják vissza igazán egy színészi alakítás vagy rendezői szándék hitelességét. A vita azonban nem csak esztétikai síkon zajlik – sokan társadalmi kérdést is látnak benne. A bírálók szerint a szinkronkultúra fenntartása az idegennyelv-tudás rovására megy, hiszen, ha több filmet néznénk felirattal, az hozzájárulhatna a nyelvi készségeink fejlődéséhez. Mások úgy érzik, a hazai szinkronipar minősége is megkopott az utóbbi években, és már közel sem olyan színvonalas, mint amit a régi klasszikusokból megszokhattunk. Miközben tehát a közönség megosztott, felmerül a kérdés: létezik kompromisszum a szinkron és az eredeti nyelv között? Valóban a szinkron miatt nem beszélnek jól nyelveket a magyarok? És vajon tényleg olyan kevés pénz van ebben a szakmában, mint sokan gondolják? Ezekről a kérdésekről beszélgettünk Makranczi Zalán színművésszel, valamint Bor Zoltánnal, a Direct Dubs Studios igazgatójával.

Puzsér Róbert: a cégek is birkaként működnek, a pártok is, a felhasználók is – elfelejtik a fő törvényt
Egyre veszélyesebbek a kullancsok Magyarországon: indul az invázió, ilyen betegséget terjesztenek
Kitálalt a WHO magyar vezetője: új járványok érkeznek, súlyos árat fizethetünk a halogatásért
DIEGO: még az ingyenpénzt is óvatosan költik a magyarok, tömegek mozdulnak az akciókra

Nagy a potenciál a SZÉP-kártyás vásárlásokban és a vidéki felújítási támogatásban, ezért optimista a 2025-ös év tekintetében a DIEGO Magyarország - mondta a Pénzcentrumnak Gesztesi Gábor, a vállalat marketingigazgatója. Utóbbi kapcsán szerinte nagy előnyük, hogy egységeik gyakorlatilag lefedik a magyar vidéket, így fizikailag is közelebb vannak a jogosultak többségéhez, mint a nagyáruházak. Ugyanakkor kifejtette, a gyorsan változó szabályozási környezetben nem egyszerű előre tervezni: például a SZÉP-kártyák elfogadására csak fél hónap volt leszerződni a szolgáltató bankokkal, és a felújítási programba is az utolsó pillanatban vonták be a nyugdíjasokat, ami miatt újra kellett tervezni a stratégiát. Elmondta: míg 2022-ben az volt a döntő tényező, hogy kinek van egyáltalán áruja, manapság már az árérzékenység uralja a piacot, még a támogatásból is megnézik az emberek, mire mennyit költenek - a vásárlók párszáz forintos árkülönbségekre is megmozdulnak, dübörögnek az akciók és a hűségkártyás rendszerük is. A szakemberrel arról is beszélgettünk, tervezik-e bővíteni a hálózatot és a kínálatot, valamint elárulta, miért hirdet a DIEGO - a szektorban egyedülálló módon - még mozikban is. Interjú.

Megszólalt a Tesco vezére: ha ez így folytatódik, eltűnnek az akciók a magyar boltokból

"Ha így megy tovább, eltűnnek az akciók" – figyelmeztet Pálinkás Zsolt, a Tesco Magyarország vezérigazgatója. Az árrésstop torzítja a piacot, és már most érezhető, hogy a promóciós mozgástér szűkül: a vásárlók pillanatnyilag még jól járnak, de hosszabb távon veszélybe kerülhet a verseny és az árak dinamizmusa. A vállalatvezető szerint az inflációs nyomás, a bérfeszültség és a piaci beavatkozások hatása egyszerre nehezedik a szektorra, miközben a gazdasági növekedés egyelőre elmarad. A hipermarketekbe ugyan visszatértek a vásárlók, de óvatosabbak, mint valaha. A Tesco vezetőjével készült interjúban szó esik a saját márkás termékek pályájáról, az energiaital-tilalomról, a bérezési kihívásokról, a DRS-rendszer bevezetéséről, de arról is, hogy Pálinkás Zsolt szerint jelenleg a kiszámíthatóság a legnagyobb hiánycikk a gazdasági környezetből.

Exkluzív! Üzleti ügyeiről vallott Ráthonyi Palácsik Tímea: így forgatja most mesés vagyonát
Óriási változás jöhet a magyar boltokban: ez minden vásárlót érint, már dolgoznak az ügyön
Megszólalt az IKEA-vezér: világújdonság érkezett Magyarországra, csak egy boltban lehet kipróbálni
Ennyi volt, ezeknek a klímáknak vége, betiltják őket: elárulta a részleteket a Daikin vezérigazgatója

2027-től tilos lesz az R32-es hűtőközegű, 12 kilowatt alatti levegő-víz hőszivattyúk gyártása, az alternatív termékek pedig jelenleg drágábbak, de dolgoznak a gyártók az árcsökkentésen - hívta fel a figyelmet a Pénzcentrumnak adott exkluzív interjújában Carl Lievens, a Daikin Europe lakossági üzletágának (SBU Residential) vezérigazgatója. Kifejtette: a végfelhasználóknak nem kell aggódniuk, a gyártói támogatás ezt követően is biztosított lesz, nem lesz probléba a karbantartással és az alkatrészek elérhetőeségével sem. A vezérigazgatóval az állami támogatások fontosságáról is beszélgettünk, mint kiemelte, bár a gyártók is elkötelezettek a termékeik árának csökkentésében, de ehhez elegendő gyártási volumen kell, amelyhez az ösztönzők nélkülözhetetlenek. A technológiai fejlesztési irányokról és a kitűzött klímacélokról is kérdeztük a szakembert. Interjú.

Rengeteg magyar bolt kerülhet veszélybe: az árrésstop lehet az utolsó szög a koporsójukban?
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: nem feltétlenül a kitűnő tanulók lesznek a legsikeresebbek
Megszólalt a DHL hazai vezére: bármikor jöhet egy globális láncreakció - mi lesz akkor a csomagküldésekkel?
Jóárasított slágerautókkal tarolna a Volkswagen: elárulta a terveket a hazai márkaigazgató

Szeretnénk azt a tévhitet lerombolni, hogy mi egy drága márka vagyunk - mondta a Pénzcentrumnak Papp Zoltán, a Volkswagen hazai márkaigazgatója. Hozzátette, bár javarészt céges ügyfeleik vannak, 2025-ben kifejezett céljuk megszólítani a privát ügyfeleket is: bizonyos modelljeikhez már meg is érkezett az úgynevezett Start kivitel, a belépőszintű autókkal a magánvásárlókat célozzák. Emellett a szakember azért is bizakodó az idei értékesítéseik tekintetében, mert sok fontos modell szállítási határidején lényegesen tudtak rövidíteni a gyártóval való egyeztetés után. Papp Zoltánnal az uniós szabályokról és bírságokról, a kínai konkurensekről és a konszern helyzetéről is beszélgettünk. Valamint elmondta, mit gondol a szigorodó zöld rendszám szabályokról. Interjú.

Megszólalt a legendás budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben
Megszólalt a boltbezárásokról a Pepco hazai igazgatója: ez vár a magyarországi üzleteikre
Kés/Alatt: vadnyugat a szépészeti piacon, ilyen kuruzslók végzik a szájfeltöltéseket itthon
Balásy Zsolt: még egy inflációs sokk, és az euró bevezeti magát Magyarországon

Nem mennek ki jelentős pénzek a magyar állampapírokból a korábbinál alacsonyabb kamatok miatt, az Államadósság Kezelő Központ pedig láthatóan nem is aggódik emiatt, nincs sem új papír, sem kedvezmények. Ugyanakkor nem a PMÁP-pénzek fogják megmenteni a magyar gazdaságot - értékelte a helyzetet a Pénzcentrumnak adott interjújában Balásy Zsolt. A HOLD Alapkezelő portfóliómenedzsere szerint manapság már az ingatlan is jó befektetés lehet, mert mint eszköz olcsóvá vált - az aranyról ez nem mondható el, de annak az árfolyámát a Donald Trump okozta káosz is fűti. Kifejtette, a forint pillanatnyi erősödése nem jelent semmit a folyamatos gyengülési pályán, de a rossz inflációs adatok még segíthettek is az árfolyamon. Beszélgettünk arról is, milyen jegybanki mentalitás várható Varga Mihály vezetése alatt, és kiveséztük, mire áraznak a piacok a háború esetleges végével kapcsolatban. Interjú.

Megszólalt a Shell legendás, magyar ex-vezére: Az a jó vezető, aki a sofőrrel, takarítónővel nagy tisztelettel bánik
Megszólalt a Microsoft magyar feje: így alakulnak át a magyar munkahelyek, azért ez kemény lesz
Kivárás megy az ingatlanpiacon: egyre óvatosabban döntenek a bérlők, vásárlók
Megszólalt a kötelező sorkatonaság visszaállításáról a magyar vezérőrnagy: Jogilag továbbra is életképes

Az elmúlt évek geopolitikai feszültségei, köztük a 2014 óta zajló ukrajnai háború és az orosz katonai aktivitás, számos európai országot késztettek arra, hogy újragondolják védelmi stratégiájukat, sőt, több helyen visszaállították a kötelező sorkatonaságot. Magyarországon azonban a hadkötelezettség továbbra is csupán felfüggesztett státuszban van, és a jelenlegi hivatalos álláspont szerint nem tervezik annak visszaállítását. Ugyanakkor a hazai honvédelmi képzések – különösen a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen elérhető katonai szakok. Prof. Dr. Kovács László vezérőrnagyot, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanárát kérdeztük a témáról, hogy miben állhat ez az eredmény, hogyan kell elképzelni a katonai és rendőri képzéseket. Valamint úgy általában olyan izgalmas kérdéseket jártunk körbe, mint, hogy lehet-e újra hadkötelezettség Magyarországon és mit csinál egy katona, amikor éppen békeidő van.

Ez lehet a magyar plázák túlélési esélye az online hódítással szemben: mielőbb lépniük kell
Óriási titkot árult el a Media Markt: ezt jobb, ha minden magyar tudja, aki itt vásárol
Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból
Megszólalt a Kia hazai elnöke: világújdonság érkezik Magyarországra, slágermodellt cserélnek le rá

Komoly probléma, hogy a döntéshozók nem nyilatkoznak arról, lesz-e egyáltalán valamilyen elektromos autós állami támogatás a magánszemélyek részére, mert így a potenciális vásárlók elbizonytalanodnak, kivárnak, és ez az eladásokon is látszik - mondta a Pénzcentrumnak adott interjújában Nagy Norbert, a Kia Magyarország ügyvezető elnöke. A szakember arról is beszélt, a zsolnai gyárban jelentős átalakítások voltak az utóbbi hónapokban: immár a Sportage és az XCeed mellett az elektromos EV4 is Magyarországtól pár órányira készül, 2026 elején pedig az EV2 kisautó csatlakozik a sorhoz. Ez a hazai operációnak jelentős előrelépés, mivel eddig az elektromos modellek mind Dél-Koreában készültek és nagyjából fél év alatt értek Magyarországra - ezzel szemben a zsolnai gyártásból rendelt modelleknél 2-3 hónap az átfutás.

Szoboszlai csúcsformája sem segít, ezért van óriási bajban a Liverpool: mi lesz így a magyar sztárral?
Íme a dán nyugdíjasok egyszerű módszere a gazdag életre: a pénznek ehhez semmi köze nincs!
Düledező vályogházból álomotthon: így lehet modern, komfortos tér a szűk parasztházból – hazai szakértő tanácsai
Visszavonul L. Ritók Nóra: "Nem tudjuk alátámasztani a kormányzati sikerkommunikációt"

"Nem elég egy ember élete" – 25 év után hátralép a napi operatív munkától L. Ritók Nóra, a Prima Primissima közönségdíjas pedagógus, az Igazgyöngy Alapítvány alapítója. Az ország egyik legsúlyosabb társadalmi problémája, a generációs szegénység ellen létrehozott komplex modellje ma már hivatkozási alap szakmai körökben – itthon és külföldön is. A Pénzcentrumnak adott interjúban őszintén beszél a kudarcokról, a rendszerhibákról, a kiégés veszélyeiről és a közösség erejéről. Bár visszavonul az operatív vezetéstől, stratégiai kérdésekben, kommunikációban és ügyképviseletben továbbra is aktív marad – mert, mint mondja, a probléma generációk alatt keletkezett, így a megoldása sem fér bele egyetlen ember munkában töltött életébe.

Bemondta a MOB elnöke, mikor lehet Budapesten olimpia: nem kertelt Gyulay Zsolt
Ezért nem zárkóznak fel a Nyugathoz a magyar focicsapatok: semmit sem érnek az elköltött milliárdok?
Kassai Lajos: Egy tönkretett társadalom bizalmát helyreállítani sok esetben „mission impossible”
Szilágyi Áron: Aki a pénz vagy a hírnév miatt választaná a vívást, azt őszintén eltántorítanám

Három olimpiai arany, világbajnoki címek, évtizedes dominancia, de ki az ember a vívó mögött, amikor leteszi a kardot? Karácsonyi nagyinterjúnkban Szilágyi Áronnal nem a vívásról beszélgettünk, hanem mindarról, ami mögötte van: időről, férfiszerepekről, kudarcokról és fordulópontokról, apaságról, félelmekről, pénzről és a sportpálya utáni életről. Interjú

Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus
Összeszerelő országból könnyen éltanuló lehet Magyarország: óriásit nyerhetünk a nagyüzemi iparosításon

Magyarország mára megkerülhetetlen szereplővé vált az európai elektromosautó- és akkumulátor-ellátási láncban, de vajon valóban túllépett-e az „összeszerelő ország” szerepkörén? A DHL vezetői szerint az európai elektromobilitási átállás már a nagyüzemi iparosítás szakaszába lépett, ahol a költséghatékonyság, a lokalizáció és az akkumulátorlogisztika kulcskérdéssé vált. Ebben a környezetben Magyarország nemcsak gyártási helyszínként, hanem regionális logisztikai és akkumulátor-életciklus központként is egyre fontosabb pozíciót foglal el. Roman Niebauer Head of Automotive Business Development Europe és Kemény Zoltán, a DHL Supply Chain Magyarország ügyvezető igazgatója interjúnkban arról beszélnek, milyen tényezők teszik az országot vonzóvá az EV-beruházások számára, és hogyan épül be Magyarország a vállalat európai elektromobilitási stratégiájába. Szó esik a kínai és európai szereplők együttműködéséről, az akkumulátorlogisztika kihívásairól, valamint arról is, milyen irányba fejlődhet a hazai EV-ökoszisztéma a következő évtizedben.
