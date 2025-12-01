Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 381,67 forintról 380,70 forintra csökkent 18 órakor.
Fordulat a budapesti válságban: a főváros tárgyalásra kényszerítené a kormányt
A Fővárosi Közgyűlés felszólítja a kormányt: folytassa a főpolgármesterrel a tárgyalásokat annak érdekében, hogy az alaptörvényben rögzített fenntartható költségvetési gazdálkodás elve ténylegesen érvényesülhessen a Fővárosi Önkormányzat költségvetési gazdálkodásában - tartalmazza az a határozat, amelyet a közgyűlésnek a BKV Zrt. kelenföldi buszgarázsában tartott hétfői rendkívüli ülésén fogadott el a testület.
A végső határozati javaslatot a közgyűlés 12 képviselője támogatta, a Fidesz frakció 10 tagja tartózkodott, a Tisza Párt képviselői pedig - azzal az indoklással, hogy nem kívánnak statisztálni a kormány politikai cirkuszához - nem vettek részt az ülésen.
A közgyűlés ülésére az adott alkalmat, hogy Gulyás Gergely Miniszerelnökséget vezető miniszter kinyilvánította: a kormány kész segíteni a fővárosnak a működőképesség fenntartása érdekében. Ehhez viszont a fizetésképtelenség kinyilvánítását várja a közgyűléstől.
A Fidesz frakció módosító javaslatában az szerepelt, hogy a közgyűlés mondja ki a fizetésképtelenséget, ám ezt a közgyűlés többsége nem támogatta. Ugyanakkor a Podmaniczky Mozgalom módosító javaslatát elfogadta a közgyűlés, amely azt rögzíti, hogy a közgyűlés kizárja a főváros tulajdonában álló gazdasági társaságok államosítását.
Az Airbus részvényei a párizsi tőzsdén a Stoxx 600 index legrosszabbul teljesítő papírjai közé kerültek.
Lehet egy ország valóban modern, ha a lakosság egy része még mindig olyan körülmények között él, ahol nincs csapvíz vagy szennyvízhálózat? Megmutatjuk!
2025 III. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 1,4%-kal bővült, importja 4,1%-kal mérséklődött.
A kivitel volumene 3,1%-kal alacsonyabb, a behozatalé 1,1%-kal magasabb volt az előző év azonos időszakinál.
Javult a magyarok életszínvonala az elmúlt évben, de a lakosság 45 százaléka még mindig havi 300 ezer forintnál kevesebb bevételből gazdálkodik.
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
A kormány jelentős költségvetési átcsoportosításokról döntött, amelyek összértéke meghaladja a százmilliárd forintot. A módosítások érintik a gyógyszertámogatást, állami beruházásokat, kulturális intézményeket és önkormányzatokat is.
A Moody's változatlanul hagyta Magyarország Baa2 szintű adósbesorolását, fenntartva a negatív kilátást, ami továbbra is a leminősítés lehetőségére figyelmeztet.
A Magyar Nemzeti Bank határozataiban tizennégy áruhiteles pénzpiaci közvetítő tevékenységi engedélyét vonta vissza.
200 millió forintos kártérítést kaphat a Jókai utcai házomlásban megsérült balerina, de veszélyben a kifizetés
A bíróság hatalmas kártérítést ítélt meg a súlyosan megsérült táncművésznek, de a felelős cégek felszámolása miatt bizonytalan, mikor jut pénzéhez.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 74,15 pontos, 0,07 százalékos emelkedéssel, 109 453,39 ponton zárt pénteken.
A külföldi megtakarítások nőnek, de a magyarok többsége nem visz pénzt külföldre, csak a leggazdagabbak diverzifikálnak.
Az amerikai dollárindex (DXY) a visszaerősödés korai jeleit mutatja, ami potenciálisan jelentős változást jelez a globális piacokon.
Elképesztő adatok érkeztek a magyarországi ivóvíz minőségéről, ezeken a településeken tilos inni belőle
Az ország ivóvízminőségének folyamatos ellenőrzését az ivóvízszolgáltatók és a népegészségügyi hatóság végzik.
Putyin szerint pragmatikus a magyar kormány hozzáállása, Orbán pedig bízik benne, hogy a friss békekezdeményezések valódi megoldást hozhatnak.
Orbán Viktor hajnali 4-kor indult Budapestről Moszkvába, ahol Putyinnal tárgyal majd.
2025 októberében az ipari termelői árak átlagosan 1,8%-kal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál.
