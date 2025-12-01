2025. december 1. hétfő Elza
Karácsony Gergely főpolgármester
Gazdaság

Fordulat a budapesti válságban: a főváros tárgyalásra kényszerítené a kormányt

Pénzcentrum/MTI
2025. december 1. 20:25

A Fővárosi Közgyűlés felszólítja a kormányt: folytassa a főpolgármesterrel a tárgyalásokat annak érdekében, hogy az alaptörvényben rögzített fenntartható költségvetési gazdálkodás elve ténylegesen érvényesülhessen a Fővárosi Önkormányzat költségvetési gazdálkodásában - tartalmazza az a határozat, amelyet a közgyűlésnek a BKV Zrt. kelenföldi buszgarázsában tartott hétfői rendkívüli ülésén fogadott el a testület.

A végső határozati javaslatot a közgyűlés 12 képviselője támogatta, a Fidesz frakció 10 tagja tartózkodott, a Tisza Párt képviselői pedig - azzal az indoklással, hogy nem kívánnak statisztálni a kormány politikai cirkuszához - nem vettek részt az ülésen.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A közgyűlés ülésére az adott alkalmat, hogy Gulyás Gergely Miniszerelnökséget vezető miniszter kinyilvánította: a kormány kész segíteni a fővárosnak a működőképesség fenntartása érdekében. Ehhez viszont a fizetésképtelenség kinyilvánítását várja a közgyűléstől.

Kapcsolódó cikkeink:

A Fidesz frakció módosító javaslatában az szerepelt, hogy a közgyűlés mondja ki a fizetésképtelenséget, ám ezt a közgyűlés többsége nem támogatta. Ugyanakkor a Podmaniczky Mozgalom módosító javaslatát elfogadta a közgyűlés, amely azt rögzíti, hogy a közgyűlés kizárja a főváros tulajdonában álló gazdasági társaságok államosítását.
