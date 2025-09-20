2025. szeptember 20. szombat Friderika
23 °C Budapest
Munkások a felújítás helyszínén a falak szigetelésével foglalkoznak
Gazdaság

Fogy az idő, 3 hónap maradt a lakossági szigetelési programra: erről mindenkinek tudnia kell

Pénzcentrum
2025. szeptember 20. 17:09

Hatalmas, közel százmilliárd forintos energiahatékonysági program indult el Magyarországon, amelyből lakossági felújításokat lehet finanszírozni. A lehetőség csak három hónapig él, közben azonban a piacon már felbukkantak a nagyüzleti érdekcsoportok is, írja a Telex.

Pénteken a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett közleményből derült ki, hogy az MVM Next Zrt. és a Masterplast Nyrt. több mint tíz évre szóló szerződést kötött az úgynevezett hitelesített energiamegtakarítás (HEM) átruházásáról. Az ügylet értéke mintegy 18 milliárd forint, és ezzel elindult az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) gyakorlati megvalósítása.

A program révén födémszigetelésre, homlokzatszigetelésre, nyílászárócserére és fűtéskorszerűsítésre lehet támogatást kapni. A szakértők szerint akár 120–150 ezer lakás felújítása is megvalósulhat az év végéig. A finanszírozást az energiakereskedő cégek állják, amelyeknek kötelező a végfogyasztóknál energiamegtakarítást elérniük – vagyis a lakosság kedvezményesen juthat hozzá a szükséges anyagokhoz.

A program azonban időben korlátozott: a 2025-ös kötelezettségeket csak az idén megvalósult beruházásokból lehet elszámolni. Mivel decemberben már kevesen fognak felújításba kezdeni, a háztartásoknak nagyjából három hónapjuk maradt, hogy éljenek a lehetőséggel.

Bár a program hatalmas lehetőséget kínál, a háttérben máris megjelentek a legnagyobb hazai üzleti érdekcsoportok. Piaci pletykák szerint többek között Mészáros Lőrinc lányának cége, Tiborcz István érdekeltsége, valamint Csányi Sándor köre is érdeklődik az MVM-mel való megállapodások iránt. A várakozások szerint az állami óriáscég még további szerződéseket jelent be, amelyeknél kiderülhet, kik jutnak hozzá a programból származó óriási pénzekhez.

A hatalmas összegek a csalókat is vonzzák: szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a lakosságnak óvatosnak kell lennie, mert felbukkanhatnak olyan cégek, amelyek csak látszólag végzik el a munkát. Érdemes alaposan utánajárni a kivitelezőknek és referenciát kérni, mert a program szigorúbb ellenőrzései ellenére is próbálkozhatnak a kóklerek.
Címlapkép: Getty Images
