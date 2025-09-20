Minden PET-palack legalább 25%-ban újrahasznosított műanyagból kell készüljön, ami a palackok színében és átlátszóságában is változást hoz.
Fogy az idő, 3 hónap maradt a lakossági szigetelési programra: erről mindenkinek tudnia kell
Hatalmas, közel százmilliárd forintos energiahatékonysági program indult el Magyarországon, amelyből lakossági felújításokat lehet finanszírozni. A lehetőség csak három hónapig él, közben azonban a piacon már felbukkantak a nagyüzleti érdekcsoportok is, írja a Telex.
Pénteken a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett közleményből derült ki, hogy az MVM Next Zrt. és a Masterplast Nyrt. több mint tíz évre szóló szerződést kötött az úgynevezett hitelesített energiamegtakarítás (HEM) átruházásáról. Az ügylet értéke mintegy 18 milliárd forint, és ezzel elindult az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) gyakorlati megvalósítása.
A program révén födémszigetelésre, homlokzatszigetelésre, nyílászárócserére és fűtéskorszerűsítésre lehet támogatást kapni. A szakértők szerint akár 120–150 ezer lakás felújítása is megvalósulhat az év végéig. A finanszírozást az energiakereskedő cégek állják, amelyeknek kötelező a végfogyasztóknál energiamegtakarítást elérniük – vagyis a lakosság kedvezményesen juthat hozzá a szükséges anyagokhoz.
A program azonban időben korlátozott: a 2025-ös kötelezettségeket csak az idén megvalósult beruházásokból lehet elszámolni. Mivel decemberben már kevesen fognak felújításba kezdeni, a háztartásoknak nagyjából három hónapjuk maradt, hogy éljenek a lehetőséggel.
Bár a program hatalmas lehetőséget kínál, a háttérben máris megjelentek a legnagyobb hazai üzleti érdekcsoportok. Piaci pletykák szerint többek között Mészáros Lőrinc lányának cége, Tiborcz István érdekeltsége, valamint Csányi Sándor köre is érdeklődik az MVM-mel való megállapodások iránt. A várakozások szerint az állami óriáscég még további szerződéseket jelent be, amelyeknél kiderülhet, kik jutnak hozzá a programból származó óriási pénzekhez.
A hatalmas összegek a csalókat is vonzzák: szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a lakosságnak óvatosnak kell lennie, mert felbukkanhatnak olyan cégek, amelyek csak látszólag végzik el a munkát. Érdemes alaposan utánajárni a kivitelezőknek és referenciát kérni, mert a program szigorúbb ellenőrzései ellenére is próbálkozhatnak a kóklerek.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy előre felvett videóban ismertette a legújabb szankciós csomag részleteit.
Miért van Magyarország az utolsók között a nemi egyenlőség terén? Nézd meg a számokat, és szólj hozzá: te mit változtatnál?
Székesfehérvár után Kecskeméten folytatódik az őszi kkv-rendezvénysorozat: fókuszban a finanszírozás
A Portfolio és a KAVOSZ közös országos rendezvénysorozata 15 magyarországi városba látogat el.
A csúcstechnológiás szigetelőanyagok előállítása terén piacvezető vállalat Békéscsabán építi meg az első európai üzemét.
A Paks II. a következő évtizedek magyar villamosenergia-ellátásának egyik alappillére, azonban az Európai Bizottság múltheti döntése bizonytalanságot okoz a projekt jövőjében.
A hulladékgazdálkodási díjak módosításának jogát veszélyhelyzet idején egyetlen rendelettel az energiaügyi miniszter kezébe adta a kormány.
Bár az új funkcióról egyelőre nem érkezett hivatalos értesítés, az appban már aktiválható.
Vegyesen alakult, alig változott péntek reggelre a forint árfolyama a főbb devizák előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Magyarország és Szlovákia egyre erősebb nyomás alatt áll az orosz kőolajról való leválás kérdésében.
Ennyi volt az orosz energiának Európában? Már pénteken ledobhatják a bombát Brüsszelben, az olajat is érintheti
Az Európai Unió várhatóan pénteken mutatja be 19. szankciós csomagját Oroszország ellen, az USA 100 százalékos vámokat sürget az orosz olajvásárlásokra.
Kifogy a szufla a forintból, ismét 400 felett lehet az euró: jövőre tényleg berobbanhat a magyar gazdaság?
Az év hátralévő részében az elmúlt hónapok erősebb teljesítménye után gyengülő pályára állhat a forint, így 2025-től 400 feletti euróárfolyammal búcsúzhat a hazai fizetőeszköz.
A szakértők szerint a Fed további vágásai és az amerikai kamatvárakozások alakulása jelentős hatással lehet a forintra és a hazai jegybank lehetséges kamatlépéseire.
Csúcson a forint, az ukrajnai háború kitörése óta nem volt ilyen erős: most éri meg eurót, dollárt venni?
A háború kitörése óta nem volt ilyen erős a forint a dollárral szemben, és az euró árfolyama is tavaly járt utoljára olyan szinten, mint most.
Gyengült csütörtök reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest.
Digitális arany vagy csak egy kockázatos eszköz? A CHART by Pénzcentrum új videójában megmutatjuk, mit tud (és mit nem) a Bitcoin.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,60 forintról 390,02 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 14,0 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a kormány legfrissebb döntéseiről számolt be a szerdai Kormányinfón.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
