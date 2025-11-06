2025. november 6. csütörtök Lénárd
Debrecen, 2019. január 9.A hideg idõ miatt elfagyott vízóra a Debreceni Vízmû Zrt. Balmazújvárosi úti telephelyén 2019. január 9-én. A vízmérõk fagy elleni védelmérõl az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia. Ha a meghibásodás e
Otthon

Váratlan számlát kaphat, akinek családi háza, nyaralója van: erre sokan nem figyelnek, keményen fizethetnek

Pénzcentrum
2025. november 6. 19:59

A Magyar Víziközmű Szövetség arra figyelmeztet, hogy a hideg éjszakák közeledtével mindenkinek érdemes felkészíteni a vízhálózatot a télre. Ha a vízmérő vagy a vezetékek elfagynak, akár több tízezer forintos kár is keletkezhet, amit a tulajdonosnak kell fizetnie.

Télen nem lakott ingatlanoknál a legfontosabb a vízhálózat és a vízmérő teljes víztelenítése, valamint az akna letakarása és szigetelése. Érdemes az ingatlant időnként ellenőrizni is, hogy egy esetleges fagykárt időben észre lehessen venni.

A lakott házakban a vízmérőaknát mindenképp szigetelni kell. Külön figyelmet igényelnek azok a vezetékek, amelyek a pincében, falon kívül vagy kevésbé védett helyen futnak, mert ezek a leginkább veszélyeztetettek. A kerti csapokat is vízteleníteni kell, és az öntözőrendszereket sem érdemes vízzel hagyni a hideg hónapokra.

Tavasszal, amikor az idő megenyhül, érdemes megnézni a vízmérőt. Ha a csillagkerék akkor is forog, amikor a csap zárva van, vagy ha a vízmérő üvege szilánkosra tört, esetleg a szerkezet eldeformálódott, az csőtörésre utalhat. Ilyenkor a szolgáltatót kell értesíteni, a hibabejelentő telefonszám a vízdíjszámlán található.

Fontos tudni, hogy ha a csőtörés a szolgáltatási pont utáni hálózaton (vagyis a saját telken) történik, a kárt és a vízveszteséget a felhasználónak kell megfizetnie. A jogszabályok egyértelműek: mindenki felelős a saját vízhálózatáért.

A víziközmű-szolgáltatók minden kérdésben segítenek, az elérhetőségeik a vízdíjszámlán szerepelnek. A Szövetség szerint a téliesítésre fordított néhány óra sokkal olcsóbb, mint egy elfagyott vízóra vagy csőtörés javítása.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
 
#otthon #rezsi #ingatlan #víz #tél #fagy #fagykár #károk #vízellátás

