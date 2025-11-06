A fejlesztések több kerületben is megvalósulhatnak, köztük a hagyományosan drágább XI. és XV. kerületben is.
Váratlan számlát kaphat, akinek családi háza, nyaralója van: erre sokan nem figyelnek, keményen fizethetnek
A Magyar Víziközmű Szövetség arra figyelmeztet, hogy a hideg éjszakák közeledtével mindenkinek érdemes felkészíteni a vízhálózatot a télre. Ha a vízmérő vagy a vezetékek elfagynak, akár több tízezer forintos kár is keletkezhet, amit a tulajdonosnak kell fizetnie.
Télen nem lakott ingatlanoknál a legfontosabb a vízhálózat és a vízmérő teljes víztelenítése, valamint az akna letakarása és szigetelése. Érdemes az ingatlant időnként ellenőrizni is, hogy egy esetleges fagykárt időben észre lehessen venni.
A lakott házakban a vízmérőaknát mindenképp szigetelni kell. Külön figyelmet igényelnek azok a vezetékek, amelyek a pincében, falon kívül vagy kevésbé védett helyen futnak, mert ezek a leginkább veszélyeztetettek. A kerti csapokat is vízteleníteni kell, és az öntözőrendszereket sem érdemes vízzel hagyni a hideg hónapokra.
Tavasszal, amikor az idő megenyhül, érdemes megnézni a vízmérőt. Ha a csillagkerék akkor is forog, amikor a csap zárva van, vagy ha a vízmérő üvege szilánkosra tört, esetleg a szerkezet eldeformálódott, az csőtörésre utalhat. Ilyenkor a szolgáltatót kell értesíteni, a hibabejelentő telefonszám a vízdíjszámlán található.
Fontos tudni, hogy ha a csőtörés a szolgáltatási pont utáni hálózaton (vagyis a saját telken) történik, a kárt és a vízveszteséget a felhasználónak kell megfizetnie. A jogszabályok egyértelműek: mindenki felelős a saját vízhálózatáért.
A víziközmű-szolgáltatók minden kérdésben segítenek, az elérhetőségeik a vízdíjszámlán szerepelnek. A Szövetség szerint a téliesítésre fordított néhány óra sokkal olcsóbb, mint egy elfagyott vízóra vagy csőtörés javítása.
Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
