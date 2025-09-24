Szerdán kora reggel spontán munkabeszüntetés kezdődött a MOHU Budapest Ecseri úti telephelyén:
Borzalmas állapotban vannak a hazai lakások: milliók fűtik az utcát szó szerint
A Portfolio Property Investment Forum 2025 konferencia IV. szekciójában két kulcstéma került reflektorfénybe: az országos otthonfelújítási program, amely EU-s támogatással segíti a családi házak energetikai korszerűsítését, és az építőipar jövője, amelyet a lakáspiac kettészakadása, a technológiai ugrás és a kivitelezői kapacitások szűkülése határoz meg. A szakértők szerint a megfizethető lakásokhoz új termékek, új szemlélet és új együttműködések kellenek – különben a piac nemcsak drága, de elérhetetlen is marad.
A magyar lakásállomány energetikai állapota kritikus – és ez nemcsak környezetvédelmi, hanem gazdasági kérdés is. Kasziba Levente, a Magyar Fejlesztési Bank EU Üzleti Igazgatóságának vezetője a Portfolio Property Investment Forum 2025 konferencián mutatta be azt az országos otthonfelújítási programot, amely EU-s társfinanszírozással segíti a lakóházak energetikai korszerűsítését.
A program célja, hogy a 2007 előtt épült családi házak legalább 30%-os energiamegtakarítást érjenek el. A konstrukció egyszerű: maximum 6 millió forintos hitel vehető fel, amelyből 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás, ha teljesül az energetikai cél. A hitel kamatmentes, és mindössze 1 millió forint önerő szükséges hozzá.
Kasziba Levente szerint a magyar lakások energiafelhasználásának 70%-a fűtésre megy, ami 60%-kal haladja meg az EU-átlagot. Az országos energiafogyasztás 40%-a épületekhez, 33%-a lakóépületekhez köthető – ezek többsége F kategóriás besorolású, azaz kétszer annyi energiát használ, mint egy korszerű épület. A program eddigi tapasztalatai szerint a jelentkezők 80%-a ilyen alacsony besorolású ingatlanra igényel támogatást, és az elért megtakarítás sok esetben meghaladja az 50%-ot.
A támogatás négy célterületre fókuszál: szigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés és melegvíz-rendszer fejlesztés. A program 108 milliárd forintos keretből gazdálkodik, ami körülbelül 15–20 ezer lakóház korszerűsítésére elegendő. Kasziba Levente hangsúlyozta: a lakásállomány energetikai fejlesztése nélkül nem teljesíthetők az EU-s kibocsátáscsökkentési célok.
Budapesten nincs szükség új lakásra? Szakértők vitája a jövő lakáspiaci modelljeiről
Ezt megelőzte a konferencia egyik legizgalmasabb panelbeszélgetése, mely a lakáspiac és építőipar kapcsolatát vizsgálta. A moderátor, Kiss Gábor, a Metrodom Kivitelező ügyvezető igazgatója és az IFK alelnöke azzal a kérdéssel indította a beszélgetést, miszerint hol lesz munkája a kivitelezőknek 2026-ban, és milyen szegmensek tartják életben az építőipart?
Ábrahám András, a Skanska Magyarország projekt igazgatója szerint az irodapiac bár visszafogott, a felújításokban komoly potenciál rejlik. A Skanska új projektet indított, ami bizakodásra ad okot. Massányi Tibor, a DVM Group ügyvezető partnere úgy látja, hogy a lakópiac továbbra is aktív, míg az ipari-logisztikai szegmens mérséklődik. A prémium szállodai fejlesztések Budapesten élénkek, az irodapiac viszont stagnál.
Koji László, az ÉVOSZ elnöke országos léptékben értelmezte a helyzetet: szerinte a lakásépítés marad a húzóágazat, de az építőipar minden szegmensben aktív marad. A verseny erősödése hatékonyságot kényszerít ki, különösen a közepes és nagyvállalkozásoknál, akik digitalizációval és szervezettséggel válaszolnak a kihívásokra. A kisvállalkozók viszont nehezebb helyzetben vannak.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Dr. Reith András PhD, a Pécsi Tudományegyetem tudományos főmunkatársa és az ABUD CEO-ja szerint a másfél millió forintos négyzetméterár eléréséhez új termékekre van szükség. A moduláris építészet, előregyártás és technológiai racionalizálás lehet a kulcs. Példaként Salzburgot hozta, ahol a szociális lakásépítés törvényi keretek között zajlik, és az egyház is befektetőként jelen van.
A technológiai ugrás nemcsak gépekben és anyagokban, hanem szemléletben is mérhető – és épp ez utóbbiban látják a legnagyobb akadályt a szakértők. Massányi Tibor és Dr. Reith András egyaránt hangsúlyozták, hogy a tervezői oldal nyitottsága kulcsfontosságú lenne az új technológiák bevezetéséhez. „A piac már készen áll, de a tervek nem követik” – hangzott el. A kényszerű innováció helyett tudatos együttműködésre lenne szükség, ahol a tervezők nem ökölszabályokból dolgoznak, hanem adatvezérelt, korszerű megoldásokkal. A jövő építőipara nemcsak gyorsabb és olcsóbb, hanem intelligensebb is lehet – ha minden szereplő hajlandó tanulni és alkalmazkodni.
A panel végén a kivitelezési árak jövőjéről és a megrendelésállomány csökkenéséről is szó esett. Ábrahám András szerint az árak maradnak, míg Massányi Tibor a CLT technológiák révén némi csökkenést vár. A kivitelezői létszámcsökkenés elkerülhetetlennek tűnik, különösen a mikro- és kisvállalkozásoknál, míg a közepes és nagy cégek 2026-ig még kitartanak.
A beszélgetés zárszava Reith Andrásé volt: „Nagyon szorítok a kivitelezőknek.”
Rendkívüli! Tényleg kivezetik a 3%-os Otthon Start hitelt a választások után? Megszólalt az államtitkár
Az Otthon Start Program valódi lendületet hozhat az újlakáspiacra – de csak akkor, ha hosszú távon is kiszámítható marad.
Újabb településen korlátozzák durván a beköltözést: vaskos sarcot kapnak a nyakukba az ingatlanvásárlók
Zala megyei Kisbárkány került a figyelem középpontjába, miután helyi rendeletében kimondta: nem létesíthet lakcímet a községben az, aki büntetlen előéletű.
Új szabályok élesedtek a fúrt kutak kapcsán: erről jó tudni, simán lehet, hogy a tiéd engedélyköteles
Az alapbírság az építmény értékének akár 80%-át is elérheti, míg jogtalan vízhasználat esetén a büntetés mértéke akár 1 millió forint is lehet.
Tízezer forintos bérlakásprogram indult vidéken: szorít az idő, ezeken a településeken lehet pályázni
Ha most kezded az önálló életed, akár egy pezsgő vidéki nagyváros is lehet az új otthonod! Most kedvezményes bérlakásokat kínálnak fiataloknak, mutatjuk is a részleteket!
Elképesztő jól jár, aki ilyen lakást adna el mostanában: pillanatok alatt elkapkodják, egymásra licitálnak a vevők
Az egyik ingatlanközvetítő legfrissebb elemzése szerint tavaly augusztushoz képest átlagosan harmadával csökkent az ingatlanok értékesítési ideje Magyarországon.
Szeptember első három hetében az Otthon Start Program hatására látványosan megnőtt az eladó lakóingatlanok száma az ingatlan.com adatai szerint.
Magyarország és 12 másik uniós ország továbbra is exportál olyan növényvédő szereket, amelyeket az EU-ban egészségügyi vagy környezetvédelmi okokból betiltottak.
Ezzel a legális trükkel spórolhatsz vagyonokat a lakásfelújításon 2025-ben: nagyon megéri bevállalni
Csaknem 180 ezer forintot spórolt a lakásfelújításon egy magyar házaspár csupán azzal, hogy az alapanyagokat Romániában vették meg.
Egyelőre nem tudni, mikor lesz kikapcsolási moratórium 2025-ben a téli időszakban, erről még nem döntött az MVM - közölte a Pénzcentrum kérdésére az állami rezsicég.
A Gellért fürdő október elsejétől átmenetileg bezár a felújítási munkálatok miatt, ami változásokat hoz a főváros többi gyógyfürdőjének működésében is.
Már látni, mikor csap le a brutál hidegfront Magyarországra: elképesztő, ami ránk vár, elő a kabátokkal!
Németország egyes részein 20 fokkal van hidegebb, mint itthon, de mi sem ússzuk már meg sokáig.
Nem enged a nyár, még szeptember végén is dőlnek a melegrekordok az országban.
A közhiedelemmel ellentétben Magyarországnak jelentős gázvagyona van, ám jelentős részben úgynevezett nem hagyományos mezőkön található.
Október 1-jétől jelentős változások lépnek életbe a hulladékgazdálkodásban, miután a MOHU módosította az általános szerződési feltételeit.
Már ma lehet számítani növekvő felhőkre az ország egyes részein, kedden és szerdán pedig egyre több helyen kell a lehűlés mellett csapadékra is számítani.
Idén nyáron változatlanul átlagosan 5,8%-os alku volt jellemző a lakáspiacon országosan – derül ki egy friss elemzésből.
Kimondták az igazságot az Otthon Startól: fölösleges a pánikkeltés, vagy tényleg fájdalmas drágulás jön?
A Cashtag legújabb adásában szakértőket kérdeztük arról, hogy az Otthon Start Program milyen hatással lesz az ingatlanpiacra.
A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia záró panelbeszélgetése látványosan mutatta meg, hogyan fonódik össze technológia, stílus és bizalom az értékesítés új világában.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is