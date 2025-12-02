2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
PETAKH TIKVA, ISRAEL - ÁPRILIS 4.: Izraeli katonák várják Kobi Zaga holttestének temetésre történő elszállítását 2004. április 4-én, a temetésén a Segula sírkertben, az izraeli Petakh Tikva város közelében. Zaga két nappal ezelőtt h
Gazdaság

Brutális mértékű uniós hitel felvételére készül a kormány: erre költenék a pénzt - de tényleg megéri?

Pénzcentrum
2025. december 2. 09:11

Magyarország 16,2 milliárd eurós uniós haderőfejlesztési hitelt kaphat 2026 első negyedévében, még a parlamenti választások előtt.

A Népszava beszámolója szerint beérkeztek az Európai Bizottsághoz a tagállamok tervei, amelyek alapján összesen 150 milliárd euró értékben kaphatnak hitelt védelmi fejlesztésekre. Az előzetes számítások szerint Magyarország az egyik legnagyobb, 16,2 milliárd eurós (több mint 6000 milliárd forintos) keretben részesülhet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Egyelőre nem nyilvános, hogy Magyarország pontosan milyen fejlesztésekre kérte a kedvezményes hitelt. Az uniós hitelkeret célja az európai védelmi ipar és kapacitások fejlesztése, amely közvetve az ukrán hadiipar támogatását is szolgálná.

Érdekesség, hogy tavasszal az országgyűlés még határozatot fogadott el a közös uniós hitel ellen, ennek ellenére később a kormány mégis belement a programba, sőt, az egyik legnagyobb részt igényelte belőle.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #kormány #beruházás #magyarország #európai unió #európai bizottság #gazdaság #ukrajna #parlament #hadsereg #védelmi kiadások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:15
10:01
09:51
09:45
09:30
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 1. 16:59
Ízekre szedték a kormány gazdaságpolitikáját, Nagy Márton védelmébe vette  
Media1
2025. november 26. 15:21
Így ver át a propaganda | Interjú Bőhm Kornél kommunikációs szakemberrel  
Holdblog  |  2025. december 2. 07:39
Bizalmi válságban magyar piac, hiába várjuk a kockázati tőkét
A lelkesedés után vallatásokon át halad a világmegváltó ötlet, mire általában nem történik semmi. Ma...
MEDIA1  |  2025. december 1. 17:02
Meghalt Kálloy Molnár Péter
55 éves volt.
Bankmonitor  |  2025. december 1. 12:36
Áruhitel vagy személyi kölcsön: melyik éri meg jobban az ünnepek idején?
Az ünnepek közeledtével sokan új tévén, laptopon, háztartási gépen vagy okostelefonon gondolkodnak -...
Összkép  |  2025. november 30. 20:16
Nem csak a hírek mutatják, ami fontos - Miről gondolkoztak a világ vezető agytrösztjei 2025 októberében?
Az Összkép új kalandba kezd, kísérletként havi összefoglalót készítünk a világ vezető agytrösztjeine...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 2.
Így fektesd be a spórolt pénzed, ha biztos hozamot akarsz megcsípni 2026-ban
2025. december 1.
Súlyos lakáspiaci figyelmeztetést adott ki az MNB: egyre csak nő az Otthon Start buborék, de mikor durran ki?
2025. december 2.
Itt vásárolják tavalyi áron a bejglit karácsonyra a magyarok: küszöbön a roham - Ez az új íz most a legnagyobb sláger
2025. december 1.
Jó reggelt, Magyarország! Itt áll feketén-fehéren: ezért menekülnek tömegek el vidékről
2025. december 1.
Rengeteg magyarnak járhat kedvezményes pályamatrica 2026-ban: kevesen tudnak róla, így kell igényelni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 2. kedd
Melinda, Vivien
49. hét
December 2.
A rabszolgaság eltörlésének emléknapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Lesújtó számokat közölt az IMF: óriási válság közeleg, ezek az országok vannak hatalmas bajban
2
3 napja
Éjszaka döntött többmilliárd forint sorsáról a magyar kormány: ezekre megy el a pénz
3
5 napja
Kiadta a riasztást az OTP, újfajta csalás terjed: így nullázzák le bárki számláját percek alatt
4
1 hete
Óriási zöld gazdasági fordulat közeleg: egyre többen fektetik be így a pénzüket
5
5 napja
Fontos bejelentés jött a 14. havi nyugdíjról: elárulta Gulyás Gergely, mire számítsanak az idősek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dematerializált értékpapír 2
Fizikailag nem, csak értékpapírszámlákon, digitális jelként létező értékpapír.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 2. 10:01
Itt vásárolják tavalyi áron a bejglit karácsonyra a magyarok: küszöbön a roham - Ez az új íz most a legnagyobb sláger
Pénzcentrum  |  2025. december 2. 08:30
Csúnya GDP-adat jött, egyhelyben toporog a magyar gazdaság: hogy lesz itt 2026-os fellendülés?
Agrárszektor  |  2025. december 2. 09:02
Horgászok, figyelem: tilalom lépett életbe a magyar tavon, ezt jó tudni