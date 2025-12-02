A kormány újabb 11 lakásfejlesztési projektet nyilvánított kiemelt beruházássá, amelyek révén mintegy 5000 új lakás építése indulhat meg országszerte az Otthon Start keretében.
Brutális mértékű uniós hitel felvételére készül a kormány: erre költenék a pénzt - de tényleg megéri?
Magyarország 16,2 milliárd eurós uniós haderőfejlesztési hitelt kaphat 2026 első negyedévében, még a parlamenti választások előtt.
A Népszava beszámolója szerint beérkeztek az Európai Bizottsághoz a tagállamok tervei, amelyek alapján összesen 150 milliárd euró értékben kaphatnak hitelt védelmi fejlesztésekre. Az előzetes számítások szerint Magyarország az egyik legnagyobb, 16,2 milliárd eurós (több mint 6000 milliárd forintos) keretben részesülhet.
Egyelőre nem nyilvános, hogy Magyarország pontosan milyen fejlesztésekre kérte a kedvezményes hitelt. Az uniós hitelkeret célja az európai védelmi ipar és kapacitások fejlesztése, amely közvetve az ukrán hadiipar támogatását is szolgálná.
Érdekesség, hogy tavasszal az országgyűlés még határozatot fogadott el a közös uniós hitel ellen, ennek ellenére később a kormány mégis belement a programba, sőt, az egyik legnagyobb részt igényelte belőle.
Ez már a kegyetlen gazdasági válság előszele? Brutális, ami az Egyesült Államokban elindult, ebbe a világ is beleremeghet
Az Egyesült Államokban 2025 októberéig több mint 1 millió elbocsátást jelentettek be, ami ötéves csúcsot jelent.
Az elemzők szerint iránykereséssel indulhat a kereskedés kedden a Budapesti Értéktőzsdén.
Az Airbus részvényei a párizsi tőzsdén a Stoxx 600 index legrosszabbul teljesítő papírjai közé kerültek.
A főváros felszólítja a kormányt, hogy tárgyaljon a főpolgármesterrel Budapest működtetése érdekében.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 381,67 forintról 380,70 forintra csökkent 18 órakor.
Lehet egy ország valóban modern, ha a lakosság egy része még mindig olyan körülmények között él, ahol nincs csapvíz vagy szennyvízhálózat? Megmutatjuk!
A kulcskérdés, hogy kibírja-e a magyar gazdaság ezeket a kiadásokat.
A részvénypiac forgalma 19,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
24 pontos javaslatcsomagot kapott a kormány: erre égető szüksége van a magyar gazdaságnak, különben nagy bajban leszünk
A szakértők szerint a költségvetési politika terén kerülni kell a „fiskális alkoholizmust”.
A miniszter bejelentette, hogy a bankoktól jövőre plusz 180 milliárd forintot szednek be, és az extraprofitadó duplázását is tervezik.
2025 III. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 1,4%-kal bővült, importja 4,1%-kal mérséklődött.
A kivitel volumene 3,1%-kal alacsonyabb, a behozatalé 1,1%-kal magasabb volt az előző év azonos időszakinál.
Javult a magyarok életszínvonala az elmúlt évben, de a lakosság 45 százaléka még mindig havi 300 ezer forintnál kevesebb bevételből gazdálkodik.
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
Íme a Pénzcentrum legolvasottabb cikkei a 48. héten, ezek a témák foglalkoztatták leginkább az olvasókat.
A kormány jelentős költségvetési átcsoportosításokról döntött, amelyek összértéke meghaladja a százmilliárd forintot. A módosítások érintik a gyógyszertámogatást, állami beruházásokat, kulturális intézményeket és önkormányzatokat is.
A Moody's változatlanul hagyta Magyarország Baa2 szintű adósbesorolását, fenntartva a negatív kilátást, ami továbbra is a leminősítés lehetőségére figyelmeztet.
A Magyar Nemzeti Bank határozataiban tizennégy áruhiteles pénzpiaci közvetítő tevékenységi engedélyét vonta vissza.
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
