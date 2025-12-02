Brutális mértékű uniós hitel felvételére készül a kormány: erre költenék a pénzt - de tényleg megéri?

Magyarország 16,2 milliárd eurós uniós haderőfejlesztési hitelt kaphat 2026 első negyedévében, még a parlamenti választások előtt.

A Népszava beszámolója szerint beérkeztek az Európai Bizottsághoz a tagállamok tervei, amelyek alapján összesen 150 milliárd euró értékben kaphatnak hitelt védelmi fejlesztésekre. Az előzetes számítások szerint Magyarország az egyik legnagyobb, 16,2 milliárd eurós (több mint 6000 milliárd forintos) keretben részesülhet.

Egyelőre nem nyilvános, hogy Magyarország pontosan milyen fejlesztésekre kérte a kedvezményes hitelt. Az uniós hitelkeret célja az európai védelmi ipar és kapacitások fejlesztése, amely közvetve az ukrán hadiipar támogatását is szolgálná.

Érdekesség, hogy tavasszal az országgyűlés még határozatot fogadott el a közös uniós hitel ellen, ennek ellenére később a kormány mégis belement a programba, sőt, az egyik legnagyobb részt igényelte belőle.