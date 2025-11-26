Az Aldi vezérigazgatója ígéretet tett arra, hogy a legolcsóbb karácsonyi vacsorát kínálja az Egyesült Királyságban.
Kiderült, mire költi jövőre a pénzt az EU: ennyivel nőnek a főbb keretek
Az Európai Parlament elfogadta a 2026-os uniós költségvetést, amely a versenyképesség, a kutatás, az infrastruktúrafejlesztés és az európai biztonság erősítésére helyezi a hangsúlyt - közölte szerdán a testület sajtószolgálata - közölte az MTI.
A tagállamokkal november 15-én megkötött megállapodás eredményeként az EP 372,7 millió euróval növelte az Európai Bizottság javaslatában szereplő keretösszeget. A többlet a kutatás, a határvédelem, a humanitárius segítségnyújtás, a klímavédelem, valamint a külpolitikai programok támogatását szolgálja - olvasható a sajtóközleményben.
A képviselők 20 millió euróval emelték a Horizont Európa kutatási és innovációs program keretét, 23,5 millió euróval a közlekedési és energetikai hálózatok támogatását, és 10 millió euróval a polgári védelmi mechanizmust. A katonai mobilitás és a határigazgatás szintén további 10-10 millió eurót kap.
A LIFE környezetvédelmi program 10 millió, az EU az egészségért program és az Erasmus+ egyaránt 3 millió euró többletforráshoz jut. A parlament 35 millió euró többletforrást kért az EU déli és 25 millió eurós emelést keleti szomszédsága támogatására.
Az európai mezőgazdasági termékek népszerűsítésére szolgáló források 105 millió euróval bővülnek, különösen a fiatal gazdák lehetőségeinek javítása érdekében.
A 2026-os uniós költségvetés összege 192,8 milliárd euró kötelezettségvállalásokban és 190,1 milliárd euró kifizetésekben. A keretköltségvetési plafon alatt 715,7 millió eurós tartalék marad előre nem látható kiadásokra.
A költségvetést az EP 419 igen, 185 nem szavazattal és 53 tartózkodással fogadta el. Az Európai Unió Tanácsa hétfőn hagyta jóvá a megállapodást.
Magyarország hivatalos figyelmeztetést kapott az ENSZ keretében létrejött Aarhusi Egyezmény alapján Paks II miatt.
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter kormányinfót tart csütörtökön.
Kemény 2026-os év elé néz Magyarország: jövőre is köhöghet a gazdaság, mi lesz a kamatcsökkentéssel?
Jövőre már pozitívabb kilátásai lehetnek a magyar gazdaságnak - derült ki az Erste bank szerda délelőtti sajtótájékoztatóján, amelyen a Pénzcentrum is részt vett.
A Budapesti Értéktőzsde szerdán is folytathatja az emelkedést Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
A Fitch Ratings tavaly meglepetésre negatívról stabilra javította a BBB osztályzat kilátását.
Vegyes mozgással indult a forint szerdán a főbb devizákkal szemben.
Magyarország egyre inkább a „dél-amerikanizálódás” útjára lépett, a társadalom a szegények és a szupergazdagok csoportjára szakadt?!
Erősödött a forint kedden estére a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az infláció visszavetette az amerikai jövedelmek növekedését a nagy recesszió utáni szintekre, ami korlátozhatja a fogyasztók vásárlóerejét az ünnepi szezon előtt.
rősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére
Irdatlan olajár-zuhanásnak nézünk az elébe: itt van az elemzés feketén-fehéren, minden egy irányba mutat
Az elemzők szerint a kínálatnövekedés mintegy fele az OPEC+ csoporton kívüli termelőktől származik majd.
Itt a bejelentés, 3000 forintos érmét vezetnek be Magyarországon: közzétette az MNB, hogy fog kinézni
Most egy sporttörténelmi témájú emlékérmét bocsát ki a jegybank, ezzel tisztelegve a 150 éve alapított sportegyesület előtt.
Az Európai Bizottság olyan új szabályozást készít elő, amely jelentősen szigorítaná a külföldi, elsősorban kínai befektetések működési feltételeit az EU-ban.
Az euróval szemben változatlanul állt hétfő reggel a forint a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben, a dollárral és a svájci frankkal szemben kissé...
A kritikusok gyakran vetik fel, hogy a fenntarthatóság és a profit nehezen fér össze. A valóság ennél sokkal árnyaltabb.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt heti záráshoz képest 0,04 százalékkal mérséklődve, 107 255,57 ponton zárt pénteken.
Most hagyta jóvá az USA a szankciók feloldását: ebben a projektben már hivatalosan is üzletelhet a kormány az oroszokkal
A megállapodás értelmében Magyarország amerikai nukleáris üzemanyagot és amerikai technológiát vásárol a kiégett fűtőelemek tárolására a Roszatom által építendő projekthez.
Vendéglátóhelyeket és aszalt gyümölcsöket, olajos magvakat, szaloncukrokat és héjas gyümölcsöket árusító karácsonyi vásárokat, piacokat, vásárcsarnokokat és boltokat ellenőriznek.
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.