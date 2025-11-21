Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország készen áll a béketárgyalásokra.
Most hagyta jóvá az USA a szankciók feloldását: ebben a projektben már hivatalosan is üzletelhet a kormány az oroszokkal
Az Egyesült Államok pénteken engedélyt adott bizonyos tranzakciókra a magyarországi Paks II atomerőmű-projekttel kapcsolatban, kivételt téve az Oroszországgal szembeni szankciók alól - írja a Reuters.
Az amerikai pénzügyminisztérium honlapján közzétett általános engedély lehetővé teszi az orosz bankok bevonásával történő tranzakciókat a Paks II projektben. Az engedély kiterjed többek között a Gazprombankkal, a VTB Bankkal és az orosz jegybankkal folytatott ügyletekre is.
A döntés azt követően született, hogy Magyarország nukleáris együttműködési megállapodást írt alá az Egyesült Államokkal Donald Trump elnök és Orbán Viktor miniszterelnök találkozóján.
A megállapodás értelmében Magyarország amerikai nukleáris üzemanyagot és amerikai technológiát vásárol a kiégett fűtőelemek tárolására a Roszatom által építendő projekthez.
Ólomsúlyként húzza le Magyarországot is a német gazdaság krízise: így avatkoznának be a folyamatba - Döntés született
Németország gazdasági problémáinak megoldására tett lépések, különösen az energiaárak csökkentésére irányuló intézkedések, pozitív hatással lehetnek a magyar gazdaságra is.
Zelenszkij bejelentette, hogy hajlandó együttműködni az Egyesült Államok és Oroszország által kidolgozott béketerven, amely a szankciók feloldását is magában foglalja.
A forint árfolyama jelentős ingadozást mutatott Virág Barnabás MNB-alelnök lemondásának hírére,
Virág Barnabás tudására és tapasztalatára továbbra is számít a jegybank, a jövőben elnöki tanácsadóként segíti a Magyar Nemzeti Bank munkáját.
Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az IMF a következő évekre is mérsékelt növekedést jósol.
Az OTP elemzői szerint átmenetileg akár 3% alá is benézhet az infláció – de a minimálbér-emelés még boríthatja a képletet.
Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1121,6 pontos, 1,06 százalékos emelkedéssel, 107 194,23 ponton zárt szerdán
A szektor szerint az adóemelés már a működésüket is veszélybe sodorja – miközben külföldi szereplők mentesülnek a teher alól.
Gyárfás Tamás felülvizsgálati indítványát részben törvényben kizártnak, részben alaptalannak találta az ügyészség.
A GVH eljárásának eredményeként több százezer magyar vásárlónak fizet több, mint 500 millió forint kompenzációt az About You üzemeltetője.
Az új üzem évente 700 ezer lítium-ion akkumulátort készít majd több mint ötmillió cella felhasználásával.
Történelmi jelentőségű megállapodást kötöttek az indiai állami finomítók amerikai LPG importra.
A kkv-k többsége csak 5%-os béremelést tud vállalni, így a 10–13%-os tervek nagy részét nem lehet teljesíteni.
Rettenet, ahogy Magyarország teljesít ebben a gazdasági mutatóban: óriási a rizikó, sok dolog szól ellenünk
A globális adósságpiacok kulcsszerepet játszottak a 2008-as pénzügyi válság és a COVID–19 járvány utáni gazdasági talpra állásban.
Iránykeresés várható szerdán a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) a kereskedés nyitásában az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.
A versenyhatóság gyanúja szerint a Bige László érdekeltségébe tartozó vállalat 2021 és 2023 között tiltott versenykorlátozásban vehetett részt.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.