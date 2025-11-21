2025. november 21. péntek Olivér
A paksi atomerőmű sziluettje fekete-fehérben .Magyarország,Európa.
Gazdaság

Most hagyta jóvá az USA a szankciók feloldását: ebben a projektben már hivatalosan is üzletelhet a kormány az oroszokkal

Pénzcentrum
2025. november 21. 22:11

Az Egyesült Államok pénteken engedélyt adott bizonyos tranzakciókra a magyarországi Paks II atomerőmű-projekttel kapcsolatban, kivételt téve az Oroszországgal szembeni szankciók alól - írja a Reuters.

Az amerikai pénzügyminisztérium honlapján közzétett általános engedély lehetővé teszi az orosz bankok bevonásával történő tranzakciókat a Paks II projektben. Az engedély kiterjed többek között a Gazprombankkal, a VTB Bankkal és az orosz jegybankkal folytatott ügyletekre is.

A döntés azt követően született, hogy Magyarország nukleáris együttműködési megállapodást írt alá az Egyesült Államokkal Donald Trump elnök és Orbán Viktor miniszterelnök találkozóján.

A megállapodás értelmében Magyarország amerikai nukleáris üzemanyagot és amerikai technológiát vásárol a kiégett fűtőelemek tárolására a Roszatom által építendő projekthez.
