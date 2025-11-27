Komoly üzemanyag-tárgyalásra utazott el Orbán Viktor: mire készül a magyar kormányfő?

Szabadkán tárgyal Aleksandar Vucic szerb elnökkel Orbán Viktor az ország üzemanyagellátásáról, amely az amerikai szankciók miatt került nehéz helyzetbe.

A szerbiai Szabadkára utazott Orbán Viktor, ahol Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnökkel is tárgyalni fog Szerbia üzemanyag-ellátásáról, amely a szankciók miatt nehézkessé válhat - írja az Euronews.

A lap szerint téma lehet a Mol esetleges tulajdonszerzése is a Szerb Kőolajipari Vállalatban (NIS). Szijjártó Péter már bejelentette, hogy a Mol decemberben 2,5-szeresére növeli a kőolaj és a kőolajtermékek szállítását Szerbiába, így segítve a nehéz helyzetbe került szomszédos országot.

Az Egyesült Államok október 9-én élesítette a már az év elején a NIS olajvállalat ellen kilátásba helyezett büntetőintézkedéseket, amelynek egyetlen oka az, hogy a vállalat többségi tulajdonosai oroszok. A Horvátországon át érkező nyersolajat a Belgrád melletti, pancsovai finomítóban dolgozzák fel, az üzem tegnap leállt.

címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA