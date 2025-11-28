Az euró hét órakor 381,61 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 381,39 forintnál.
Már simán megengedhetnénk magunknak, hogy elengedjük az orosz olajat: itt az ideje a leválásnak?
A Mol orosz kőolajfüggése az elmúlt években újra erősödött, 2025 első felére rekordközeli, 92 százalék fölötti arányra emelkedett. Bár az olcsóbb orosz olaj jelentős – több mint 1500 milliárd forintos – nyereséget hozott a magyar és szlovák finomítóknak, ennek haszna főként adókon és árpolitikán keresztül szűrődött tovább. A kedvezmény ellenére a magyar üzemanyagárak tartósan az uniós átlag fölött maradtak, miközben a régiós versenytársak már leváltak az orosz importról. Összességében a magyar államnak pénzügyi szempontból sem éri meg fenntartani az orosz importot.
A Molhoz köthető kőolaj-behozatal Magyarországon és Szlovákiában 2021-ben még 78 százalékban volt orosz eredetű, 2022-ben 90,9 százalékban, 2023-ban 83,3 százalékban. 2024-re ismét növekedett, 86,5 százalékra az orosz arány, 2025 első felében pedig már 92,2 százalékos volt - írja a Telex.
A lap hozzáteszi: az orosz kőolaj árelőnye miatt a Mol és a magyar kormány számára megéri fenntartani ezt az importforrást, amíg csak lehet. Míg korábban csak szerény mértékben volt olcsóbb a tengeri úton beszerezhető olajnál az orosz, a háború kitörése és az olajszankciók bevezetésének időszakában a különbség óriási lett.
Később az orosz olajexport sikeres ázsiai átirányítása nyomán ez jóval kisebb lett, majd az utóbbi hetekben, a Lukoil és Rosznyeft elleni amerikai szankciók bevezetése nyomán ismét jelentőssé vált. Összességében Oroszország Ukrajna ellen indított háborújának kezdete és 2025 augusztusa között a magyar és szlovák finomítók orosz kőolajimportján kb. 1535 milliárd forintot nyert a magyar olajvállalat - ennek jelentős részét adóként befizette a magyar és a szlovák államnak, vagy az árakon keresztül az autósoknak.
A lap számításai szerint a majdnem egyéves benzinárstopon (amikor 480 forint volt az alapüzemanyagok literje) a Mol kiskereskedelmi hálózata kb. 150 milliárd forintot vesztett, de ezt lényegében az állam finanszírozta azzal, hogy a Brent-Ural árkülönbözetére kivetett adó kulcsa 2022-ben előbb csak 25, majd 40 százalék volt - a benzinárstop kivezetése után viszont már 95 százalékra emelkedett. Azóta az autósok nem részesültek érdemben az orosz olaj árelőnyéből.
Sőt, az árstop 2022-es kivezetése után nem az uniós átlagra tértek vissza a hazai üzemanyagárak, hanem afölé, az osztrák és cseh szinthez képest pedig nagyobb lett a különbség, mint az árstop előtt.
A Magyarországhoz hasonlóan tengerpart nélküli Csehországban és Ausztriában is olcsóbb adók nélkül számolva az üzemanyag. A cseh autósok ténylegesen is kevesebbet fizetnek a legutóbbi adatok szerint, pedig az ottani finomítókban már elvégezték az orosz olajról való leválást lehetővé tévő beruházásokat.
Ami pedig az adóbevételeket illeti: a Mol beszámolói szerint 2022-ben 204, 2023-ban 0,8, 2024-ben 5,9 milliárd forintnyi adót fizetett a szlovák költségvetésébe az extraprofit alapján. Azt nem tudni pontosan, hogy ez Magyarországon mennyi volt, az elérhető adatok szerint a teljes energiaágazat teljes különadó befizetése 2022 és 2026 között csak egy évben, 2023-ban tette ki az államháztartás bevételeinek több mint 1 százalékát. Azaz pénzügyi szempontból nem életbevágó az orosz import fenntartása.
Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
