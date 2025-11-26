2025. november 26. szerda Virág
Magyar forint kézben tartva
Gazdaság

Minimálbér 2026: friss hírek jöttek a tárgyalásokról, közel lehet a végleges megállapodás

Pénzcentrum
2025. november 26. 16:36

Közel a megállapodás a 2026-os béremelésekről a Versenyszféra és Kormány Állandó Konzultációs fórumán, ahol a minimálbér 11%-os, a garantált bérminimum 7%-os növekedése körvonalazódik. A munkáltatói és munkavállalói oldal többsége már támogatja a javaslatot, de két szervezet még fenntartásokkal él - közölte a Portfolio.

A bértárgyalások a végső szakaszba léptek a Versenyszféra és Kormány Állandó Konzultációs fórumán. A Portfolio információi szerint a résztvevő szervezetek többsége már elfogadná a 2026-ra vonatkozó béremelési javaslatot, amely 11%-os minimálbér-emelést és 7%-os garantált bérminimum-növekedést tartalmaz.

Két szervezet azonban még nem adta áldását a megállapodásra. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége a gyenge gazdasági teljesítményre hivatkozva legfeljebb 10%-os minimálbér-emelést tartana elfogadhatónak. Ezzel szemben a Magyar Szakszervezeti Szövetség a garantált bérminimum esetében szeretne magasabb, 8%-os emelést elérni.

Mindkét szervezet vállalta, hogy legkésőbb a jövő hétre kialakítja végleges álláspontját a javaslattal kapcsolatban.

A most körvonalazódó béremelés mértéke az eredeti, hároméves bérmegállapodáshoz képest két százalékponttal alacsonyabb, amit a gazdaság gyengébb teljesítményével indokolnak. A jelenlegi GDP-mutatók mellett maximum 11,6%-os minimálbér-emelésre lett volna lehetőség.

Az idei bértárgyalások újdonsága, hogy egy tavaly elfogadott törvénymódosítás értelmében már nem szükséges teljes konszenzus a felek között. Elegendő a többségi megállapodás ahhoz, hogy az új bérmértékek január 1-től hatályba léphessenek, és bármelyik szervezet kimaradhat az aláírásból, ha nem ért egyet a döntéssel.

A jelenlegi tervek szerint 2026-tól a bruttó minimálbér 323 ezer forintra, a garantált bérminimum pedig 373 ezer forintra emelkedhet. A jövő évre prognosztizált 4% körüli infláció mellett ez további reáljövedelem-növekedést jelentene a legalacsonyabb bérkategóriákban.

A bérmegállapodás esetleges bejelentéséig nyilatkozatstop van érvényben, így egyelőre nem tudni, hogy a kormány hozzájárul-e a béremelésekhez a szociális hozzájárulási adó egy százalékpontos csökkentésével.
Címlapkép: Getty Images
#minimálbér #béremelés #szakszervezet #gazdaság #munkavállalók #bérmegállapodás #garantált bérminimum #bértárgyalások #munkáltatók #2026

