2026. március 19. csütörtök József, Bánk
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Látogatás a tatabányai Serim-barlangba, Magyarország
HelloVidék

Ilyen léptékű fejlesztés rég volt Magyarországon: több ezer hektáron állítják helyre a nemzeti park élőhelyeit

HelloVidék
2026. március 19. 11:14

Soha nem látott léptékű természetvédelmi fejlesztés kezdődik az Aggteleki térségben: több mint egymilliárd forintból újulnak meg erdők és védett gyepek. A cél nem turisztikai látványosságok építése, hanem a természet „helyreállítása” – ami hosszú távon az egész térség jövőjét meghatározhatja.

Jelentős természetvédelmi beruházás indul az Aggteleki Tájegységben, ahol két nagy projekt keretében összesen több mint egymilliárd forintból fejlesztik a térség élőhelyeit. A támogatás egyik része, mintegy 565 millió forint a gyepterületek megőrzésére és helyreállítására, míg további 486 millió forintot az erdők természetességi állapotának javítására fordítanak - írta a Kormany.hu.

A fejlesztések komoly területet fednek le: az erdőket érintő program mintegy 1700 hektáron valósul meg, míg a gyeprekonstrukció közel 1500 hektár védett területet érint, amelyek jelentős része Natura 2000 oltalom alatt áll. A cél a leromlott állapotú élőhelyek helyreállítása, valamint a természetközeli állapot erősítése. Ennek érdekében visszaszorítják az idegenhonos fafajokat, javítják az erdők szerkezetét, és megfékezik a gyepek elcserjésedését is.

A projektek fókusza kifejezetten a természetvédelem

Ahogy írták, a cél az őshonos fajokból álló, változatos szerkezetű erdők kialakítása, valamint a biodiverzitás növelése. A beavatkozások révén javulhat számos védett faj élőhelye, és stabilabbá válhat az ökológiai rendszer. Az Aggteleki Nemzeti Park ugyanis Magyarország egyik kiemelt természetvédelmi területe, ahol több mint 13 ezer hektár tartozik az igazgatóság kezelésébe, és a területek túlnyomó részét saját maga gondozza.

A mostani beruházás egy szélesebb fejlesztési hullám része: az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a jelenlegi uniós ciklusban összesen mintegy 3,3 milliárd forint értékben valósít meg természetvédelmi projekteket. Ezek döntő része közvetlenül a természeti állapot javítását szolgálja, de kisebb részben infrastruktúra-fejlesztés és ökoturisztikai elemek is megjelennek.

A fejlesztések célja nemcsak az élőhelyek megőrzése, hanem azok hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása is. A szakemberek szerint az erdők és gyepek állapotának javítása kulcsfontosságú a klímaváltozás hatásainak mérséklésében és a biológiai sokféleség megőrzésében. Bár a változások nem egyik napról a másikra lesznek látványosak, a beruházás eredményei évtizedekre meghatározhatják az Aggteleki táj jövőjét.
 
Címlapkép: Getty Images
#beruházás #környezetvédelem #fenntarthatóság #erdő #klímaváltozás #uniós támogatás #természet #beruházások #hellovidék #ökológia #természetvédelem

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 19. csütörtök
József, Bánk
12. hét
Március 19.
Az alvás világnapja
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Befektetési bank
Kizárólag befektetési szolgáltatásokat - értékpapírügyleteket, tanácsadást, kibocsátás-szervezést, aláírást, jegyzési garanciavállalást, stb. - nyújtó bank.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
