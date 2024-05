Most érkezett: lehet, hogy leáll a Samsung gödi akkumulátorgyára, közbelépett a bíróság

A gödi Samsung-gyár tíz évre szóló, tavaly decemberben kiadott környezethasználati engedélyét a Göd-ÉRT Egyesület bírósági keresettel támadta meg, írtuk meg korábban. A civil szervezet a per idejére az azonnali jogvédelem elrendelését és a Samsung-gyár környezethasználatának megtiltását kérte a bíróságtól. A Budapest Környéki Törvényszék megalapozottnak ítélte a civilek kérelmét és a per lezárultáig elrendelte a keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát. Jelenleg tehát hatályos engedély nélkül működik a zajszennyező üzem, a civilek emiatt a tevékenység felfüggesztését kérik a hatóságtól és a Samsung SDI-tól.

Mint az Átlátszó cikke írja: a Göd-ÉRT civil egyesület nyújtott be egy keresetet még januárban, miszerint az akkugyár veszélyes anyagokat kezel, ráadásul felmerül annak a veszélye, hogy nem tettek meg mindent a környezetkárosító hatások semlegesítéséért. A bíróság most vissza is vonta a környezethasználati engedélyt.

Az idnoklásban úgy fogalmaztak, hogy a környezethasználati engedély további használata jelentps érdeksérelmet okozna a civileknek. A civil egyesület most arra hivatkozik, hogy a végzést úgy értelmezik: környezethasználati engedély nélkül az akkugyár nem működhet, így azt kérik a hatóságtól, hogy állíttassa le.