Wiesbaden, Germany - March 10, 2011: Red iluminated sign of Telekom Shop in the center of Wiesbaden, Germany. Deutsche Telekom AG (abbreviated DTAG, English: German Telecom) is a telecommunications company headquartered in Bonn, German
Gazdaság

Csoportos elbocsátást jelentett be a Magyar Telekom – durva, hányan kerülnek utcára

Pénzcentrum
2025. november 17. 16:47

A Magyar Telekom bejelentette a 2026-ra tervezett bérfejlesztést és egyszeri juttatásokat, ugyanakkor a dolgozói létszámot 1,7%-kal, mintegy 90 fővel csökkentik, elsősorban a Nyrt. és a Rendszerintegráció Zrt. munkavállalói körében, írja az Economx.

A Magyar Telekom hétfőn közölte, hogy megállapodott a vállalatnál működő érdekképviseletekkel a 2026-ra tervezett bérfejlesztésről, valamint az egyszeri juttatásokról.

A személyi jellegű költségek várhatóan 3,2 milliárd forinttal nőnek 2026-ban a bérfejlesztés hatására. Ezen felül a társaság 3,7 milliárd forint összegű egyszeri juttatást fizet ki a munkavállalóknak 2025 negyedik negyedévében.

Ugyanakkor megállapodás született a dolgozói létszám 1,7%-os csökkentéséről, ami körülbelül 90 fő elbocsátását jelenti.

A leépítés a Magyar Telekom Nyrt.-re és a Telekom Rendszerintegráció Zrt.-re vonatkozik, és várhatóan 2026 első negyedévében valósul meg. A végkielégítések költsége megközelíti az 1 milliárd forintot.
Címlapkép: Getty Images
#elbocsátás #magyar telekom #gazdaság #telekom #leépítés #dolgozók #vállalat #munkavállalók

